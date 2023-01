Cụ thể, ngày 27-28 tháng 1 (tức mùng 6 và mùng 7 Tết), Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã làm thủ tục mở 1.135 tờ khai hải quan nhập khẩu với kim ngạch tổng cộng 67,13 triệu USD. Trong khi cùng kỳ năm ngoái tới 4.440 tờ, giá trị kim ngạch 238,91 triệu USD. Như vậy, tỉ lệ tờ khai nhập khẩu những ngày Tết Quý Mão đã giảm 74,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn về hàng xuất khẩu, trong 2 ngày này, đơn vị đã làm thủ tục cho 389 tờ khai xuất khẩu, với kim ngạch 21,43 triệu USD, giảm 45% so cùng kỳ năm ngoái (năm ngoái 45,55 triệu USD).



Theo đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu giảm trong những ngày sau Tết âm lịch có nhiều lý do. Trong đó một phần do Tết âm lịch gần với Tết dương lịch nên hoạt động xuất nhập khẩu trong năm cơ bản chưa khởi động nhiều. Đặc biệt, do tình hình kinh tế trong và ngoài nước đều khó khăn, nhu cầu nhập nguyên liệu để sản xuất và xuất khẩu giảm. Ngoài ra, do năm nay ngày đi làm đầu năm là thứ sáu nên các doanh nghiệp hoạt động trở lại chưa nhiều, xuất nhập khẩu cũng ảm đạm hơn những năm trước. Kỳ vọng một vài tuần tới hoạt động xuất nhập khẩu sẽ sôi động hơn.

Cùng ngày, ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, cho hay từ ngày 28-1, phía Trung Quốc đã khôi phục hoàn toàn thông quan ở 5 cửa khẩu có hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu với tỉnh Lạng Sơn sau thời gian tạm dừng thông quan hàng hóa để nghỉ Tết. Đến nay, 5 cửa khẩu gồm: cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Chi Ma, cửa khẩu ga quốc tế Đồng Đăng và cửa khẩu Cốc Nam đã khôi phục hoàn toàn hoạt động thông quan.

Trước đó, từ ngày 24-1 (tức mùng 3 Tết), các cửa khẩu này đã thông quan hàng hóa đăng ký trước.

Tính từ ngày 24 đến 28-1, cơ quan hải quan đã làm thủ tục thông quan cho 1.162 phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong đó có tới 783 phương tiện vận tải hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc với gần 18.000 tấn. Chỉ tính riêng tại Chi cục Hải quan Tân Thanh đã có 653 phương tiện vận tải hàng nông sản xuất khẩu với 14.580 tấn. Từ ngày 28-1 đến nay, chưa có con số thống kê cụ thể nhưng cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cho biết mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết, gồm mít, thanh long, sầu riêng...

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong thời gian nghỉ Tết âm lịch vừa qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 1,65 tỉ USD, trong đó xuất khẩu đạt 1,04 tỉ USD; nhập khẩu đạt 0,61 tỉ USD. Cả nước có 769 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu trong dịp Tết Nguyên đán. Cũng trong thời gian này, có 8.500 tờ khai xuất nhập khẩu đã đăng ký tại 123 chi cục thuộc 34 cục hải quan tỉnh, thành phố. Hàng hóa của Việt Nam đã xuất khẩu sang 79 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc với 259,4 triệu USD; tiếp theo là các thị trường như Mỹ (137,7 triệu USD), Hàn Quốc (73,4 triệu USD), Anh (61,8 triệu USD)...