Ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lộc Văn Ỏn (SN 1983, trú bản Đửa, xã Lượng Minh, H.Tương Dương, Nghệ An). Hiện chuyên án đang được Công an H.Kỳ Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.



Bỏ làm thuê chuyển sang làm “trùm”

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an H.Kỳ Sơn phát hiện, có một đối tượng lạ mặt thường xuyên lén lút vận chuyển ma túy với số lượng lớn đưa vào H.Kỳ Sơn cung cấp cho các đầu nậu trên địa bàn.

Tiến hành xác minh, điều tra thu thập thông tin, các trinh sát xác định, kẻ cung cấp ma túy cho các đầu nậu là Lộc Văn Ỏn, một tên tội phạm ma túy ma mãnh, liều lĩnh.

Lộc Văn Ỏn

Sinh ra và lớn lên tại bản Đửa, nằm dưới chân núi Pù Lôm (xã Lượng Minh, H.Tương Dương, Nghệ An), nơi một thời được mệnh danh là “thánh địa ma túy” nên Lộc Văn Ỏn cũng sớm sa chân vào con đường kinh doanh chất độc dược này.



Ban đầu, Ỏn chỉ lên đỉnh núi Pù Lôm, nơi có nhiều tội phạm ma túy đang lập lán hoạt động kinh doanh ma túy làm thuê cho các ông “trùm”. Nhiệm vụ của Ỏn lúc đó chỉ là gùi lương thực, thực phẩm từ dưới chân núi lên. Một thời gian sau, khi đủ độ tin cậy, Ỏn được thuê sang Lào “cõng” ma túy về “chợ” ma túy trên đỉnh Pù Lôm.

Làm “cửu vạn” lâu dần Ỏn quen thuộc đường sá, thân thiết với các mối mua “hàng” nên tách ra làm riêng.

Từ những kinh nghiệm được lúc làm thuê, Ỏn mua sắm dao, súng để phòng thân cũng như chống lại nếu bị lực lượng chức năng phát hiện. Ỏn rất ma mãnh, luôn che giấu thân phận kín đáo. Những lúc rảnh rỗi ở nhà, "ông trùm" vẫn lùa trâu ra bìa rừng chăn rồi lên nương rẫy làm việc bình thường như những dân bản khác.

Ngoài ra, việc buôn bán ma túy, hắn ít khi thực hiện giao dịch ở H.Tương Dương, mà chủ yếu là H.Kỳ Sơn và các khu vực lân cận khác. Chính vì thế, lực lượng chức năng địa phương rất khó phát hiện đường dây vận chuyển ma túy do Ỏn điều hành.

Dùng vũ khí chống trả công an

Tuy nhiên, vỏ bọc kín đáo của Lộc Văn Ỏn cũng đã bị các trinh sát Công an H.Kỳ Sơn phá vỡ sau một số phi vụ vận chuyển ma túy từ Lào sang giao dịch tại huyện này. Điều tra nắm bắt rõ quy luật hoạt động của Ỏn, Công an H.Kỳ Sơn đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Sau khi chuyên án được xác lập, các trinh sát tiếp tục theo sát mọi di biến động của đối tượng, chờ thời cơ bắt quả tang.

Ma túy và vũ khí thu được trong người Ỏn

Ngày 10-8, Ban chuyên án nhận được nguồn tin, Lộc Văn Ỏn đang cắt rừng vận chuyển số lượng lớn ma túy lớn từ Lào đưa về Việt Nam. Xác minh đúng thông tin, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng mai phục đón bắt.



Đến lúc 9 giờ 30 sáng 11-8, khi Ỏn vừa mang ma túy về đến nơi, chờ khách đến để giao dịch thì bị Ban chuyên án phối hợp với Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Nghệ An ập vào bắt giữ.

Phát hiện lực lượng chức năng, Ỏn toan dùng súng chống trả để mở đường máu thoát thân. Đoán trước được ý định của Ỏn, các trinh sát nhanh chóng đá rơi khẩu súng, khống chế bắt giữ đối tượng.

Khám xét tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ 9.000 viên ma túy tổng hợp , 53gam heroin, 60gam ma túy “đá”, 1 khẩu súng CZ83, 1 khẩu súng kíp, 1 viên đạn các loại và 1 thanh kiếm.

Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an H.Kỳ Sơn để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Ỏn đã cúi đầu nhận tội. Ỏn khai, số ma túy trên vừa được đối tượng mua ở Lào rồi vận chuyển đưa về bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, trong lúc đang chờ khách đến mua thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.