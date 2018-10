Xin giảm án để về...chơi game!

01/10/2018 16:19

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh TT- Huế, Lê Bá Huy (1997, trú P. Thủy Châu, TX Hương Thủy, TT- Huế) điều khiển mô-tô đi từ TP Huế về xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) và phát hiện có 12 khúc gỗ tròn của anh Nguyễn Kim Sơn đang để ở bãi đất trống trước mặt trụ sở UBND xã Phú Thượng không có người trông giữ. Huy quay ngược về phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy thì thấy 1 xe tải có cần cẩu của Dịch vụ vận tải Thành Trung đang đỗ bên đường. Từ đó, Huy nảy sinh ý định trộm cắp số gỗ nói trên.

Huy gọi theo số điện thoại liên lạc ghi trên xe cẩu thì gặp anh Nguyễn Thành Trung là chủ dịch vụ cho thuê xe cẩu và đề nghị chở gỗ từ Phú Thượng về ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) với giá thỏa thuận 3 triệu đồng. Sau đó, anh Trung gọi điện cho lái xe của mình, liên lạc với Huy để cẩu và chở gỗ theo yêu cầu của khách hàng.

Bị cáo Lê Bá Huy tại phiên tòa phúc thẩm.

Sau đó, Huy được đưa vào giám định nội trú tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung (số 39 đường Phạm Thị Liên, TP Huế) dưới sự quản lý, giám sát của lực lượng chức năng. Trong một lần giả vờ xin đi vệ sinh, Huy lợi dụng sự sơ hở của cán bộ, trốn khỏi Trung tâm Pháp y tâm thần và sau đó vào tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai lẩn trốn.

Công an huyện Phú Vang tập trung lực lượng truy bắt nhưng không tìm thấy Huy. Sau đó, Huy ra đầu thú tại Công an huyện Phú Vang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi chở toàn bộ số gỗ trộm đến xưởng gỗ của anh Phạm Thành Trung ở ngã ba La Sơn thì chủ xưởng này định giá số tiền 107 triệu đồng và được Huy đồng ý. Sau đó, anh Trung giao số tiền cho Huy, đồng thời yêu cầu ghi vào giấy đo gỗ. Do sợ bị phát hiện nên Huy ghi tên giả là Lưu Quốc Bảo (trú phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy).

Sau khi nhận số tiền bán gỗ, Huy dùng mua trang mạng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân. Qua kết luận định giá, số gỗ Huy lấy trộm có trị giá hơn 185 triệu đồng. Quá trình tạm giam để điều tra vụ trộm nói trên, do Huy có biểu hiện tâm thần nên Công an huyện Phú Vang quyết định trưng cầu giám định tình trạng tâm thần, khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của y.



Cuối tháng 6-2018, TAND huyện Phú Vang đưa Lê Bá Huy ra xét xử và tuyên phạt bị cáo 3 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản" và 6 tháng tù về tội "Trốn khỏi nơi giam"; tổng hợp 2 hình phạt là 3 năm 6 tháng tù. Đầu tháng 7-2018, Huy có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án. Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 28-9, khi HĐXX hỏi vì sao, bị cáo lại xin giảm nhẹ án thì bị cáo Huy trả lời: "Xin giảm nhẹ án để về đi chơi game"...

HĐXX xét thấy bị cáo Lê Bá Huy có nhân thân xấu, 4 lần bị tòa án xử phạt về tội trộm cắp tài sản nhưng vẫn chứng nào tật nấy. TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận định, bản án sơ thẩm tuyên đối với Huy là đúng người, đúng tội nên đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.





Theo H.LAN (Công an Đà Nẵng)