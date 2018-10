Bị kiện vì gia công áo dân phòng sai... màu chỉ!

06/10/2018 12:11

Mới đây, TAND huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp về hợp đồng gia công áo giữa vợ chồng bà LTHG với bà NTP.

May áo dân phòng sai màu chỉ

Theo đơn khởi kiện, vợ chồng bà G. trình bày: Ngày 7-10-2017, vợ chồng bà có giao 271 áo dân phòng cho bà P. may gia công với tiền công 18.000 đồng/áo, thỏa thuận thời hạn thực hiện trong vòng 10 ngày, nếu trễ hạn bà P. phải chịu phạt số tiền bằng với toàn bộ giá trị lô hàng hóa thành phẩm tính theo giá thị trường.

Đến ngày 24-10-2017 (17 ngày sau), bà P. mới giao hàng cho vợ chồng bà G. nhưng toàn bộ hàng hóa đều may sai và không sử dụng được. Ngày 27-10-2017, bà P. mang hàng về sửa nhưng thực tế không sửa mà ba ngày sau mang trả lại. Để có hàng bán ra thị trường, vợ chồng bà G. phải thuê người khác tháo áo ra sửa lại hết 16,9 triệu đồng. Đồng thời, vợ chồng bà phải loại bỏ 40 cái áo, mỗi cái giá 200.000 đồng, tổng giá trị là 8 triệu đồng.

Tổng cộng thiệt hại của vợ chồng bà G. là 24,9 triệu đồng. Vì thế, vợ chồng bà khởi kiện yêu cầu bà P. phải bồi thường số tiền trên.

Bà P. xác nhận có nhận 271 cái áo do vợ chồng bà G. giao để may gia công nhưng do phía bà G. không giao chỉ để may, bà phải dùng loại chỉ khác thay thế dẫn đến áo bị khác màu so với yêu cầu. Bà P. thừa nhận có sai sót và đã nhận lại hàng để khắc phục, tuy nhiên do hoàn cảnh, gia đình bà chưa thực hiện xong thì bà G. đến lấy hàng về tự khắc phục.

Bà P. cho biết không đồng ý bồi thường cho vợ chồng bà G. mà đề nghị được tự nhận lại 271 áo để khắc phục. Về số tiền công đã thực hiện đối với 271 cái áo trên, bà đề nghị không lấy và không yêu cầu tòa giải quyết.

Tòa buộc phải bồi thường

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện theo ủy quyền của vợ chồng bà G. đã rút yêu cầu bồi thường đối với 40 cái áo bị loại bỏ, chỉ yêu cầu bà P. bồi thường 16,9 triệu đồng.

Theo HĐXX, bà P. xác nhận vợ chồng bà G. có giao một áo mẫu kèm theo để bà dựa vào đó may gia công. Về chất lượng hàng hóa gia công, bà P. thừa nhận có sai sót và nhận lại hàng để khắc phục nhưng không đảm bảo về mặt thời gian, dẫn đến việc vợ chồng bà G. phải thuê người khác sửa chữa với số tiền 16,9 triệu đồng nên thiệt hại xảy ra là có thật.

Tại phiên tòa, đại diện của vợ chồng bà G. thừa nhận khi giao hàng đã không giao nguyên vật liệu kèm theo, đồng thời phía nguyên đơn cũng không chứng minh được đã thực hiệc việc chỉ dẫn cho phía bị đơn thực hiện hợp đồng như thế nào là vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2 Điều 544 BLDS 2015.

Đối với phía bà P., sau khi nhận hàng đã không phản hồi gì về vấn đề chỉ may mà lại tự ý mua chỉ khác dẫn đến kết quả không đạt yêu cầu nên vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 546 BLDS 2015.

Như vậy, trong trường hợp này, hai bên nguyên, bị có lỗi ngang nhau nên HĐXX xét thấy có căn cứ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Đối với tiền công bị đơn đã thực hiện trên 271 áo mà nguyên đơn chưa trả, trong quá trình tòa giải quyết án và tại phiên tòa, bị đơn xác định không yêu cầu giải quyết nên HĐXX không xem xét. Nếu sau này bị đơn có yêu cầu sẽ được xem xét trong vụ kiện khác.

Từ đó HĐXX đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của vợ chồng bà G., buộc bà P. phải bồi thường gần 8,5 triệu đồng.

Nghĩa vụ của bên đặt, bên nhận gia công Theo các khoản 1, 2 Điều 544 BLDS 2015, bên đặt gia công có nghĩa vụ cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công. Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng. Theo các khoản 2, 3 Điều 546 BLDS 2015, bên nhận gia công có nghĩa vụ báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội. Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

Theo Báo Pháp luật TP HCM