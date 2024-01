Ký kết tuyên truyền giữa Báo Người Lao Động và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Ngày 9-1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (CSB 3) tổ chức chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí đầu năm 2024 và Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với các cơ quan báo, đài.



Theo Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3, năm 2023, tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, bức xúc xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội.

Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 - phát biểu tại hội nghị

Tình hình tàu cá Việt Nam khai thác hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài giảm nhiều nhưng chưa chấm dứt. Hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển xăng dầu, khoáng sản trái phép trên biển, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, tinh vi…

Lực lượng CSB nói chung và Vùng CSB 3 nói riêng đã tập trung triển khai chủ đề "Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng", đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập lực lượng CSB Việt Nam.

Năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với 54 cơ quan truyền thông trên địa bàn, triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền. Các nội dung tuyên truyền đều bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh kịp thời các hoạt động của đơn vị.

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - thông tin về các chương trình về biển, đảo mà Báo thực hiện trong thời gian qua

Kết quả đã xây dựng và đăng tải, phát sóng hơn 700 lượt tin bài, phóng sự, chuyên mục trong đó có 51 phóng sự, 640 tin, bài; 24 số chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị, góp phần quan trọng để lan tỏa hình ảnh, kết quả hoạt động của lực lượng cảnh sát biển nói chung và các đơn vị nói riêng đến với nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài. Qua đó, tạo được sự đồng tình, ủng hộ, động viên khích lệ tinh thần, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đơn vị đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật quốc tế của Việt Nam về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) gắn với tuyên truyền Luật CSB Việt Nam; tuyên truyền hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển; phối hợp tuyên truyền sâu, rộng về các hoạt động "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" và các cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" tạo sức lan tỏa trên địa bàn của 9 tỉnh, thành…

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã ký kết hợp tác tuyên truyền về biển, đảo với 16 cơ quan báo, đài. Trong đó, Báo Người Lao Động cùng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp thực hiện các hợp phần của Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và thực hiện công tác tuyên truyền về biển, đảo trên Báo Người Lao Động.

Báo Người Lao Động cùng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký phối hợp tuyên truyền



Mục đích hợp tác giữa Báo Người Lao Động và Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, an toàn biển đảo; các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tuyên truyền phổ biến những kiến thức, kỹ năng về bảo đảm an toàn hàng hải và tìm kiếm cứu nạn trên biển....

Ngoài ra, hai bên sẽ trao đổi, phổ biến kỹ năng, nghiệp vụ báo chí cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3; xây dựng các tin, bài viết, phóng sự…. tuyên truyền khi có yêu cầu, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, phóng viên, biên tập viên của hai bên nhân các ngày lễ, tết và sự kiện khác.

Các cá nhân, tập thể nhận giấy khen của Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3

Đánh giá về việc phối hợp tuyên truyền với Báo Người Lao Động, Đại tá Lê Văn Tú - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3, cho biết trong những năm qua Báo Người Lao Động đã đồng hành cùng đơn vị tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa về biển, đảo, trong đó có chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" giai đoạn 1 và thực hiện các hợp phần của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" giai đoạn 2.

Trong tương lai, cả hai đơn vị sẽ cùng ký kết chương trình hợp tác để hướng tới mục đích tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, an toàn biển, đảo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Bùi Thanh Liêm tóm tắt lại những chương trình Báo Người Lao Động đã và đang triển khai, trong đó đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo của Tổ quốc, đồng hành cùng ngư dân bám biển, góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng CSB3 đã tặng giấy khen cho 28 tập thể và 50 cá nhân do có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về biển, đảo năm 2023.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng CSB3 được tặng "Cờ thi đua của BTL Cảnh sát biển", 5 tập thể được tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", 25 tập thể được tặng danh hiệu "Đơn vị tiên tiến", 63 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", 257 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến" và nhiều hình thức khen thưởng khác.