Cuối năm 2017, Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn của anh Trịnh P.C., ở TP Hà Nội, tố cáo người đàn bà tên Cao Thị Hòa, sinh 1979, ở tổ 3, khu 8, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, đã lừa đảo chiếm đoạt của anh gần 13 tỉ đồng.



Vào cuộc xác minh, điều tra Công an tỉnh sơ bộ xác định: Cao Thị Hòa đã thực hiện hành vi gian dối thành lập công ty để tổ chức góp vốn, vay mượn, hứa hẹn trả lợi nhuận và lãi suất cao, sau đó chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.



Cụ thể, ngày 24-11-2016, Hòa đăng ký thành lập Cty TNHH một thành viên vận tải và thương mại Xuân Thịnh, trụ sở tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, vốn điều lệ 8 tỉ đồng. Ngày 28-4-2017, Hòa bổ sung thành viên mới và bổ nhiệm chị Nguyễn Thị Thanh T.làm Phó giám đốc, đồng thời tăng vốn điều lệ của công ty lên 10 tỉ đồng.

Hòa tự cho chị T. 20% vốn điều lệ của công ty, vì biết chồng chị T. là người có mối quan hệ. Thực chất chị T.không tham gia hoạt động kinh doanh và không được hưởng lợi gì từ công ty Xuân Thịnh. Đáng nói, Cty Xuân Thịnh đăng ký kinh doanh 26 ngành nghề, trong đó có khai thác và thu gom than bùn, than cứng, than non…nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và cũng không đủ điều kiện để hoạt động song Hòa vẫn lấy danh nghĩa công ty Xuân Thịnh để kinh doanh than trái phép.

Tháng 6-2017, qua người quen giới thiệu, Hòa biết anh C. đang có ý định góp vốn kinh doanh nên đã tìm gặp và giới thiệu doanh nghiệp của mình với anh này. Lẻo mép và hết sức tinh ma, Cao Thị Hòa đã “nổ” khiến nạn nhân mờ mắt tin rằng nguồn than Hòa mua từ các Công ty thuộc Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam là vô bờ và chỉ thiếu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Để tạo niềm tin với anh C., Hòa đưa anh đến thăm và giới thiệu là các điểm kinh doanh, kho cảng, bến bãi, tài sản (máy móc, than) của công ty, tại các địa điểm như: khu công nghiệp Hà Khánh (TP Hạ Long), Cảng Km6 Cẩm Phả (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả), cảng Gia Đức (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Và sau những lần đưa anh C. đi thăm thú “cơ ngơi”- thực chất là của doanh nghiệp khác, Hòa không tiếc chiêu đãi “con mồi” những bữa ăn sang trọng kiểu “đốt tiền”.

Thậm chí, Hòa còn mời anh C. cùng dự tiệc với vợ chồng chị T. và giới thiệu chị T. là cổ đông của công ty, còn chồng chị T. có nhiều mối quan hệ có thể giúp Hòa mua than của Tổng công ty Đông Bắc với khối lượng lớn.

Cao Thị Hòa tại phiên tòa

Để đánh gục “con mồi”, Hòa lập một biên bản giả họp hội đồng thành viên của công ty Xuân Thịnh giao cho Hòa huy động vốn từ bên ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mức huy động 30 tỉ đồng từ bên ngoài cho hoạt động kinh doanh rồi đưa cho anh C. xem.

Sau màn “tung hỏa mù” của “nữ quái”, anh C. đã đồng ý cùng Hòa ký Hợp đồng góp vốn (có xác nhận của văn phòng công chứng) với nội dung tổng số 26 tỉ đồng. Theo đó, từ ngày 16 đến 31-7-2017, anh C. đã 3 lần chuyển tổng số tiền là 16 tỉ đồng vào tài khoản cá nhân của Hòa tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam-Chi nhánh Quảng Ninh.

Ngày 10-11-2017, anh C. phát hiện tài khoản trên là của cá nhân Hòa, không phải của Công ty Xuân Thịnh nên đã yêu cầu Hòa ký lại hợp đồng góp vốn đồng thời viết 3 phiếu thu nội dung đã chuyển 16 tỉ đồng vào Xuân Thịnh. Thế nhưng, Hòa vẫn không chuyển tiền vào tài khoản, nguồn vốn của Công ty mà chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.



Đặc biệt, quyết "moi" thêm tiền từ anh C. và để “con mồi” tiếp tục tin tưởng góp tiếp số tiền còn lại, Hòa đã chuyển cho anh C. nhiều lần với số tiền khoảng 3 tỉ đồng và nói là tiền lợi nhuận từ việc kinh doanh than của công ty, thực tế là lấy từ chính số tiền góp vốn của anh C.



Cùng với đó, Hòa nhắn tin do mưa bão, việc kinh doanh của công ty gặp khó khăn. Thấy Hòa tìm cách tránh mặt và không thực hiện đúng cam kết nên anh C. không chuyển tiền tiếp mà đề nghị rút vốn, nhưng tất cả đã muộn.

Quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Quảng Ninh còn làm rõ: Cùng bị ăn quả đắng của Hòa còn có chị Đỗ Thị H., ở TP Hạ Long.

Cũng sử dụng các thủ đoạn tương tự với anh C., Hòa nói với chị H., Công ty của thị có mua của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam 1 tàu than trị giá 6 tỉ đồng, đã trả 4 tỉ đồng, còn thiếu 2 tỉ đồng và đề nghị chị H. cho vay số tiền trên. Cả tin, chị H. đã chuyển cho Hòa số tiền 2 tỉ nêu trên.

Sau khi vay được 2 tỉ đồng của chị H., nhằm tiếp tục moi tiền của nạn nhân, Hòa đã gửi cho chị H. xem các hợp đồng đã ký bán than cho CTCP Vissai Ninh Bình kèm theo thư bảo lãnh số tiền 39 tỉ đồng của ngân hàng và hợp đồng mua Klinke của CTCP Xi măng Công Thanh (thực chất hai hợp đồng này, Hòa có ký với 2 công ty trên nhưng không thực hiện)…, sau đó hỏi vay tiếp 2 tỉ đồng nhưng chị H. không đồng ý.

Tuy nhiên, trước những đòn tấn công của “nữ quái” này, ngày 20-6-2018, chị H. lại lần nữa nhẹ dạ, hám số tiền lãi suất cao do Hòa đưa ra mà trao thêm cho Hòa 230 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền Cao Thị Hòa chiếm đoạt của anh C. và chị H. là 15.230.000.000đ, và Hòa đã sử dụng chi tiêu cá nhân, cho đến nay không còn khả năng thanh toán.

Ngày 12-7 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt Cao Thị Hòa 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo Điều 174 BLHS).