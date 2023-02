Tháng 1-2023, xuất khẩu cà phê ước đạt 160.000 tấn, giá trị đạt 352 triệu USD (giảm 30,9% về khối lượng và giảm 29,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022 do tháng này có 2 kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch và âm lịch nhưng điểm sáng là giá tăng nhẹ). Đầu năm 2023, giá cà phê trong nước biến động tăng cùng xu hướng thị trường cà phê thế giới. Giá cà phê robusta các tỉnh Tây Nguyên hiện ở mức 41.100 - 41.700 đồng/kg, tăng 2.500 đồng/kg so với cuối năm 2022. Niên vụ năm nay, diện tích sản xuất của Việt Nam nhìn chung không thay đổi với hơn 95% sản lượng vẫn là cà phê robusta. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2022-2023 được dự báo giảm 1,5 triệu bao, còn 24,5 triệu bao do nguồn cung thấp, tồn kho ít hơn mọi năm.



Ngành cà phê dự báo tươi sáng trong 2023

Theo số liệu thống kê, xuất khẩu cà phê năm 2022 đạt 1,78 triệu tấn với giá trị hơn 4 tỉ USD, tăng 13,8% về khối lượng và tăng 32% về giá trị so với năm 2021 nhờ giá tăng. Giá cà phê xuất khẩu bình quân năm 2022 đạt 2.281,7 USD/tấn, tăng 16% so với năm 2021.

Đức, Mỹ và Ý là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong năm 2022 với thị phần lần lượt là 11,7%, 7,5% và 7,3%.