Ký kết chương trình phối hợp vì công nhân ở Cần Thơ

Ngày 3-7, tại TP Cần Thơ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ ký kết chương trình phối hợp công tác với Viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động, giai đoạn 2024-2028.



Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ tham dự lễ ký kết

Tham dự có TS Nguyễn Anh Thơ, Viện trưởng Viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam); đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ và Viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động ký kết chương trình hợp tác

Các nội dung phối hợp bao gồm: chia sẻ, trao đổi thông tin trong công tác nghiên cứu khoa học; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về công nhân và Công đoàn; triển khai các nhiệm vụ chuyên môn về an toàn, vệ sinh lao động.

Đặc biệt, 2 bên phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu về xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến công nhân, lao động và Công đoàn như: đối thoại, thương lượng về quan hệ lao động; tâm lý công nhân; an toàn vệ sinh lao động, nhận thức của người lao động...

Hai đơn vị sẽ cứu xây dựng mô hình văn hóa an toàn lao động trong công nhân

Hai bên cũng phối hợp triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng Liên đoàn là "Nghiên cứu xây dựng mô hình văn hóa an toàn lao động trong công nhân lao động cho một số loại hình doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù trên địa bàn các tỉnh ĐBSCL và Bắc Trung Bộ, đề xuất giải pháp triển khai cho giai đoạn 2026-2030".

Tại buổi lễ, Viện Khoa học an toàn và Vệ sinh lao động tổ chức tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ Công đoàn, quản lý và người làm công tác an toàn trong doanh nghiệp.