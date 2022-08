Mẫu xe tay ga “quốc dân” Honda Vision vài tháng trước bất ngờ khan hàng, khiến giá bán bị đội lên gần 60 triệu đồng/chiếc, gần bằng giá bán những mẫu tay ga cao cấp và chênh lệch tới hơn 20 triệu đồng so với giá đề xuất của Honda Việt Nam. Tuy nhiên, từ đầu tháng 8-2022, mẫu xe này quay đầu giảm mạnh đến 7 triệu đồng/chiếc, đúng vào thời điểm tháng 7 âm lịch - còn gọi là tháng ngâu hoặc "tháng cô hồn".



Giá bán mẫu Vision hiện nay tại các đại lý ở TP HCM đối với bản tiêu chuẩn là 38,7 triệu đồng, bản cao cấp 42,6 triệu đồng, bản đặc biệt 44 triệu đồng, bản cá tính 45,6 triệu đồng. Mức giá này chỉ mới có thuế GTGT, chưa bao các chi phí khác. Dù vậy, giá bán các mẫu xe Vision tại đại lý hiện vẫn cao hơn cả chục triệu đồng so với đề xuất của hãng.

Dù được giảm giá nhưng xe Vision vẫn còn cao hơn giá đề xuất cả chục triệu đồng

Ngoài Honda Vision, những tháng trước, mẫu xe SH 350i của Honda Việt Nam cũng bị đội giá lên tới 152-167 triệu đồng/chiếc, tùy phiiên bản - tức cao hơn giá đề xuất từ 3-16 triệu đồng. Tuy nhiên, gần đây, giá mẫu xe cao cấp này bất ngờ quay đầu giảm mạnh, thậm chí rơi về dưới mức giá đề xuất vì ế khách.

SH 350i bán ra dưới giá đề xuất

Theo đó, SH 350i bản cao cấp đang được các đại lý bán ra 146 triệu đồng, so với giá đề xuất là 149 triệu đồng, tức thấp hơn khoảng 3 triệu đồng; bản đặc biệt 149,5 triệu đồng (giá đề xuất 150 triệu đồng, thấp hơn 500.000 đồng); bản thể thao 156,5 triệu đồng (giá đề xuất 150,5 triệu đồng, thấp hơn 6 triệu đồng).

Thông tin từ các đại lý Honda cho biết sở dĩ giá SH 350i bán dưới giá đề xuất là do nguồn cung của mẫu xe này đã dồi dào trở lại, trong khi thời điểm này rơi vào "tháng cô hồn" nên ít khách mua những mẫu có giá trị cao.

Đối với xe Vision, các đại lý Honda cho rằng bên ngoài đã ngưng gom hàng do rơi vào tháng 7 âm lịch, khó bán ra. Trước đây, giá bán xe bị đẩy lên gần 60 triệu đồng/chiếc là do các cửa hàng bên ngoài "thổi" giá lên quá cao. Do đó, đại lý Honda buộc phải đẩy giá lên theo để hạn chế cửa hàng bên ngoài gom hàng từ đại lý về bán lại kiếm lời.