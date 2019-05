Xem xét chống tội phạm cướp ngân hàng bằng kỹ thuật tiên tiến

06/05/2019 18:41

NHNN khuyến khích các NH lắp thiết bị báo động khẩn cấp phòng tránh trộm tiền từ máy ATM. Ảnh: L.Anh



Đây là một trong những chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại văn bản về việc tiếp tục chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cướp NH, ban hành ngày 6-5.

Theo đó, để tiếp tục chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cướp NH, bảo đảm hoạt động NH an toàn, hiệu quả, đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong giao dịch và trong kho tiền, Thống đốc yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiêm túc thực hiện các quy định. Kịp thời phát hiện bất cập, sai sót trong quy định, quy trình, cơ chế phối hợp với cơ quan chức năng, bố trí bảo vệ, cán bộ, cơ sở vật chất… để nhanh chóng khắc phục sửa chữa, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho quỹ.

Các NH thương mại phải trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ, thực hiện việc kết nối nút báo động khẩn cấp với cơ quan công an nơi gần nhất trên cơ sở tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có của đơn vị, lắp đặt các camera giám sát bí mật. Xây dựng, hoàn thiện kịch bản, diễn tập các phương án phòng chống cướp NH…

Đáng lưu ý, NHNN khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, quyết định việc áp dụng giải pháp phòng, chống tội phạm cướp NH bằng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại phù hợp với thực tế hoạt động, khả năng tài chính. Cụ thể như lắp đặt hệ thống báo động khẩn cấp qua simcard điện thoại di động nhằm chống cậy, phá, trộm cắp tiền tại các máy ATM và kho quỹ NH.

Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước thống đốc về bảo đảm tuyệt đối an toàn kho quỹ tại đơn vị mình. Chủ động chỉ đạo triển khai, giám sát và thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài trên địa bàn.

Cuối năm ngoái, NHNN cũng từng có văn bản yêu cầu các NH thương mại tăng cường bảo đảm an toàn kho quỹ dịp cuối năm, phòng chống tội phạm cướp NH. Các yêu cầu của NHNN đưa ra sau khi xảy ra một số vụ cướp ngân hàng táo tợn ở các NH thương mại.





T.Phương