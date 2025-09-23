Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến: Phát triển TP HCM xứng đáng là thành phố anh hùng

Sáng 23-9, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Nam bộ kháng chiến (23.9.1945 - 23.9.2025).

Đến dự lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Trước khi vào lễ kỷ niệm, các đại biểu dự lễ khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM tổ chức. Triển lãm được tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm thuộc phường Sài Gòn: Công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi (trước Sở Văn hóa và Thể thao thành phố) và khu vực đối diện Công viên Chi Lăng.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang và các đại biểu dự lễ khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến

Trong diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh Ngày Nam bộ kháng chiến đã đi vào lịch sử dân tộc, khẳng định ý chí, quyết tâm giữ vững nền độc lập của nhân dân Nam bộ, là nguồn cổ vũ lớn lao, động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn dân tộc tiến lên giành lại nền độc lập, tự do.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến

Theo ông Võ Văn Minh, kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng nhau xây dựng thành phố trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới… đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM ôn lại truyền thống vẻ vang

Tại lễ kỷ niệm, ông Võ Văn Minh đã thông tin về những kết quả nổi bật của TP HCM trong nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian tới. Trong đó, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc giai đoạn 2 của Đề án tổng thể sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố.

TP HCM cũng tập trung đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược và kiến tạo động lực tăng trưởng mới; tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đông Nam bộ lần thứ 5, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 84/2024/NĐ-CP ngày 10-7-2024 của Chính phủ bằng các việc làm cụ thể, thiết thực và có kết quả rõ ràng...

"Tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, TP HCM quyết tâm, đồng lòng cùng cả nước tiếp tục hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và phát triển thành phố xứng đáng là thành phố anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình" - ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Ngày Nam bộ kháng chiến đã đi vào lịch sử dân tộc, khẳng định ý chí, quyết tâm giữ vững nền độc lập của nhân dân Nam bộ

Tại lễ kỷ niệm, ông Dương Quan Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP HCM chia sẻ những người tham gia kháng chiến ngày xưa tuy đã nghỉ hưu, nhiều người đã ngoài 80, 90 tuổi nhưng vẫn khắc ghi tinh thần và bài học quý báu của Nam bộ kháng chiến. Đó là lòng yêu nước nồng nàn và ý chí kiên cường "không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ".

Những người từng tham gia kháng chiến vẫn khắc ghi tinh thần và bài học quý báu của Nam bộ kháng chiến

"Chúng tôi tập hợp trong Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến, lấy ngày 23-9 làm ngày truyền thống, để cùng ôn lại và gìn giữ ký ức lịch sử. Gần 40 năm qua, các hội viên luôn tự nhắc nhau phải rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn hình ảnh cao đẹp của người kháng chiến. Chúng tôi tích cực tham gia phong trào cách mạng tại địa phương, trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng và chính quyền cơ sở. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được chú trọng, triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp. Tinh thần của Ngày Nam bộ kháng chiến vẫn là ánh sáng soi đường cho các hội viên trong hiện tại và tương lai" - ông ông Dương Quan Hà bày tỏ.