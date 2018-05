Gây án chỉ với mục đích được vào tù

08/05/2018 09:18

Không có tiền mua ma túy, Nguyễn Hải Vân (SN 1971, trú Khóm 1, Phường 4- TP Vĩnh Long) đã nhiều lần trộm cắp. Tới khi bị bắt, vân Khẳng định “cố ý đi trộm để được… vào tù cai nghiện”.

Nguyễn Hải Vân nghiện ma túy và từng bị phạt 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đây cũng là khoảng thời gian Vân rời xa “cái chết trắng” nên gia đình luôn hy vọng ngày Vân ra tù sẽ đoạn tuyệt với ma túy để làm lại cuộc đời.

Thế nhưng niềm vui đoàn tụ chưa trọn thì người thân lại chứng kiến Vân quay về đường cũ và gây ra nhiều điều tiếng. Để có tiền hút chích, Vân đã đi trộm cắp và trở thành đối tượng chuyên trộm vặt ở các công trình xây dựng.

Ngày 30-8-2017, Vân bị bắt khi đang thực hiện hành vi trộm nhưng tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên bị Công an Phường 3 phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Nhận quyết định phạt, Vân không chấp hành việc nộp phạt mà còn tiếp tục cấu kết cùng một số đối tượng khác đi trộm tiếp.

Cụ thể, khoảng 1 giờ sáng 13-9-2017, Vân đi bộ đến Chung cư 57 trên đường Phạm Thái Bường trộm 4 vỉ sắt phi 10 đem giấu ở hẻm gần đó rồi quay lại lấy tiếp một xe cút kít.

Sau đó, Vân dùng kềm mở 4 vỉ sắt ra thành từng thanh, bỏ vào bao định mang đi bán thì bị Công an Phường 4 tuần tra bắt quả tang.

Do tài sản lấy cắp trị giá 503.200đồng nên cơ quan điều tra cho Vân tại ngoại nhưng chỉ 2 ngày sau (khuya 15/9/2017), Vân tiếp tục cùng tên Phát (nghiện ma túy, chưa xác định được lai lịch) rủ nhau đi trộm sắt bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và cả 2 đã đến nhà đang xây dựng ở số 154/9 đường Trần Đại Nghĩa lấy 4 thanh sắt phi 20.

Trên đường vác sắt đi bán thì lực lượng phường đội Phường 4 phát hiện bắt được Vân, còn Phát chạy thoát.

Điều đáng nói là trong thời gian chờ xử lý, trưa 30/10/2017, Vân tiếp tục cùng Lý Chí Thành (ở đường 8 Tháng 3, Phường 5) điều khiển xe gắn máy đến công trình xây dựng nhà số 115 trên đường 14 Tháng 9, Thành đậu xe bên ngoài chờ,

còn Vân leo rào vào lấy 2 khung giàn giáo, 4 thanh nhôm chuyền ra và lên xe ôm số tài sản vừa trộm định cùng Thành đi tìm nơi tiêu thụ thì bị Công an Phường 5 bắt giữ.

Kết luận định giá tổng giá trị tài sản 3 lần Vân lấy trộm hơn 1,4 triệu đồng là dưới mức định khung hình phạt nhưng do ngày 30-8-2017,

Vân đã bị Công an Phường 3 phạt hành chính về hành vi trộm cắp nên lần phạm tội này Vân phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Hải Vân về hành vi trộm cắp.

Đối với Lý Chí Thành, do chưa có tiền án, tiền sự và tài sản chiếm đoạt chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra ra quyết định xử phạt hành chính.

Riêng tên Phát chưa xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể nên khi nào cơ quan điều tra xác minh, làm rõ sẽ xử lý sau.

Chỉ vì nghiện ma túy và không có việc làm ổn định nên khi phát hiện tài sản không có người trông giữ, Nguyễn Hải Vân đã nhiều lần lén lút lấy trộm.

Quá trình điều tra, Vân thừa nhận từ ngày 13/9- 30/10/2017 đã 3 lần đột nhập vào các công trình xây dựng trộm sắt, mục đích là để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Tuy nhiên trước tòa, Vân lại khẳng định “cố ý đi trộm là để được vào tù cách ly với bên ngoài cho bị cáo có thời gian cai nghiện ma túy”.

Cho dù mục đích của Vân là gì thì hành vi trộm liên tục trong thời gian chờ xử lý đã thể hiện sự xem thường luật pháp, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương nên cần xử nghiêm để răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Hải Vân 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.



Theo Báo Vĩnh Long