Qua xác lập chuyên án truy xét, trung tuần tháng 3-2020, Công an quận Bình Thạnh bắt giữ Phạm Văn Thanh (SN 1980, ngụ P4Q.Phú Nhuận) và Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1981, ngụ P3Q.Gò Vấp). Đây là "cặp bài trùng" từng thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm "khủng" trên địa bàn Q.Bình Thạnh và các vùng lân cận.



TÊN TRỘM ĐỘC HÀNH

Khoảng 5 giờ ngày 10-1-2020, ông Nguyễn Tư Bính (SN 1961, ngụ hẻm 12 Hoàng Hoa Thám, P6Q.Bình Thạnh) nằm ngủ trên lầu một thì nghe tiếng bấm chuông liên hồi. Được hàng xóm thông báo cửa mở toang hoác, ông Bính vội chạy xuống tầng trệt kiểm tra, thấy mất xe Honda Click xanh dương BS: 59S1-211.32, một bóp da đựng 100USD, 1 triệu đồng, giấy phép lái xe hạng A1 và giấy đăng ký xe trên.

Qua trích xuất hình ảnh camera, phát hiện lúc 1 giờ 38 phút 37 giây, có nam thanh niên khoảng 30 - 35 tuổi, dáng người nhỏ con, gầy, mặt quần Jeans lửng, áo khoác, đội nón đen và đeo khẩu trang đi vào hướng hẻm 12/14 Hoàng Hoa Thám. Đến 3 giờ 16 phút 48 giây, đối tượng điều khiển xe máy của ông Bính tẩu thoát khỏi hiện trường...

Thức giấc lúc 7 giờ ngày 6-2-2020, anh Nguyễn Thanh Vũ (SN 1994, quê Vũng Tàu, tạm trú hẻm 21 Nguyễn Thượng Hiền, P5Q.Bình Thạnh) chuẩn bị đi làm thì phát hiện cửa nhà bị mở. Nghi vấn trộm đột nhập, anh Vũ cùng bạn trọ chung phòng là Mai Quốc Sang (SN 1989) tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều tài sản bị mất gồm: 1 laptop MSI, 1 ĐTDĐ Bphone 3 màu đen, xe máy PCX BS: 72C1-718.05, cùng chiếc bóp da (trong có 2.250.000 đồng và giấy tờ tùy thân).

Chiếc xe đối tượng Tuấn sử dụng chở Thanh đi "làm ăn"

Chỉ 4 ngày sau, nhà trọ của chị Nguyễn Hoàng Phương Anh (SN 1986, trú hẻm 482 Lê Quang Định, P11Q.Bình Thạnh) cũng bị trộm "viếng". Kẻ gian "khoắng" của khổ chủ 1 ĐTDĐ iPhone X 256GB màu đen, 1 ĐTDĐ iPhone XS 64GB màu vàng, máy tính bảng iPad Air 256GB màu trắng, 2 chiếc ví đựng 3 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân, một đôi bông tai vàng trắng. Ngoài ra, tiền trong ứng dụng Mobile Banking trong iPhone XS của chị Phương Anh cũng bị kẻ trộm "bẻ khóa" để chuyển vào Ngân hàng Techcombank của người tên Đinh Công Trọng Nghĩa với số tiền 60 triệu đồng.



Kết quả trích xuất hình ảnh camera tại khu vực gần nơi xảy ra vụ việc cho thấy, khoảng 3 giờ 59 ngày 10-2, có một thanh niên tầm 30 - 35 tuổi, dáng người nhỏ con, gầy, mặt quần Jeans lửng, áo khoác màu tối, đội nón đen và đeo khẩu trang, từ trong hiện trường vụ trộm đi bộ ra hướng đầu hẻm 482 Lê Quang Định. Đặc điểm nhân dạng của người này giống như đúc với đối tượng trộm cắp tài sản trong vụ thứ nhất và vụ thứ hai.

Trước tình hình bất ổn về an ninh trật tự như trên, ngày 18-3-2020, Ban chỉ huy CAQ Bình Thạnh đã ký xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 320T, do thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó trưởng CAQ, làm Trưởng ban chuyên án. Mục tiêu đặt ra là bằng mọi giá phải bắt được tên trộm độc hành này trong thời gian sớm nhất.

LỘ MẶT "NGƯỜI NHÊN"

Căn cứ hình ảnh camera an ninh ghi nhận và qua sàng lọc hàng chục đối tượng tình nghi, Ban chuyên án đưa vào tầm ngắm Phạm Văn Thanh (SN 1980, ngụ hẻm 85 Nguyễn Đình Chiểu, P4Q.Phú Nhuận). Đối tượng có 2 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản. Quá trình theo dõi, giám sát Thanh, trinh sát phát hiện gã thường đi chung với Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1981, ngụ hẻm 784 Nguyễn Kiệm, P3Q.Gò Vấp). Đối tượng cũng có tiền án về tội cướp giật tài sản. Điểm chung của "cặp bài trùng" này là cả hai đều nghiện ma túy đá và rất mê "ngồi đồng" ở một số tiệm game bắn cá...

Lúc 1 giờ sáng 23-3-2020, phát hiện Nguyễn Hoàng Tuấn điều khiển xe Citi màu đỏ BS: 51R3-5610 chở Phạm Văn Thanh trên đường Nguyễn Thượng Hiền, tổ tuần tra 363 CAQ Bình Thạnh ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Đối tượng không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Tuy nhiên, sau vài phút rượt đuổi, đến trước hẻm 49 Nguyễn Trung Trực (P5Q.Bình Thạnh), tổ tuần tra ép được xe đối tượng. Kiểm tra người Thanh, trinh sát thu được cây mỏ lết, 1 cây sắt dài độ 30cm có đầu dẹp dạng mỏ lết, đầu còn lại quấn băng keo màu đen, nghi là phương tiện dùng đi trộm cắp tài sản.

Tại trụ sở Công an P5Q.Bình Thạnh, qua nhiều giờ đấu trí liên tục, trước các tài liệu chứng cứ mà trinh sát đưa ra, biết khó lòng chối tội, cả Thanh - Tuấn đã phải thành thật khai báo nhiều vụ trộm mà chúng từng gây ra.

Mờ sáng 10-1-2020, Thanh đi bộ từ nhà ở đường Nguyễn Đình Chiểu (P4Q.Phú Nhuận) qua khu vực đường Hoàng Hoa Thám (Q.Bình Thạnh) để tìm sơ hở đột nhập. Phát hiện nhà ông Nguyễn Tư Bính ngủ say, Thanh leo cổng rào vào trong cắt khóa cửa, cuỗm xe Honda Click BS: 59S2-211.32 cùng chiếc bóp da (trong có 100USD, hơn 1 triệu đồng và giấy phép lái xe hạng A1, giấy đăng ký xe).

Sáng hôm sau, Thanh gọi điện cho Lê Quang Định (tự Cường Chi, SN 1971, ngụ P25Q.Bình Thạnh) đến quán cà phê trên đường Phùng Văn Cung (Q.Phú Nhuận) bán chiếc xe vừa trộm với giá 9,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Thanh dùng mua ma túy đá sử dụng và "nướng" hết vào game bắn cá.

Vào ngày 18-1-2020, CAP Đông Hòa (TX.Dĩ An, Bình Dương) phát hiện Huỳnh Quốc Dũng (SN 1985, ngụ P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa) đem xe Click BS: 59S1-211.32 thế chấp ở một tiệm cầm đồ trên địa bàn nên mời về làm việc. Dũng khai mua lại xe này của một người tên Vinh (không rõ lai lịch) để làm phương tiện đi lại. Do kẹt tiền nên Dũng mang xe đi cầm. Sau khi xác minh, CATX Dĩ An đề xuất trả lại xe cho người bị mất trộm là ông Nguyễn Tư Bính.

Khuya 6-2-2020, Thanh gọi điện kêu Nguyễn Hoàng Tuấn chở mình đi "làm ăn". Đến đường Nguyễn Thượng Hiền, Tuấn đứng ở ngoài chờ, còn Thanh đi bộ vào hẻm. Đột nhập phòng trọ của hai anh Vũ - Sang, Thanh chôm chiếc laptop MSI, ĐTDĐ Bphone, chiếc bóp có 10 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Đẩy chiếc xe PCX BS: 72C1-718.05 ra ngoài, Thanh đề máy chạy thẳng về nhà Tuấn ở Q.Gò Vấp.

Thanh và Tuấn cùng chiếc điện thoại Bphone 3 được thu hồi

Trong số tài sản trộm được, Thanh bán xe PCX cho Cường Chi được 8,5 triệu đồng, laptop và điện thoại gã bán cho Trần Quốc Mạnh (SN 1984, chủ cửa hàng điện thoại Kim Anh ở số 392 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25Q.Bình Thạnh) với giá 11,7 triệu đồng. Sau khi trả công chở đi làm ăn cho Tuấn 1 triệu đồng và mua túy đá để cả hai dùng chung, số tiền còn lại Thanh chơi game bắn cá hết.



Tiến hành truy xét, ngày 12-2-2020, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp Công an P5Q.Bình Thạnh thu hồi điện thoại Bphone 3 màu đen tại Trung tâm bảo hành Bphone ở số 67 đường số 3 (P7Q.Gò Vấp), đồng thời mời Cao Đăng Quỳnh (SN 1979) về làm việc. Người này khai điện thoại trên do vợ là Nguyễn Thị Phương Hà mua lại từ cửa hàng điện thoại Kim Anh. Do không mở khóa được nên Quỳnh mang đến trung tâm Bphone nhờ mở khóa thì bị cơ quan công an phát hiện. Đây là tang vật mà Thanh lấy trộm tại phòng trọ của anh Nguyễn Thanh Vũ.

Trong vụ đột nhập nhà trọ của chị Nguyễn Hoàng Phương Anh (SN 1986), Thanh cũng trả công cho Tuấn 1 triệu đồng và cho sử dụng ma túy đá miễn phí. Đôi bông tai vàng trắng, Thanh đem bán cho một tiệm vàng ở chợ Nguyễn Đình Chiểu gần nhà được 2.950.000 đồng. Máy tính bảng iPad và 2 chiếc ĐTDĐ iPhone chôm của chị Phương Anh, Thanh bán cho Trần Quốc Mạnh, chủ cửa hàng điện thoại Kim Anh được 18 triệu đồng.

Quá trình mở rộng truy xét, ngày 20-4-2020, Đội CSHS đã mời Đinh Công Trọng Nghĩa (SN 1995, ngụ P21Q.Bình Thạnh) lên làm việc. Qua đấu tranh, Nghĩa khai sáng 10-2 được Trần Quốc Mạnh gọi điện nói "anh chuyển tiền vô tài khoản của em, nhờ em rút dùm". Nghĩa đồng ý và nhắn tin số tài khoản Ngân hàng Techcombank là 19034500180015 của Nghĩa cho Mạnh. Một lúc sau, tài khoản của Nghĩa nhận được 60 triệu đồng. Rút tiền xong, Nghĩa chạy xe sang cửa hàng Kim Anh đưa cho Mạnh. Để trả công, Mạnh cho Nghĩa 1 triệu đồng nhưng Nghĩa không lấy.

Số tiền 60 triệu đồng trên là tiền trong ứng dụng Mobile Banking của chị Phương Anh bị "hack". Tuy nhiên, do chưa đủ tài liệu chứng cứ để xử lý hình sự đối với Nghĩa về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, vì vậy cơ quan điều tra tạm cho gia đình bảo lãnh Nghĩa về, chờ tiếp tục củng cố chứng cứ xác minh sau...

LIÊN TỤC GÂY ÁN

Ngoài 3 vụ trộm tài sản của ông Nguyễn Tư Bính, anh Nguyễn Thanh Vũ và chị Nguyễn Hoàng Phương Anh, qua đấu tranh khai thác, Thanh còn thừa nhận thực hiện 5 vụ trộm khác cũng trên địa bàn Q.Bình Thạnh.

Cụ thể, khoảng cuối tháng 2-2020, Tuấn chở Thanh bằng xe Honda Citi màu đỏ BS: 51R3-5610 đến đường Nguyễn Văn Đậu để trộm cắp. Khi tới đầu hẻm 263 Nguyễn Văn Đậu (P11), Tuấn thả Thanh xuống đi bộ để tìm cơ hội đột nhập. Phát hiện nhà số 263/4 có nhiều sơ hở, Thanh leo rào vào lấy trộm 1 ĐTDĐ iPhone 8 Plus, 1 ĐTDĐ iPhone 8 Plus 256GB màu đen, 1 ĐTDĐ iPhone 8 Plus 256GB màu xám, 1 ĐTDĐ hiệu iPhone X 256GB màu đen, 1 ví da đựng 28 triệu đồng, 2 giấy đăng ký xe môtô và ôtô, 1 giấy phép lái xe, 2 thẻ ngân hàng nhưng không nhớ rõ là ngân hàng nào.

Ngoài ra, gã còn "khoắng" được 2 nhẫn vàng 9999 (mỗi chiếc 4 chỉ), 2 nhẫn vàng 9999 (mỗi chiếc 2 chỉ), sợi dây chuyền 3 chỉ vàng 9999, 1 nhẫn vàng trắng có đính kim cương 4,3 carat, một đồng hồ Longines màu đen và 1 đồng hồ Longies dây kim loại màu vàng.



Vớ được "quả đậm", Thanh gọi điện cho Tuấn đến đón về. Sau đó gã bán 4 chiếc ĐTDĐ cho Trần Quốc Mạnh được 19 triệu đồng. Toàn bộ số nữ trang, Thanh bán cho DNTN Ngân Kiều trên đường Lê Tự Tài (P4Q.Phú Nhuận) với giá khoảng 28 triệu đồng. Riêng 2 chiếc đồng hồ, Thanh bán cho một thanh niên chơi game bắn cá chung được 9 triệu đồng.

Khuya một ngày đầu tháng 1-2020, Thanh đột nhập nhà số 29/12/18 Hoàng Hoa Thám (P6), lấy xe Honda SH BS: 59F1-977.24, 1 đồng hồ đeo tay hiệu Longines; khoảng 25 triệu đồng để trong tủ giày và khoảng 5 triệu đồng để trong ví. Hôm sau, Thanh bán xe SH cho Cường Chi được 12,5 triệu đồng.

Khoảng tháng 3-2020, Tuấn chở Thanh đến đường Bùi Đình Túy để "ăn hàng". Tại đây, Thanh đột nhập nhà số 114/4/4 trộm 1 ĐTDĐ iPhone 7 plus và 1 đồng hồ Apple Watch. Trong lúc gã đang tiếp tục lục lọi thì bị chủ nhà hô hoán, Thanh chạy thoát ra ngoài rồi gọi điện cho Tuấn đón về. Số tài sản trộm được Thanh bán cho Mạnh được 2 triệu đồng.

Lúc 2 giờ sáng 20-3, Thanh leo rào vào nhà số 451/7A1 Bạch Đằng (P2Q.Bình Thạnh), cuỗm 1 đồng hồ Rolex màu trắng vàng, 1 đồng hồ Omega và 1 ĐTDĐ Samsung Note 9. Thanh bán 2 chiếc đồng hồ cho một người tên Đức chuyên buôn bán đồng hồ ở đường Nguyễn Kiệm với giá 4.600USD và 8 triệu đồng. Do Thanh còn nợ tiền nên Đức chỉ đưa 4.600USD.

Chiếc đồng hồ Rolex được thu hồi

Tiến hành cho Thanh đi chỉ điểm nơi bán đồng hồ, Đội CSHS đã mời làm việc Đặng Ngọc Đức (SN1980, quê Bình Thuận). Biết mua phải đồ gian, Đức đã tự nguyện giao nộp chiếc đồng hồ Rolex màu trắng vàng. Riêng đồng hồ Omega, Đức khai đã bán lại cho một người khách tên An. Tiếp tục xác minh, Đội CSHS đã mời Lê Quốc An (SN 1994, ngụ P5Q.Tân Bình) làm việc. Tại cơ quan điều tra, An giao nộp lại chiếc đồng hồ này.



Khoảng giữa tháng 3-2020, Thanh đột nhập nhà số 105/8A Hoàng Hoa Thám (P6), lấy xe Air Blade BS: 59S3-055.97, 1 Macbook màu bạc, 1 laptop MSI, 1 đồng hồ Casio và bóp tiền có 500.000 đồng rồi chạy xe về nhà Tuấn ngủ. Sáng hôm sau, Thanh gọi điện bán xe cho Cường Chi nhận 8,5 triệu đồng. Đồng hồ, laptop và Macbook, Thanh bán cho Mạnh với giá 23,5 triệu đồng...

TRUY TÌM ĐỐI TƯỢNG TIÊU THỤ ĐỒ GIAN

Không chỉ nhập nha trên địa bàn Q.Bình Thạnh, Phạm Văn Thanh còn thực hiện nhiều vụ trộm khác ở những địa bàn lân cận. Tại thời điểm bị bắt, trinh sát thu được trong ví gã một giấy cầm đồ của tiệm vàng Kim Thành Phát ở Q.Phú Nhuận. Tài sản cầm cố là chiếc nhẫn hột xoàn hơn 8 ly với số tiền cầm là 350 triệu đồng.

Thanh khai trộm chiếc nhẫn quý này ở một căn nhà trong hẻm 32 đường Đặng Dung (P.Tân Định, Q1) nhưng không nhớ rõ nhà nào cũng như thời điểm lấy cắp. Hiện cơ quan điều tra Q.Bình Thạnh đã liên hệ xác minh nhưng chưa tìm được bị hại.

Trần Quốc Mạnh

Qua đấu tranh khai thác, Thanh còn thừa nhận thực hiện một vụ "đột vòm" ở P1, Q.Gò Vấp. Tài sản trộm được gồm khoảng 7 triệu đồng. Kết quả xác minh, Công an P1Q.Gò Vấp cho biết vào ngày 23-3-2020, CAP có tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Thành Trung (SN 1986, ngụ 42/26 Nguyễn Thượng Hiền, P1Q.Gò Vấp) về việc nhà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản vào khuya 18-11-2019...

Về phía 2 đối tượng tiếp tay tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là Trần Quốc Mạnh và Lê Quang Định (tên thường gọi Cường Chi), ngay sau khi biết tin Thanh sa lưới đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú, do đó mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy tìm.

Thông qua Báo CATP, CAQ Bình Thạnh kêu gọi Trần Quốc Mạnh và Lê Quang Định nên sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Ai biết 2 đối tượng này đang trốn ở đâu, xin báo ngay cho ĐTV Trần Văn Chung theo số điện thoại (0283. 8412122). Ai cố tình chứa chấp, bao che, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.