Kỷ lục phát hiện và xử phạt lợn, gà... nhập lậu vào Việt Nam

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), thông tin năm 2024, Bộ NN-PTNT phối hợp với cơ quan chức năng ban hành gần 400 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt 25 tỉ đồng với hành vi nhập lậu trái phép gia súc, gia cầm vào Việt Nam.

Theo Cục trưởng Cục Thú y, đây là con số kỷ lục, từ xưa tới nay chưa bao giờ phát hiện và xử lý nghiêm số vụ việc gia súc, gia cầm nhập lậu vào Việt Nam nhiều tới vậy.



Lực lượng chức năng phát hiện xe nhập khẩu lợn trái phép qua biên giới vào Việt Nam

Theo Cục trưởng Cục Thú y, thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ có nhiều Chỉ thị, Công điện về ngăn chặn nhập lậu gia súc, gia cầm.

Các Bộ ngành, địa phương vào cuộc làm mạnh trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp nhập lậu sản phẩm động vật trái phép vào Việt Nam.

Vừa qua, Bộ NN-PTNT phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) - Bộ Công an và các địa phương xử lý trường hợp vận chuyển lợn trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

"Trong đó, Bộ NN-PTNT tập trung kiểm soát mạnh chỉ tiêu chất cấm Salbutamol tồn dư trong nước tiểu gia súc và sản phẩm động vật tại cơ sở giết mổ" - ông Long cho biết. Đây là tác nhân gây bệnh trên người và động vật, gây mất an toàn thực phẩm.

Cục trưởng Cục Thú y nhấn mạnh nhập khẩu sản phẩm gia súc, gia cầm chính ngạch cũng phải tuân thủ đúng quy định về an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng trong nước.



Báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Cục Thú y cho biết tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa phương về công tác quản lý giết mổ, an toàn thực phẩm; giảm thiểu tối đa các sự cố gây mất an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm động vật trên cạn và thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với thịt lợn, thịt gà tiêu thụ nội địa.