Nhiều vụ buôn bán người bị triệt phá

Theo báo cáo từ Bộ Công an, trung bình hằng năm, các lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện khoảng 400 vụ mua bán người. Trong đó, số vụ án mua bán người ra nước ngoài chiếm khoảng 80%. Năm 2018, phát hiện 211 vụ mua bán người với 276 đối tượng, 386 nạn nhân. Riêng 6 tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người đã phát hiện 104 vụ, với 164 đối tượng, xác định 160 nạn nhân. Các lực lượng chức năng đã khởi tố 200 vụ, 261 bị can phạm tội về mua bán người. VKSND các cấp đã truy tố 109 vụ, 194 bị can. TAND các cấp thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 130 vụ, 233 bị cáo phạm các tội về mua bán người. Các đơn vị chức năng của Việt Nam đã xác minh, giải cứu, tiếp nhận 449 nạn nhân bị mua bán, trong đó trên 80% nạn nhân được hỗ trợ ban đầu, tư vấn tâm lý, hỗ trợ sức khỏe, trợ giúp về pháp lý... nhiều nạn nhân được trợ cấp khó khăn, học nghề, tạo việc làm, ổn định đời sống, tái hòa nhập cộng đồng...