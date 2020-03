Vẫn đặt mục tiêu xuất khẩu 42 tỉ USD

Dù gặp nhiều thách thức từ tình hình thực tế nhưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn đặt ra mục tiêu xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp năm 2020 tăng 0,7 tỉ USD so với năm 2019, đạt 42 tỉ USD. Đáng chú ý, ngoài các hoạt động dài hạn để mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, bộ lưu ý tình huống nhu cầu nông sản, thủy sản lên cao do dịch bệnh. Như tại tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc (nơi có thành phố Vũ Hán khởi phát dịch) thời gian qua thực hiện nghiêm việc cách ly, nông dân không ra sản xuất trên đồng ruộng, dẫn đến thiếu hụt lương thực, thực phẩm phải nhập khẩu. Do đó, ngay khi Trung Quốc mở cửa lại thị trường, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các đoàn xúc tiến, phát triển thị trường tại các tỉnh trọng điểm của Trung Quốc.