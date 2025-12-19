HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia tại TP HCM

Anh Thư

(NLĐO) - Sáng 19-12, UBND TP HCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia (30.12.1955 - 30.12.2025).

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết cách đây 70 năm, Indonesia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam dựa trên nền tảng chính trị vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Indonesia Sukarno đặt nền móng. 

Mối quan hệ này được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử.

TP HCM kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi lễ sáng 19-12

Với việc nâng cao quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3-2025, Việt Nam chính thức trở thành đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Indonesia trong ASEAN. Quan hệ chính trị tốt đẹp chính là nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa, du lịch, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỉ USD trước năm 2028.

Đối với TP HCM, Indonesia hiện là đối tác quan trọng trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch. Nhiều năm qua, TP HCM cũng là điểm đến tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp Indonesia. Đến nay, Indonesia đã có 113 dự án đầu tư tại TP HCM với tổng vốn lên đến 167 triệu USD.

TP HCM kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh đại diện thành phố trao tặng lẵng hoa kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia đến Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP HCM Carolina Tinangon

TP HCM và TP Padang của Indonesia  đang hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị vào năm 2026. Hợp tác giữa hai bên tiếp tục tăng cường trên nhiều lĩnh vực, từ quản lý đô thị, xử lý rác thải sinh hoạt, phát triển giao thông công cộng đến phát triển các hình thức thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong phòng chống ngập lụt.

Ông Nguyễn Công Vinh khẳng định cam kết của TP HCM luôn là đầu mối tích cực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia sau 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

TP HCM kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia - Ảnh 3.

Một tiết mục trình diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam

TP HCM kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia - Ảnh 4.

Quốc kỳ Việt Nam - Indonesia xuất hiện trong một tiết mục mang bản sắc truyền thống của Indonesia

Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP HCM Carolina Tinangon cho biết năm 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hai nước. Với sự hợp tác song phương chặt chẽ cũng như sự gắn kết trong ASEAN, bà tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực để mang lại những lợi ích thiết thực.

TP HCM kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia - Ảnh 5.

Tổng lãnh sự Indonesia tại TP HCM Carolina Tinangon phát biểu tại buổi lễ

Bà Carolina Tinangon đánh giá cao vị thế của TP HCM, cho biết thành phố và Indonesia đang có những sự hợp tác tốt đẹp về kinh tế, du lịch, giáo dục, giao lưu văn hóa… Bà cũng bày tỏ kỳ vọng Indonesia và TP HCM sẽ gắn kết hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước ngày một tốt đẹp, đi vào chiều sâu.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:

TP HCM kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia - Ảnh 6.

TP HCM kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia - Ảnh 7.

TP HCM kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia - Ảnh 8.

TP HCM kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia - Ảnh 9.

TP HCM kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia - Ảnh 10.

việt nam - indonesia Phó chủ tịch UBND TP HCM Indonesia Nguyễn Công Vinh Carolina Tinangon
