Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho rằng việc Bộ NN-PTNT chọn Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang xuất khẩu lô hàng tôm đầu tiên của năm 2021 là tín hiệu vui cho xuất khẩu nông - thủy sản của tỉnh và ĐBSCL, đặc biệt là ngành tôm.



Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến phát lệnh xuất khẩu lô hàng tôm đầu tiên trong năm 2021. Ảnh: AN NA

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (công ty mẹ) - cho biết 2020 là năm nhiều khó khăn, thử thách, nhất là dịch bệnh nhưng xuất khẩu tôm nuôi vẫn phát triển khá ấn tượng. Trong năm, toàn tập đoàn đã xuất khẩu được khoảng 55.000 tấn tôm thành phẩm, kim ngạch thu về 580 triệu USD. Năm 2021, Minh Phú đặt mục tiêu xuất khẩu trên 70.000 tấn tôm, kim ngạch đạt 790 triệu USD.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, năm 2020 trong điều kiện khó khăn vì dịch Covid-19 nhưng sản xuất thủy sản của Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 8,4 tỉ USD. Do đó, Thứ trưởng yêu cầu ngay từ những ngày đầu năm 2021, các đơn vị, doanh nghiệp và người nuôi cần chuẩn bị tốt điều kiện và thả giống theo lịch mùa vụ. Đặc biệt, cần coi trọng công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm soát tạp chất, tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm tôm để bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm…