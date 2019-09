Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 4 đối tượng trong vụ mua bán, vận chuyển 250 bánh heroin, gồm: Bùi Minh Ngọc (SN 1985, ngụ số 9A1 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Hoàng Thanh Bình (SN 1970, dân tộc Tày, trú tổ 19, phường Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), Lương Văn Đảm (SN 1978, trú tại thôn 5, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và Hà Văn Hậu (SN 1981, ngụ thôn Nà Ngườm, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, lúc 21h20 ngày 23-1-2019, tổ công tác Cục CSĐT tội phạm về ma túy , Bộ Công an phối hợp đơn vị chức năng làm nhiệm vụ tại quốc lộ 4, thuộc địa phận thị trấn Đồng Khê, huyện Thạch An, Cao Bằng kiểm tra 2 xe ô tô đang lưu thông hướng đi Cao Bằng và phát hiện trong xe bán tải hiệu Mazda BT50, biển số 29C-81311, do Hoàng Thanh Bình điều khiển có 90 bánh heroin được đựng trong bao tải dứa, để tại thùng xe.

Bình khai, số ma túy này anh ta đang vận chuyển lên TP Cao Bằng để giao cho khách theo sự chỉ đạo của Bùi Minh Ngọc. Bình còn khai, chiếc xe ô tô Toyota Innova màu bạc, biển số 29A-00910 đi trước là người của Ngọc có nhiệm vụ đi trước dẫn đường và cảnh giới Công an cho Bình vận chuyển ma túy . Lái xe Innova màu bạc được làm rõ là Lương Văn Đảm.

Từ lời khai của các đối tượng, CQĐT bắt tiếp 2 đói tượng liên quan là Bùi Minh Ngọc và Hà Văn Hậu, thu thêm 160 bánh heroin đang được cất giấu, chờ mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Đối tượng Hoàng Thanh Bình và Bùi Minh Ngọc

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ, cuối tháng 12-2018, Bùi Minh Ngọc được một đối tượng người Trung Quốc là A Bảy (hay A Từ) nhờ tìm mối mua ma túy để mang sang Trung Quốc bán. Ngọc đã đưa A Bảy lên “thung lũng ma túy Tây Bắc” là Hang Kia, huyện Mai Châu, Hòa Bình để gặp Lếnh.



Sau khi hai tay trùm ma túy thống nhất làm ăn với nhau, A Bảy thuê Ngọc vận chuyển ma túy cho y từ Hòa Bình về Lạng Sơn, Cao Bằng với giá 800 triệu đồng và bảo Ngọc lên gặp Hậu để bàn bạc việc Hậu nhận ma túy mang sang Trung Quốc cho A Bảy. Hậu sẽ được trả 3 triệu đồng/1 bánh heroin.

Thỏa thuận xong xuôi, khi về Hà Nội, Ngọc thuê Hoàng Thanh Bình, Lương Văn Đảm đi vận chuyển ma túy cho Ngọc, trong đó, Bình có nhiệm vụ nhận và vận chuyển ma túy, còn Đảm làm “chim lợn” đi dò đường, cảnh giới Công an để báo cho Bình biết. Ngọc hứa sẽ trả cho Bình-Đảm mỗi người 200 triệu đồng/1 chuyến.

Để phục vụ cho chuyến vận chuyển này, ngày 8-1-2019, Ngọc đưa cho Bình 600 triệu đồng đi mua ô tô chở ma túy. Bình đã mua chiếc bán tải Mazda BT50 BKS 29C-81311 với giá 540 triệu đồng rồi đem ra bãi gửi xe chờ “lệnh”. Ngọc còn đưa cho Bình 1 chiếc điện thoại di động đã lưu sẵn số của Ngọc và Đảm để Bình liên lạc trong quá trình vận chuyển hàng.

Ngày 11-1, Ngọc chở A Bảy lên Mai Châu gặp Lếnh, đồng thời thông báo cho các “điểm cầu” sẵn sàng chờ lệnh. Theo chỉ đạo của Ngọc, Bình lái chiếc xe bán tải đi Hòa Bình, đến gần cột mốc Xa Khan thì có 2 thanh niên khiêng 3 bao tải ma túy chứa 250 bánh heroin vứt lên thùng xe.

Nhận hàng xong, Bình gọi điện cho Đảm đi xe Innova đằng trước dò đường rồi quay về Hà Nội. Số ma túy này, Ngọc đem 90 bánh để lên xe Mecedes của mình, đem về tầng hầm chung cư Times City gửi, còn 160 bánh thì bảo Bình mang lên Lạng Sơn giao cho Hậu. Xong nhiệm vụ, theo chỉ đạo của Ngọc, Bình vứt chiếc điện thoại vừa dùng để liên lạc vận chuyển ma túy xuống suối.

Ngày 22-1-2019, Bình, Đảm lại nhận nhiệm vụ đi “ship” 90 bánh heroin lên TP Cao Bằng. Trước khi đi, Ngọc giao cho Bình 1 chiếc điện thoại khác chỉ để liên lạc trong chuyến hàng này, bên trong đã lưu sẵn số điện thoại của Ngọc, ký hiệu là “E”, số của Bình là “Sau”, số của Đảm là “Trước”. Ngọc cũng trả luôn cho Đảm 200 triệu đồng tiền công như yêu cầu. Tuy nhiên,”vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, dù đã lên “kịch bản” tỉ mỉ và rất tinh vi, chuyên nghiệp, cả nhóm cửu vạn hàng trắng cũng bị bắt gọn cùng tang vật.

Đối tượng Hà Văn Hậu và Lương Văn Đảm

Về phía Bùi Văn Hậu, sau khi nghe Ngọc thông báo chờ điện thoại để đi nhận ma túy, Hậu đã rủ người hàng xóm là Hà Văn SLám đi cùng, thỏa thuận tiền công 3 triệu đồng/1 bánh sẽ chia đôi. Nhận lời ngay không chút băn khoăn, SLám mang 160 bánh heroin sang nhà chị gái ở cùng thôn Nà Ngườm, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, 1 bao giấu trong kho thóc, bao kia trong chiếc xoong to. Nhưng chưa kịp mang hàng sang Trung Quốc giao và chưa nhìn thấy dù chỉ 1 đồng tiền công, Hậu đã phải tra tay vào còng, còn Hà Văn SLám thì phải bỏ trốn và đang bị truy nã khắp nơi.



Tại CQĐT, nghĩ mình chỉ làm nhiệm vụ “chim lợn”, trên xe không có ma túy thì có thể thoát tội nên Lương Văn Đảm một mực quanh co, khai rằng mình đi Cao Bằng để mua ô tô cũ, nhưng trong điện thoại của Đảm, chỉ riêng vài giờ đồng hồ trước thời điểm bị bắt, Đảm đã gọi cho Bình tới 28 cuộc điện thoại. CQĐT cũng thu của Ngọc 17 chiếc điện thoại các loại.

Còn Hoàng Thanh Bình khai, ngoài chuyến hàng trên, cũng với thủ đoạn mỗi chuyến hàng lại đi mua 1 chiếc xe ô tô cũ có giá khoảng 500-600 triệu đồng, xong việc lại đem bán tống đi để phi tang, mỗi lần vận chuyển lại dùng chiếc điện thoại mới rồi vứt bỏ, Bình đã 2 lần tham gia vận chuyển ma túy với số lượng lớn cho đối tượng tên Phương ở Thái Nguyên và được trả công 700 triệu đồng. Tuy nhiên, do chỉ có lời khai của Bình mà không có thêm tài liệu nào khác chứng minh nên CQĐT không truy tố Bình về hành vi này.