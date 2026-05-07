KỶ NIỆM 72 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7.5.1954 - 7.5.2026): Điện Biên vươn mình mạnh mẽ

Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954 là thắng lợi vẻ vang trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những địa danh như Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên Phủ, Đồi A1, Hầm De Castries, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung tâm Đề kháng Him Lam... luôn là "địa chỉ đỏ" thu hút đông đảo du khách trong dịp Tháng Năm lịch sử.

Thay đổi lớn

Từng là chiến trường khốc liệt năm xưa, sau 72 năm, tỉnh Điện Biên hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ.

Với quyết tâm lấy hạ tầng giao thông làm khâu đột phá, giai đoạn 2021-2025, tỉnh ưu tiên bố trí 20,8% ngân sách địa phương, hơn 43% tổng vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương cho phát triển hạ tầng giao thông. Đến nay toàn tỉnh có trên 9.200 km đường giao thông, tăng gần 900 km so với đầu nhiệm kỳ; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được rải nhựa hoặc bê-tông.

Trong điều kiện kết nối giao thông với các tỉnh trong khu vực và miền xuôi còn khó khăn, tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu quốc tế Tây Trang được kỳ vọng mở lối liên kết vùng, đánh thức tiềm năng, tạo dư địa mới để Điện Biên bứt phá. Dự án dài 155 km, tổng mức đầu tư trên 30.000 tỉ đồng với 75,3 km qua địa phương này hiện đã hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 1.

Bên cạnh diện mạo đô thị ngày một khang trang, sự đổi thay lớn nhất của Điện Biên nằm ở những chỉ số an sinh xã hội thiết thực. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt với thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54 triệu đồng/năm; hàng ngàn hộ dân được hỗ trợ làm nhà kiên cố; mỗi năm có khoảng 9.000 lao động được giải quyết việc làm. Đến cuối năm 2025, tỉnh nỗ lực giảm tỉ lệ nghèo đa chiều (gồm hộ nghèo và cận nghèo) xuống còn 30,83%. Có 96,2% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% trạm y tế xã được xây dựng kiên cố, tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%...

Du khách tham quan Di tích Đồi A1

Phát triển bền vững từ 3 trụ cột

Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10%-11%/năm, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 115 triệu đồng/người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định du lịch, nông nghiệp và kết cấu hạ tầng là 3 trụ cột cốt lõi.

Với du lịch, dịp nghỉ lễ 30-4 vừa qua, các điểm di tích lịch sử đón hơn 75.000 lượt khách tham quan, tăng 1,25 lần so với cùng kỳ năm 2025. Nhìn rộng ra, năm 2026, ngành du lịch tỉnh đặt mục tiêu đón trên 1,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 10.000 lượt; tổng thu khoảng 2.880 tỉ đồng.

Dịp kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, địa phương khởi công 2 dự án trọng điểm gồm Dự án Tổ hợp cáp treo kết hợp Du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng và Pù Nhi; dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc tại phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa. Tỉnh cũng đang chuẩn bị chu đáo Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2026 với sự tham gia của khoảng 1.200 đại biểu đến từ các tập đoàn, nhà đầu tư lớn tới nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, thương mại dịch vụ, đô thị và logistics.

Thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên Phủ

Xúc động, tự hào

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu đưa tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh - thông minh - bền vững, vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng, để thực hiện Nghị quyết, tỉnh tập trung nhiều nhóm nhiệm vụ đột phá. Theo đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là yếu tố then chốt, quyết định; đột phá về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Song song đó, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với nhiều loại hình.

Ông Trần Tiến Dũng nhấn mạnh đổi mới sản phẩm du lịch theo hướng phát huy giá trị độc bản, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh; phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo dựa trên ba trụ cột gồm lịch sử - tâm linh, bản sắc văn hóa và nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe, du lịch cộng đồng là ưu tiên hàng đầu.

Nhiều người dân cho biết rất tin tưởng vào sự phát triển hơn nữa của địa phương trong tương lai. Ông Nguyễn Hữu Chấp (96 tuổi) ở tổ 20 Him Lam, phường Điện Biên Phủ - khẩu đội trưởng khẩu đội cối 82 thuộc Đại đội 290, Tiểu đoàn 166, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312, trực tiếp đánh trận mở màn Him Lam ngày 13-3-1954 - cảm nhận 72 năm qua, Điện Biên đổi thay về mọi mặt. "Các dấu tích, trận địa xưa trở thành di tích lịch sử được gìn giữ, tôn tạo, là điểm đến của khách du lịch và thế hệ trẻ. Nhìn thấy mảnh đất mình từng chiến đấu nay phát triển ngày càng giàu đẹp, tôi thấy rất vui và tự hào" - ông Chấp xúc động.

Tri ân thiết thực Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chiều 5-5, ông Mùa A Vảng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên - đã thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên Tòng Văn Khún (sinh năm 1932) và Sùng A Vảng (sinh năm 1930) tại bản Huổi Múa B, xã Na Son. Trước đó, ngày 29-4, lãnh đạo tỉnh Điện Biên trao 294 suất quà tặng chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ giải phóng miền Nam, gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.



