Trong khi cơ quan điều tra Công an Tây Ninh đang tìm kiếm kẻ thủ ác thì tháng 2-2009, hai ni cô tại ngôi chùa ở TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre) cũng thiếp đi sau khi uống cà phê của một phụ nữ đến cúng chùa mời. Tỉnh dậy, các ni cô phát hiện mất đôi bông tai và 3,2 triệu đồng.



Tại tỉnh Tiền Giang, từ tháng 4 đến tháng 7-2009 đã xảy ra liên tiếp 2 vụ đầu độc tương tự tại một ngôi chùa, hung thủ cướp 1 đồng hồ, 4 nhẫn vàng, 2 lắc vàng và 1,6 triệu đồng. Cũng thời điểm này, tại tỉnh An Giang, bà Võ Thị Xiêu, tu tại gia cũng bị hạ độc vong mạng. Hung thủ cướp trên 70 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương xảy ra trọng án đã mở cuộc điều tra, song bóng dáng hung thủ vẫn chưa được tìm thấy. Đến ngày 28-5-2009, tại chùa Bạch Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An xảy ra vụ đầu độc 3 ni cô, hung thủ cướp một số tiền khá lớn thì cuộc điều tra truy lùng sát thủ càng thêm quyết liệt dưới sự chủ trì của Cục CSĐTTP về TTXH Bộ Công an.

Tổng hợp tài liệu các vụ cướp, C14B nhận định những vụ cướp trên do một nhóm từ 2 đối tượng trở lên gây ra. Theo mô tả của các nạn nhân thì thủ phạm là người phụ nữ khoảng 50 tuổi, cao không quá 1,5 mét, da trắng, sống mũi mới nâng sửa, tóc dài quá vai, nhuộm màu nâu, uốn xoăn, cổ đeo dây chuyền có hột đá cẩm thạch màu xanh có viền đá, đeo nhẫn vàng 18k đính hột xoàn màu trắng...

Từ tài liệu điều tra ban đầu, C14B tiến hành xác lập chuyên án, giao cho Công an tỉnh Long An phối hợp điều tra, đồng thời chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát, mô phỏng chân dung đối tượng để truy xét.

Trung tuần tháng 10-2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã kiểm tra, đối chiếu và nhận định người có nhân dạng trên nhiều khả năng là Đào Thị Ngừng, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - kẻ mãn hạn tù ngày 20-9-2008. Thông báo truy tìm Ngừng kèm theo chân dung và các thông tin được cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương gửi đến công an các địa phương trong tỉnh.

Giữa lúc lực lượng trinh sát hình sự tỉnh, huyện và thị xã Thủ Dầu Một đang tích cực truy lùng nữ sát thủ thì cảnh sát khu vực Nguyễn Văn Cường (CAP Phú Cường) cùng trinh sát Nguyễn Quốc Hùng (Đội CSĐTTP về TTXH CA Thủ Dầu Một - ) được anh N.T.N cho biết, đã nhiều lần chở người phụ nữ trên đi nhiều nơi và bà ta vừa chuyển nơi ở mới. Anh N. đưa các chiến sĩ đi tìm từ 11 giờ ngày 18-10 đến 22 giờ cùng ngày thì phát hiện ả tại căn nhà trọ ở khu phố 2, phường Phú Cường. Bắt Đào Thị Ngừng, công an thu giữ 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai, 1 vòng đeo tai, 1 lắc, 2 bịch cà phê, 2 túi đựng nhiều loại thuốc tân dược, 300.000 đồng và một số giấy tờ.

Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định: sau khi ra tù được 2 tháng thì giữa tháng 11-2008, Ngừng đến bến xe Miền Đông gặp hai bạn tù chuyên hành nghề móc túi là Hồng, Ngọc và cướp với thủ đoạn đầu độc thuốc mê. Cả hai đã ứng cho Ngừng 2 triệu đồng. Ngọc dùng xe Honda chở Ngừng lên Tây Ninh. Ngọc ở trọ gần miếu Bà Chúa Xứ, Ngừng đến cúng, làm quen chủ miếu và 2 phật tử rồi bỏ thuốc mê vào 3 ly cà phê, mời họ uống. Khi những người này bất tỉnh, Ngừng lục lấy 4 chỉ vàng và 500.000 đồng. Sau đó, Ngọc chở Ngừng về bến xe Miền Đông, giao “chiến lợi phẩm” cho Hồng. Do Ngừng đã ứng tiền nhiều nên Hồng không chia tiền.

Khoảng tháng 2-2009, sau khi Hồng cung cấp cho Ngừng 25 viên gây mê cực mạnh với giá 400.000 đồng, Ngọc chở Ngừng xuống TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre và chỉ điểm ngôi chùa Pháp Tâm. Ngừng vào cúng và xin ở lại rồi chặt 3 trái dừa rót vào 2 ly, bỏ mỗi ly 8 viên thuốc mê đã cán bột và mời 2 sư cô uống. Khi 2 sư cô đã mê man, Ngừng cướp lấy đôi bông tai và 3,2 triệu đồng rồi lên xe Ngọc chở về bến xe Miền Đông, giao tài sản cướp được cho thủ lĩnh Hồng để được chia 700.000 đồng. Vì nhiễm độc quá nặng, sư cô Phạm Thị Thủy (trụ trì chùa) đã tử vong.

Xét thấy hoạt động dưới trướng thị Hồng rất vất vả, nguy hiểm nhưng tiền được chia chẳng bao nhiêu, Ngừng quyết định “đánh lẻ”. Cũng với thủ đoạn trên, Ngừng đón xe đò lên Buôn Ma Thuột xin ngủ nhờ một ngôi chùa và đầu độc 3 sư cô, cướp 5 chỉ vàng 24k, 1 ĐTDĐ, 150 USD và 7 triệu đồng.

Vào tháng 4-2009, sau khi mua 10 viên thuốc gây mê giá 400.000 đồng, Ngừng và Ngọc đón xe đò xuống Tiền Giang gặp sư mẫu chuyên lên đồng chữa bệnh là bạn của Ngọc và Hồng. Do không thích sư mẫu nên Ngừng bỏ về. Ra bến xe Tiền Giang thì cháu của sư mẫu chạy đến nói sư mẫu nhắn dẫn Ngừng giới thiệu cho một người thầy chữa bệnh hay. Lúc này, một đôi vợ chồng đi dám cưới về nghe chuyện, người vợ liền giới thiệu với Ngừng một người thầy chữa bệnh trong xóm và hẹn đến nhà để dẫn đi.

Sau khi lên xe buýt về Gò Công, đôi vợ chồng kia đi được một đoạn thì xuống xe. Nghe Ngừng và cháu nói người phụ nữ khi nãy có đeo vàng, sư mẫu bảo Ngừng đến gây mê để cướp. Sư mẫu kêu xe ôm chở Ngừng đến nhà vợ chồng đó. Vì đã làm quen nên Ngừng được họ tiếp chuyện thân mật. Cơm tối xong, Ngừng pha 4 ly cà phê mời cả nhà uống. Sau khi họ thiếp đi, Ngừng lấy 1 đồng hồ và 600.000 đồng rồi tẩu thoát.

Cũng tại Tiền Giang, lúc 18 giờ một ngày tháng 7-2009, Ngừng “thuốc” 3 người trong ngôi chùa Quan Âm, làm trụ trì chùa là ông Nguyễn Văn Chơi tử vong. Ngọc lấy 2 chiếc lắc vàng 24k, 4 nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền. Vào 4 giờ sáng, cả hai về bến xe Miền Đông gặp Hồng. Hồng lấy sợi dây chuyền trị giá 3 triệu đồng. Ngừng bán số nữ trang trên được 11 triệu đồng, chia cho Hồng 3 triệu, Ngừng và Ngọc mỗi người 4 triệu.

Cuộc điều tra hoàn tất đã chứng minh, Đào Thị Ngừng cùng đồng bọn thực hiện 8 vụ gây mê, cướp được 9 chỉ vàng, 4 nhẫn vàng, 2 đôi bông tai, 2 lắc vàng, 1 sợi dây chuyền, 1 đồng hồ, 150 USD và gần 90 triệu đồng. Tàn độc hơn, đối tượng còn tước đoạt sinh mạng của 3 người lương thiện. Nữ sát thủ Đào Thị Ngừng đã đền mạng trong phiên tòa ngày 5-5-2011, do Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An phán quyết.