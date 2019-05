“Siêu trộm” gây lo sợ cho những ông, bà chủ "xế hộp" ở Hà Nội

07/05/2019 11:40

Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các quận đã tổ chức trấn áp, truy bắt được nhiều đối tượng, nhóm đối tượng.



Những vụ cạy xe lúc rạng sáng



Theo Trung tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Đội trưởng Đội chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây trên địa bàn một số quận, huyện đã xảy ra nhiều vụ trộm đồ trong xe ô tô. Các đối tượng lợi dụng thời điểm trời tối (đêm khuya và rạng sáng) đột nhập các xe ô tô để ngoài đường, vỉa hè không có người trông giữ để trộm cắp tài sản.

Qua thống kê và rà soát, Cơ quan công an phát hiện nhiều vụ có thủ đoạn khá giống nhau, do một đối tượng sử dụng một xe gắn máy, dùng vật cứng để nạy cửa xe, phá cửa kính rồi trộm cắp tài sản. Trong khi Cơ quan công an đang ráo riết truy tìm thủ phạm thì tại địa bàn quận Hoàng Mai tiếp tục xảy ra một vụ trộm nghiêm trọng.

Đối tượng Nguyễn Văn Đạo và chiếc xe Toyota Land Cruise trộm cắp.

Ngày 10-4 anh Đinh Đ.T. (trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) khi mở cửa xe Kia Morning biển kiểm soát 30A-035... thì bàng hoàng phát hiện rất nhiều tài sản cá nhân của mình đã “không cánh mà bay”. Anh T. sau đó đã lên Cơ quan công an trình báo.

Cũng theo Trung tá Vinh, công tác điều tra ban đầu gặp phải nhiều khó khăn, do đối tượng gây án vào ban đêm nên hầu như không có nhân chứng. Tiến hành thu thập các camera ở xung quanh khu vực gây án, kết quả thu được là khá ít ỏi. Hình ảnh trên camera rất mờ, không rõ biển kiểm soát xe gắn máy, chỉ có được những hình ảnh “lờ mờ” về hình dáng, chiều cao tương đối và hướng tẩu thoát của đối tượng.

Cán bộ chiến sỹ Đội chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tiếp tục tổ chức nhiều tổ công tác, lên kế hoạch rà soát, tìm kiếm các vật chứng mà bị hại khai đã bị trộm mất. Sau nhiều ngày rà soát, Cơ quan công an đã tìm được một vật chứng đang nằm tại một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tuy nhiên, chủ cửa hàng cho biết đây là lần đầu giao dịch với đối tượng nam giới nên không biết tên tuổi hay địa chỉ đối tượng.

Kẻ trộm lộ diện

Ban chuyên án nhận định nhiều khả năng đối tượng không ở quá xa nơi tiêu thụ tài sản. Tổ công tác đã khẩn trương tiến hành rà soát các đối tượng có tiền án tiền sự trên địa bàn huyện Thanh Trì, các xã, phường lân cận. Sau rất nhiều nỗ lực của các trinh sát, đối tượng Trần Kế Mạnh (sinh năm 1988, trú tại Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) nổi lên là kẻ tình nghi số một.

Dù không có việc làm, nghiện ngập sống lang thang, lại phải nuôi một lúc 3 cô vợ “hờ” với mấy đứa con, cùng cha mẹ già yếu, song thời gian gần đây Mạnh sống khá rủng rỉnh. Gã thường di chuyển trên một chiếc xe Honda SH, tiền nong chi tiêu thoải mái và đặc biệt là chuyên lang thang về đêm.

“Siêu trộm” Trần Kế Mạnh. Tiến hành củng cố chứng cứ, tài liệu, Cơ quan công an đã có đủ cơ sở để khẳng định Mạnh chính là kẻ gây ra một loạt vụ đột nhập xe ô tô để trộm cắp thời gian gần đây. Ngày 19-4, tổ công tác Phòng CSHS bất ngờ ập vào căn nhà ở xóm 4, (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) bắt Trần Kế Mạnh.





Tại Cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tối 9-4, Mạnh đi xe máy lang thang ở khu vực sân bóng đá Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) rồi đi chơi game. Cho đến khoảng 3 giờ sáng ngày 10-4 thì phát hiện chiếc xe Kia Morning màu đỏ đang đỗ tại lòng đường khu vực tập thể E2 Tân Mai. Với ý định trộm cắp tài sản, Mạnh bật đèn pin điện thoại soi vào trong xe thì thấy có túi, ví của chủ xe bỏ quên. Đoán là trong túi, ví thế nào cũng có tài sản nên Mạnh lập tức ra tay.

Gã bẻ một đoạn ống sắt trên tường nhà dân gần đó, rồi phá vỡ kính sau xe ô tô, mở được cửa sau xe, chui vào khoắng đi rất nhiều tài sản như điện thoại di động cao cấp Vertu trị giá hàng trăm triệu đồng, điện thoại di động Nokia 8800 trị giá 40-50 triệu, tiền mặt (VND đồng và ngoại tệ); vàng... Sau khi khoắng sạch tài sản, Mạnh còn vứt lại ví, túi vào cửa nhà dân gần đó, với ý định “đánh lạc hướng” Cơ quan công an.

Sau đó Mạnh mang điện thoại di động Vertu và Nokia 8800 đem bán cho đối tượng Q. (ở thôn Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) được tổng cộng 13,5 triệu đồng để ăn tiêu. Số ngoại tệ và vàng gã đưa cho mẹ.

Nhóm đối tượng chuyên trộm xe tải tại quận Long Biên. Ngoài vụ việc trên, Mạnh cũng đã khai nhận gây ra không dưới 2 vụ trộm cắp tài sản trong xe ô tô khác. Rạng sáng ngày 6-2 đối tượng này lang thang qua đường Ngọc Hồi (Thanh Trì) phát hiện chiếc xe ô tô Madza CX5 đang đỗ trước cửa bãi xe ô tô thuộc địa phận xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Dù thấy người chủ xe đang ngồi ngủ ở ghế lái, Mạnh vẫn táo tợn thò tay vào mở cửa bên ghế phụ. Gã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, đoán chủ xe đang ngủ say nên vững tâm thò tay lấy đi tài sản trong xe gồm nhiều điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad, ví (bên trong có khoảng 7 triệu đồng).





2 tháng sau, cũng vào lúc rạng sáng, Mạnh lang thang đến khu vực đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes đỗ trên đường. Nhìn quanh không thấy ai trông giữ, Mạnh đã nhặt một thanh sắt cạy cánh cửa sau phía ghế lái để mở cửa. Thấy chuông báo động reo, Mạnh vẫn nhoài người vào bên trong giật 1 mảnh tượng phật treo ở kính chiếu hậu và lấy đi một ít tiền ở hộc dưới phanh tay. Đúng lúc đó có người ở trong nhà chạy ra, túm được đuôi xe máy song gã vẫn chạy thoát.

Hiện Cơ quan công an đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bi cạn đối với Trần Kế Mạnh về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo một chỉ huy Đội chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS, để tránh tình trạng trở thành miếng mồi ngon cho tội phạm, chủ sở hữu xe ô tô cần nâng cao cảnh giác. Là phương tiện có giá trị cao, người dân khi rời khỏi xe (đặc biệt để xe vào ban đêm) nên cất xe, gửi xe vào khu vực an toàn, có người trông giữ. Tuyệt đối không để túi, ví, tài sản có giá trị ở trong xe ô tô. Thực tế từ các vụ án, các đối tượng thường ngắm nghía rất kỹ, nếu phát hiện thấy có tài sản trong xe thì mới ra tay phá kính để trộm cắp. Bên cạnh đó, chủ xe cũng có thể lắp các thiết bị báo động, thiết bị định vị... để chống trộm.







Theo Báo CAND