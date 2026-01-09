HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kỷ lục mới của tỉ phú thép Trần Đình Long

Sơn Nhung

(NLĐO)- Tập đoàn Hòa Phát của tỉ phú Trần Đình Long lập kỷ lục bán vượt 10 triệu tấn thép năm 2025, tăng 31% so với năm ngoái.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với những con số kỷ lục. Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động, doanh nghiệp của tỉ phú Trần Đình Long (chủ tịch HĐQT Hòa Phát) cán mốc bán hàng 10,6 triệu tấn các dòng sản phẩm chủ lực, gồm thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép.

Động lực tăng trưởng chínhđến từ mảng thép HRC. Hòa Phát đã cung cấp ra thị trường 5 triệu tấn HRC, tăng tới 73% so với năm 2024. Theo báo cáo tháng 12-2025 của Hiệp hội Thép Việt Nam, sản lượng HRC của tập đoàn này hiện chiếm 60% tổng sản xuất và bán hàng tại thị trường trong nước.

Kỷ lục mới của tỉ phú thép Trần Đình Long - Ảnh 1.

Hòa Phát của tỉ phú Trần Đình Long lập kỷ lục vượt 10 triệu tấn thép năm 2025, tăng 31% so năm ngoái

Ở mảng truyền thống là thép xây dựng, doanh nghiệp này cũng ghi nhận mức tiêu thụ 4,8 triệu tấn, tăng 8% so với năm ngoái, tiếp tục dẫn đầu thị trường với thị phần khoảng 36%.

Riêng quý IV/2025, sản xuất thép thô của Hòa Phát đạt hơn 3 triệu tấn, tăng 36% so với cùng kỳ 2024. Tổng sản lượng bán hàng các loại thép đạt 3 triệu tấn, tăng 53% so với cùng kỳ.

Trong đó, thép xây dựng và thép cuộn chất lượng cao bán ra đạt 1,3 triệu tấn, mức cao nhất từ trước đến nay tính theo quý. Chỉ riêng tháng 12-2025, dòng sản phẩm này thiết lập kỷ lục bán hàng tháng với 585.000 tấn. 

Mảng HRC trong quý cuối năm 2025 cũng đạt 1,6 triệu tấn, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, ống thép và tôn mạ ghi nhận sản lượng bán hàng lần lượt là 221.000 tấn và 103.000 tấn.

Về định hướng tương lai, Hòa Phát đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ nâng công suất lên 16 triệu tấn, trở thành nhà sản xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Cơ cấu sản phẩm sẽ dịch chuyển mạnh sang các dòng thép chất lượng cao (chiếm 60%), phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo, ô tô, đóng tàu và năng lượng.

Dự kiến vào năm 2027, nhà máy sẽ cho ra mắt sản phẩm thép ray, phục vụ trực tiếp các dự án đường sắt trọng điểm của Việt Nam cũng như xuất khẩu.

Tin liên quan

Hòa Phát nộp ngân sách 7.100 tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm

Hòa Phát nộp ngân sách 7.100 tỉ đồng sau 6 tháng đầu năm

Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương là 2 công ty thành viên đóng góp lớn nhất, lần lượt là 4.100 tỉ đồng và 1.155 tỉ đồng vào ngân sách

Tập đoàn Hòa Phát đầu tư KCN gần 3.400 tỉ đồng tại Hải Phòng

(NLĐO)- Dự án được giao cho một công ty thành viên thuộc Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai trong 30 tháng.

Hòa Phát góp sức giúp nhiều địa phương về đích sớm trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hòa Phát đã dành trên 80 tỉ đồng hỗ trợ nhiều tỉnh, thành như Quảng Ngãi, Phú Yên, Sóc Trăng, Trà Vinh, Thái Bình… xây dựng hơn 1.500 căn nhà.

