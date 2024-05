Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024): Tái hiện mốc vàng lịch sử

Chương trình do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp thực hiện. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự chương trình.



"Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử" vẽ lại bức tranh toàn cảnh về Chiến dịch Điện Biên Phủ, mang đến không khí linh thiêng ngay trên chính chiến trường ác liệt năm xưa với sân khấu đặt tại Quảng trường 7 Tháng 5, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Được chia làm 3 phần: "Toàn dân ra trận", "Khúc tráng ca thế kỷ XX" và "Điểm hẹn hòa bình", "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử" giúp khán giả nhìn lại một thời kỳ oanh liệt và hào hùng của dân tộc Việt Nam. Chương trình cũng mang đến cái nhìn về Điện Biên hôm nay. Từ chiến trường khốc liệt năm xưa, những thế hệ hôm nay đang chung sức dựng xây quê hương trong sự phát triển chung của đất nước, qua đó gửi đi thông điệp về khát vọng hòa bình cho nhân loại trên toàn thế giới.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: TTXVN

Sử dụng đa dạng hình thức - từ âm nhạc, hát, múa, hoạt cảnh, thơ, 14 tiết mục nghệ thuật trong chương trình đã được các nghệ sĩ trình diễn trước khán giả cả nước. Từ các tác phẩm âm nhạc kinh điển liên quan đến Chiến thắng Điện Biên Phủ như "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên", "Hò kéo pháo", "Làng tôi"… đến các ca khúc hiện đại - "Việt Nam ngày mới", tổ khúc hợp xướng Điện Biên, tác phẩm quốc tế ca ngợi Hồ Chí Minh "The Ballad of Ho Chi Minh"… gần 180 nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng từ các đơn vị như Đoàn Nghi lễ Quân đội, học sinh, sinh viên tỉnh Điện Biên, cựu chiến binh... đã mang đến những dòng hồi tưởng đầy xúc động và tự hào. Các nghệ sĩ cũng tạo nhiều cảm xúc cho khán giả bằng các tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, tái hiện những đoàn xe đạp thồ vận chuyển hàng cung cấp cho chiến dịch hay hình ảnh hàng trăm chiến sĩ kéo pháo vào mặt trận Điện Biên Phủ, tái hiện trận Him Lam mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ…, qua đó tôn vinh các lực lượng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ - các chiến sĩ bộ binh, pháo binh và hàng chục vạn đồng bào tham gia các đội dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, văn nghệ sĩ…

Dù thời lượng chỉ 90 phút nhưng "Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử" là một chương trình đặc biệt và đầy tính nhân văn, kết hợp giữa những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu và những hồi tưởng quá khứ. Đan xen giữa âm nhạc là những phân tích, đánh giá về Chiến thắng Điện Biên Phủ của những nhân chứng, nhà báo trong nước và quốc tế. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, khán giả còn được xem nhiều hình ảnh xúc động trong phóng sự "Điện Biên Phủ - Nơi được chọn", "Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc - Tiếng kèn địch vận", "Sự ủng hộ của những lực lượng yêu hòa bình", clip "Điện Biên Phủ, cuộc chiến giữa hổ và voi".

Rất nhiều người xúc động khi được xem một chương trình đặc biệt tái hiện mốc son lịch sử - Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". "Chương trình khơi gợi niềm tự hào dân tộc, đưa khán giả về với những ký ức không thể nào quên, một thời kỳ oanh liệt của quân và dân ta" - chị Thu Nguyễn (ngụ quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bày tỏ.