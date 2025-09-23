Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến: Phát triển TP HCM xứng đáng là thành phố anh hùng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến: Phát triển TP HCM xứng đáng là thành phố anh hùng

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Ngày Nam bộ kháng chiến đã đi vào lịch sử dân tộc, khẳng định ý chí, quyết tâm giữ vững nền độc lập của nhân dân Nam bộ

Sáng 23-9, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Nam bộ kháng chiến (23.9.1945 - 23.9.2025). 

Đến dự lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Trước khi vào lễ kỷ niệm, các đại biểu dự lễ khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM tổ chức. Triển lãm được tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm thuộc phường Sài Gòn: Công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi (trước Sở Văn hóa và Thể thao thành phố) và khu vực đối diện Công viên Chi Lăng.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến: Phát triển TP HCM xứng đáng là thành phố anh hùng- Ảnh 1.
Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến: Phát triển TP HCM xứng đáng là thành phố anh hùng- Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang và các đại biểu dự lễ khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến

Trong diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh Ngày Nam bộ kháng chiến đã đi vào lịch sử dân tộc, khẳng định ý chí, quyết tâm giữ vững nền độc lập của nhân dân Nam bộ, là nguồn cổ vũ lớn lao, động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn dân tộc tiến lên giành lại nền độc lập, tự do.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến: Phát triển TP HCM xứng đáng là thành phố anh hùng- Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến

Theo ông Võ Văn Minh, kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng nhau xây dựng thành phố trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới… đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến: Phát triển TP HCM xứng đáng là thành phố anh hùng- Ảnh 4.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM ôn lại truyền thống vẻ vang

Tại lễ kỷ niệm, ông Võ Văn Minh đã thông tin về những kết quả nổi bật của TP HCM trong nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian tới. Trong đó, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc giai đoạn 2 của Đề án tổng thể sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố. 

TIN LIÊN QUAN

TP HCM cũng tập trung đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược và kiến tạo động lực tăng trưởng mới; tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam bộ lần thứ 5, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 84/2024/NĐ-CP ngày 10-7-2024 của Chính phủ bằng các việc làm cụ thể, thiết thực và có kết quả rõ ràng...

"Tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, TP HCM quyết tâm, đồng lòng cùng cả nước tiếp tục hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và phát triển thành phố xứng đáng là thành phố anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình" - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh. 

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến: Phát triển TP HCM xứng đáng là thành phố anh hùng- Ảnh 6.

Ngày Nam bộ kháng chiến đã đi vào lịch sử dân tộc, khẳng định ý chí, quyết tâm giữ vững nền độc lập của nhân dân Nam bộ

Tại lễ kỷ niệm, ông Dương Quan Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP HCM chia sẻ những người tham gia kháng chiến ngày xưa tuy đã nghỉ hưu, nhiều người đã ngoài 80, 90 tuổi nhưng vẫn khắc ghi tinh thần và bài học quý báu của Nam bộ kháng chiến. Đó là lòng yêu nước nồng nàn và ý chí kiên cường "không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ".

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến: Phát triển TP HCM xứng đáng là thành phố anh hùng- Ảnh 7.

Những người từng tham gia kháng chiến vẫn khắc ghi tinh thần và bài học quý báu của Nam bộ kháng chiến

"Chúng tôi tập hợp trong Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, lấy ngày 23-9 làm ngày truyền thống, để cùng ôn lại và gìn giữ ký ức lịch sử. Gần 40 năm qua, các hội viên luôn tự nhắc nhau phải rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn hình ảnh cao đẹp của người kháng chiến. Chúng tôi tích cực tham gia phong trào cách mạng tại địa phương, trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng và chính quyền cơ sở. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được chú trọng, triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp. Tinh thần của Ngày Nam bộ kháng chiến vẫn là ánh sáng soi đường cho các hội viên trong hiện tại và tương lai" - ông ông Dương Quan Hà bày tỏ. 

Tin liên quan

TP HCM chi hơn 106 tỉ đồng xây Tượng đài Nam Bộ kháng chiến tại Công viên 23-9

TP HCM chi hơn 106 tỉ đồng xây Tượng đài Nam Bộ kháng chiến tại Công viên 23-9

(NLĐO)- Tượng đài được xây dựng nhằm kỷ niệm sự kiện lịch sử Nam Bộ kháng chiến và ghi công những chiến sĩ cách mạng, anh hùng liệt sĩ

Vận dụng tinh thần Nam Bộ kháng chiến vào cuộc sống

Sau đại dịch COVID-19, tinh thần đoàn kết thực sự đã giúp TP HCM vượt qua những thách thức, càng chứng minh sự gắn kết các lực lượng trong xã hội có ý nghĩa to lớn như thế nào

Ý tưởng đặt tượng đài Thống Nhất và Nam Bộ Kháng Chiến tại Thủ Thiêm

(NLĐO) - Nguyên Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân đề xuất điều chỉnh vị trí tượng đài Thống Nhất và tượng đài Nam Bộ Kháng Chiến về quảng trường Thủ Thiêm.

Nam Bộ kháng chiến lễ kỷ niệm TP HCM Võ Văn Minh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo