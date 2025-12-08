Kỷ lục số vụ vợ chồng ly hôn trong 1 năm ở Quảng Ngãi

Theo báo cáo kết quả công tác năm 2025 của TAND tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 1-10-2024 đến 30-9-2025, toàn ngành đã thụ lý 9.517 vụ việc các loại và đã giải quyết, xét xử 8.753 vụ. Trong đó, án hôn nhân và gia đình chiếm tỉ lệ lớn nhất với 4.134 vụ; đã giải quyết, xét xử 4.071 vụ ly hôn.

Riêng cấp sơ thẩm thụ lý 4.121 vụ, giải quyết 4.058 vụ, phúc thẩm thụ lý và giải quyết trọn vẹn 13 vụ.

So với năm 2024, số vụ ly hôn tăng mạnh. Năm 2024, TAND tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 2.541 vụ ly hôn, thụ lý theo thủ tục tố tụng 2.061 vụ, đã giải quyết ly hôn cho 2.002 cặp vợ chồng, phần còn lại hòa giải và rút đơn.

Trong 1 năm, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 4.100 vụ ly hôn. Ảnh minh họa

Ở lĩnh vực dân sự, TAND hai cấp thụ lý 3.460 vụ và giải quyết 2.813 vụ. Đối với án hình sự, TAND hai cấp thụ lý 1.462 vụ với 3.259 bị cáo, đã xét xử 1.460 vụ, liên quan 3.256 bị cáo.

Qua công tác thụ lý các vụ án hình sự cho thấy tội phạm diễn biến ngày càng tinh vi, mức độ nghiêm trọng gia tăng, nổi cộm là các tội về ma túy, trộm cắp tài sản, vi phạm giao thông đường bộ, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác…

TAND hai cấp tỉnh Quảng Ngãi khẳng định việc xét xử đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào xét xử oan người không có tội.

Bên cạnh đó, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được nâng lên theo hướng thực chất. Những bị cáo chủ mưu, cầm đầu, manh động, tái phạm nguy hiểm hoặc phạm tội có tổ chức đều bị áp dụng mức án nghiêm khắc, tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội.