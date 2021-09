Người bán bộ chuyển đổi gas dành cho xe máy trên mạng thừa nhận với phóng viên bộ chuyển đổi này là sản phẩm "tự sáng chế", chưa đăng ký với cơ quan chức năng. "Bộ chuyển đổi chủ yếu dùng cho xe máy cũ, hoạt động trong những khu vực xa trung tâm thành phố, người mua họ chấp nhận sử dụng để tiết kiệm chi phí" - người này xác nhận.



Còn với bộ chuyển đổi gas của Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Đà Nẵng kết hợp Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường (Đại học Đà Nẵng) cho ra đời, do đã có đầy đủ chứng nhận từ cơ quan chức năng nên xe máy được phép lưu hành khi lắp bộ chuyển đổi này. "Để được chứng nhận bộ chuyển đổi gas đạt tiêu chuẩn, chúng tôi phải gửi hồ sơ với đầy đủ thông tin khoa học, kết quả thử nghiệm về kỹ thuật, an toàn, môi trường… đến cơ quan chức năng. Ngoài ra, để được phép lưu hành, xe và bộ chuyển đổi cũng phải gửi đến Cục Đăng kiểm Việt Nam để vận hành và kiểm tra thực tế về kỹ thuật, công suất, an toàn, mức khí thải. Nếu được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, công ty mới tiến hành lắp bộ chuyển đổi gas cho xe máy" - đại diện Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Đà Nẵng cho biết.

Với riêng bình gas sử dụng kèm bộ chuyển đổi, đại diện công ty này cho hay phải thiết kế, sản xuất riêng và đăng ký với cơ quan chức năng. Cụ thể, bình gas làm từ thép không gỉ, được kiểm nghiệm va đập với áp suất cao gấp 10 lần so với khí hóa lỏng và trong điều kiện nhiệt độ cao ngoài trời.