Ngày 9-1, Công an TPHCM và Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp (HEPZA) đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo HEPZA, trong năm 2025, cùng với việc phối hợp với Công an Thành phố và công an địa phương ký kết nhiều quy chế, các kênh liên lạc phản ứng nhanh cũng được ban quản lý thiết lập trên nền tảng Zalo, giúp kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin liên quan đến tụ tập đông người gây mất trật tự.

Nghi thức ký kết giữa 2 đơn vị

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động được chú trọng thông qua các tổ tuyên truyền lưu động, trực tiếp tiếp cận khu nhà trọ công nhân.

Nội dung tuyên truyền tập trung nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh báo các thủ đoạn phạm tội phổ biến như tín dụng đen, lừa đảo qua mạng, qua đó góp phần phòng ngừa vi phạm và tội phạm ngay từ cơ sở.

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TPHCM trao bằng khen cho HEPZA

Liên quan đến ứng dụng công nghệ, trong năm 2026, HEPZA sẽ triển khai phối hợp với Tập đoàn Viettel sẽ xây dựng Trung tâm điều hành thông minh IOC tại Khu công nghiệp sử dụng dữ liệu số để tối ưu hóa vận hành, giám sát an ninh, giao thông, cháy nổ, chất lượng không khí, nước thải qua hệ thống camera AI (trí tuệ nhân tạo) và cảm biến.

Dịp này, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM đã nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2025.

Năm 2025, thu hút đầu tư vào HEPZA đạt trên 5,4 tỉ USD Ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM cho biết năm 2025 tổng vốn đầu tư thu hút mới và tăng thêm đạt trên 5,4 tỉ USD, đạt 119% kế hoạch đề ra. Cho thuê đất đạt 471,28 ha tăng 69,73% so với cùng kỳ. Đặc biệt, tỷ trọng các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ có giá trị gia tăng lớn chiếm ưu thế. Bước đầu HEPZA đã thực hiện thành công lộ trình chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu như Tân Thuận, Phú Mỹ 3, Hiệp Phước sang mô hình khu công nghiệp Sinh thái và khu công nghiệp Công nghệ cao. Cùng với đó là tăng cường đầu tư các hạng mục hạ tầng trọng điểm, cải thiện đáng kể hệ thống xử lý nước thải và tăng diện tích mảng xanh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Công tác cải cách hành chính tiếp tục là điểm sáng với việc rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư và tháo gỡ khó khăn kịp thời cho nhà đầu tư thông qua các buổi đối thoại, gặp gỡ trao đổi.



