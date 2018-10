Lãnh 6 tháng tù vì đi mời rượu… quá nhiều

12/10/2018 10:03

Ngày 11-10, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên phạt bị cáo Lê Quang Hiền (SN 1983) 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ 30 ngày 22-10-2016, Hiền ngồi nhậu ở một quán trên đường Nguyễn Thị Định, quận 2.



Hiền liên tục đi qua đi lại mời rượu bàn kế bên, gây phiền hà cho bàn kế bên. Bảo vệ đã nhắc nhở và đưa Hiền ra ngoài dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Thấy vậy nhóm của Hiền xông đến đánh bảo vệ quán.

Bị cáo Lê Quang Hiền tại tòa. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt Lê Quang Hiền 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Hiền làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.



Ngoài ra, trong vụ án các bị cáo khác cũng đã bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt từ 6 tháng tù treo đến 6 năm tù. Các bị cáo này đều không kháng cáo.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP.HCM phát biểu quan điểm, đề nghị giải quyết vụ án theo hướng không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.

HĐXX xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả, phạm tội lần đầu. Mặc dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng bị cáo là người đã uống rượu say, gây mất trật tự trong quán và vụ việc xuất phát từ bị cáo mới xảy ra. Hành vi của bị cáo làm mất trật tự an ninh, trật tự khu phố, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian. Do đó, HĐXX tuyên y án sơ thẩm.





Theo HỮU ĐĂNG (Pháp luật TP HCM)