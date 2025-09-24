Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TP HCM gửi lời lời chúc mừng đến bà Andrea Sühl - Tổng Lãnh sự CHLB Liên bang Đức tại TP HCM cùng các thế hệ lãnh đạo, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đã dành tâm huyết nuôi dưỡng, tô thắm quan hệ Việt Nam - Đức trong 5 thập kỷ qua và nhiều thập kỷ sắp tới.

Ông Nguyễn Lộc Hà cho rằng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức không chỉ đo được bằng những con số hay những bản hiệp định, mà còn thể hiện qua mối liên kết mật thiết giữa văn hóa và nhân dân hai nước.

Thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1975 và nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2011, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Đức phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện, gặt hái những thành công trên tất cả các trụ cột hợp tác.

Bà Andrea Sühl đánh giá mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Đức và Việt Nam đang tiến triển tốt đẹp. Hiện nay, Đức là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam. Việt Nam đang đứng trước thềm kỷ nguyên mới và có mục tiêu đầy tham vọng, đó là trở thành 1 đất nước có thu nhập cao. Đức - với lợi thế về giáo dục và kinh tế, là đối tác có thể giúp Việt Nam thực hiện được mục tiêu đã đề ra.



Bà Andrea Sühl nhấn mạnh: "Lần kỉ niệm 50 năm này không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ, mà còn là một sự khởi đầu hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn".

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh: Trên nền móng vững chắc đã được gầy dựng, TP HCM sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Đức và các nhà đầu tư, doanh nghiệp Đức xúc tiến hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực như y tế, tài chính, khoa học công nghệ, phát triển đô thị thông minh, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu…; đặc biệt là việc đào tạo các chuyên gia cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP HCM trong tương lai do Trường Đại học Việt - Đức và các trường đại học đối tác của Đức thực hiện. Hợp tác giữa Becamex và Viện Fraunhofer về Hệ thống Điện tử Nano trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn cũng rất hứa hẹn.

Nhìn về tương lai, bà Andrea Sühl cho rằng nhiều cơ hội thú vị cho sự hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa 2 nước đang mở ra

Trong nửa thế kỷ qua, Đức là nơi đào tạo hàng vạn cán bộ, chuyên gia, kỹ sư và lưu học sinh Việt Nam, là "ngôi nhà thứ hai" của cộng đồng hơn 200.000 người Việt. Chính sự đồng điệu về văn hóa, tinh thần và con người đã trở thành chất keo gắn kết, làm cho mối quan hệ Việt Nam - Đức không ngừng phát triển thêm sâu sắc, đa dạng và giàu tính nhân văn.

Điểm nhấn tại lễ kỷ niệm còn là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do nghệ sĩ hai nước thể hiện.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:







