Cô gái trẻ và tấm "lưới tình” chết người của gã du côn

10/05/2019 18:40

TAND tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Dương Đức Phong (SN 1987, ngụ xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải) về tội “Giết người”.



Chỉ vì mâu thuẫn việc bị bạn gái chia tay, Phong hung hãn ra tay đoạt mạng tình nhân nhưng không ngờ sau đó lại gây ra cái chết oan uổng cho người khác...

Theo hồ sơ vụ án và lời khai của Dương Đức Phong tại phiên tòa, Phong và chị Lê Thị Hồng Giang (SN 1999) quen biết và này sinh tình cảm yêu đương. Sau một thời gian, nhận thấy mối tình với Phong không có tương lai nên chị Giang chủ động nói lời chia tay.

Với bản tính gia trưởng và du côn, Giang không đồng ý và đưa ra “tối hậu thư” phải tiếp tục yêu, nếu đơn phương cắt đứt, gã sẽ giết chết chị Giang rồi tự tử chết theo để cùng xuống “suối vàng”.

Vào khoảng 13 giờ ngày 21-7-2018, bị cáo Dương Đức Phong đi từ của hàng xe gắn máy Đức Thịnh (nơi bị cáo làm thuê) đến tiệm may của chị Lê Thị Thủy Mỹ Tâm ở gần đó để gặp chị Giang nói chuyện.

Tại đây, ân oán lại bùng lên khiến hai người xảy ra cự cãi. Phong liền cầm kéo tại tiệm may hăm dọa đòi đâm Giang, gã quát lên: “Từ đây về sau anh thấy em quen người khác anh sẽ cắt cổ em và anh tự tử luôn”. Nói xong, Phong đi về của hàng xe máy.

Sau khi Phong bỏ đi, chị Giang sợ hãi điện thoại cho bố mẹ mình là ông Lê Văn Đạt và bà Lâm Thị Diệu Hiền kể lại sự việc bị bạn trai dọa cắt cổ.

Đến khoảng 15 giờ ngày 21-7-2018, ông Lê Văn Đạt cùng vợ và con gái đến quán giải khát của bà Đinh Thị Minh Nhân (cách cửa hàng xe Đức Thịnh khoảng 10m) liên hệ gặp Phong để nói chuyện tình cảm.

Khi đến quán giải khát, ông Đạt và Phong cùng ngồi bên bàn uống nước, còn bà Hiền và Giang ngồi bên hai ghế đá. Bà Hiền nói với Phong nếu còn hăm dọa đòi giết người, bà sẽ trình báo công an. Nghe xong, Phong bất ngờ rút dao xông đến đâm chị Giang.

Bị tấn công bất ngờ, chị Giang không kịp trở tay, bị thương ở trán và mắt. Bà Hiền thấy vậy can thiệp cứu con cũng chịu thương tích ở tay. Trong lúc bốn người giằng co, bà chủ quán nước chạy đến nắm chân chị Giang kéo ra, bà Hiền bỏ chạy ra ngoài. Còn lại Phong và ông Đạt tiếp tục giằng co, lôi kéo và ôm vật lộn cùng té xuống nền gạch.

Phong trẻ khỏe hơn nên gã ngồi dậy và tấn công tới tấp vào người ông Đạt, sau đó dùng dao tự sát. Tuy trọng thương nhưng ông Đạt cố chụp được hai tay của Phong kéo ra, lúc này một thanh niên phát hiện chạy đến giật được dao của Phong ném xuống lề đường.

Mọi người vội đưa ông Đạt và Phong đến Bệnh viện thị xã cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên ông Lê Văn Đạt đã tử vong, chị Giang bị thương tích tỷ lệ 13%, bà Hiền 2%. Phong bị khởi tố về hai tội tội “Giết người”, “ Cố ý gây thương tích ”.

Tại phiên tòa, bị cáo Dương Đức Phong bất ngờ phản cung, không thừa nhận có hành vi giết bị hại Lê Thị Hồng Giang. Phong khai khi bị cáo móc dao ra, bà Hiền liền chụp tay nên mới giằng co và gây thương tích cho Giang, bị cáo không có ý định giết bạn gái (?!).

Đối với trường hợp ông Đạt, Giang thừa nhận hành vi giết người đúng như cáo trạng truy tố. Bị cáo “hoàn toàn thống nhất với quyết định truy tố của VKS” và chỉ xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Chị Giang bác bỏ lời khai của Phong và trình bày, bị cáo lấy dao từ trong túi quần nhào đến tấn công chị. Vị đại diện VKS nhận định: Mặc dù Phong quanh co, không thừa nhận dùng dao đâm chị Giang với mục đích giết người, nhưng qua lời khai của bị cáo và các nhân chứng cho thấy Phong đã rút dao rồi nhào tới đâm chị Giang nhằm hạ sát rồi tự tử. Sau khi nghe phân tích, Phong cúi đầu nói lời sau cùng, xin lỗi gia đình bị hại, tỏ ra hối hận về hành vi phạm tội và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Phong thể hiện xem thường tính mạng, sức khỏe người khác, xem thường pháp luật , mang tính chất côn đồ. Vì nguyên cớ nhỏ nhặt, bị cáo muốn tước đoạt đi tính mạng của hai con người, hậu quả xảy ra chị Giang không chết, còn ông Đạt tử vong.

“Cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài mới đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo sau này trở thành người tốt cho xã hội, vừa răn đe phòng ngừa chung cho xã hội, có như vậy mới phục vụ tốt tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay”, vị Thẩm phán chủ tọa nhận định. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Dương Đức Phong 18 năm tù về tội “Giết người”; 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vụ án khép lại trong nỗi ân hận của bị cáo và nỗi đau đớn tột cùng của gia đình bị hại. Việc vướng “lưới tình” những kẻ côn đồ có thể gây ra những hậu quả bi thảm, khó lường. Các bạn trẻ cần tự nâng cao những kỹ năng sống để tránh những sai lầm đáng tiếc và không đáng có...

(Tên người bị hại đã được thay đổi).

Theo Báo Công Lý