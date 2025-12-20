KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM: Tiếng gọi "bố, mẹ" giữa biên cương

Chiều xuống nhanh trên dãy Trường Sơn. Trụ sở Đồn Biên phòng Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị mờ đi trong màn sương. Trong không gian vời vợi ấy, tiếng "Chào bố, con đi học về" của hai anh em Mai Quốc Tuấn (lớp 4) và Mai Thị Thanh Tuyền (lớp 3) đồng thanh vang lên như xoa dịu nỗi nhớ gia đình trong lòng người lính xa nhà.

Người mẹ thứ hai

Tuấn và Tuyền là người dân tộc Vân Kiều, có hoàn cảnh rất éo le. Cha mất sớm, mẹ bỏ đi biền biệt nên hai em sống với ông bà nội già yếu ở thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng. Từ khi gia đình ly tán, Tuấn và Tuyền không chỉ thiếu ăn, thiếu mặc mà còn thiếu bàn tay che chở của người lớn.

Trung tá Ngô Quang Thuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Phùng, cho biết sau quá trình rà soát các trường hợp đặc biệt khó khăn trên địa bàn, hoàn cảnh đáng thương của Tuấn và Tuyền đã được đơn vị chú ý. Không chần chừ, vào tháng 7-2025, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã thống nhất đưa Tuấn và Tuyền về đơn vị để trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ.

Ở đồn biên phòng, hai em được bảo đảm đầy đủ điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập. Đơn vị còn phân công cán bộ, chiến sĩ chăm sóc, dạy dỗ, kèm cặp từ nếp sinh hoạt đến ăn, học. Nhớ lại ngày đầu đón Tuấn và Tuyền về đơn vị nuôi dưỡng, thiếu tá Nguyễn Thị Vân - nhân viên tham mưu hành chính, Đồn Biên phòng Hướng Phùng - chia sẻ trông các cháu gầy gò, quần áo xộc xệch, ánh mắt sợ sệt, ngơ ngác đến đáng thương. Không chỉ thể chất kém, ngày đầu về đơn vị, lực học của cả hai anh em còn rất yếu. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Phùng phải kèm cặp sát sao.

Thiếu tá Nguyễn Thị Vân, người trực tiếp chăm sóc anh em Tuấn và Tuyền, được các em trìu mến gọi là “mẹ Vân”

Mỗi tối, cứ 19 giờ, các "bố", các "mẹ" lại ngồi bên bàn học, ân cần chỉ dẫn cho hai em. Đến nay, lực học của hai em đã cải thiện. Cả hai đã đọc bài rành mạch, các phép tính không còn khiến hai em phải "vò đầu, bứt tóc" như những ngày đầu.

Bà Hồ Thị Quế (63 tuổi, bà nội của Tuấn và Tuyền) cho biết bản thân đã già yếu, cuộc sống khó khăn. Vì thế, việc Đồn Biên phòng Hướng Phùng nhận nuôi 2 cháu đã giúp gia đình vơi bớt gánh nặng. Bà xúc động: "Sau thời gian được các cô, chú bộ đội nuôi nấng, các cháu thay đổi rõ rệt và rất lễ phép. Chúng tôi rất vui và an lòng".

Tương lai sẽ tươi sáng

"Mẹ Vân", Tuấn và Tuyền gọi thiếu tá Nguyễn Thị Vân - người trực tiếp chăm sóc, kèm cặp mình - một cách trìu mến và gần gũi như thế.

Ở miền xuôi, gia đình "mẹ Vân" cũng có 3 người con đang tuổi học hành. Là một người lính nhưng cũng là người mẹ nên thiếu tá Vân thấu hiểu hoàn cảnh của hai em. Thương nhớ con bao nhiêu thì "mẹ Vân" dành tình thương ấy cho Tuấn và Tuyền bấy nhiêu. "Sau thời gian gắn bó, tôi xem hai cháu như con ruột của mình. Ở đơn vị, nhiều anh em cũng như thế, chăm sóc các cháu không chỉ bằng trách nhiệm mà còn là tình thương của người cha, người mẹ" - thiếu tá Vân bày tỏ.

Qua chuyện trò, Tuấn nói được sinh sống ở "ngôi nhà" mới là Đồn Biên phòng Hướng Phùng, em và em gái rất vui, hạnh phúc. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của hai anh em là buổi sinh nhật đầu tiên trong đời được tổ chức ở "ngôi nhà" mới này.

Đêm ấy, giữa doanh trại, những "bố", "mẹ" quân hàm xanh lặng lẽ chuẩn bị bánh sinh nhật, quà. Khi ánh nến lung linh bừng sáng, ánh mắt của Tuấn và Tuyền toát lên sự háo hức, vui mừng. Đây là lần đầu tiên các em biết đến bánh sinh nhật, biết ước mơ khi thổi nến và biết rằng mình cũng được yêu thương, che chở như bao đứa trẻ khác.

Thiếu tá Nguyễn Thị Vân cho hay quá trình sinh sống tại đơn vị, Tuấn và Tuyền rất thương yêu nhau, đặc biệt Tuấn rất cưng chiều em gái. Trong khi đó, Tuyền tuy nhút nhát nhưng là người tình cảm. Thỉnh thoảng trong giấc ngủ chập chờn, nhớ đến mẹ, Tuyền gọi thành tiếng: "Mẹ ơi". Những khi ấy, "mẹ" Vân lại trở mình, nhẹ nhàng vỗ về cô bé: "Mẹ, mẹ đây con…".

Theo trung tá Ngô Quang Thuyên, ngoài nhận nuôi hai anh em Tuấn và Tuyền, thời gian qua, đơn vị còn thực hiện chương trình "Nâng bước em đến trường". Đến nay, đơn vị đang nhận đỡ đầu 12 học sinh người đồng bào Vân Kiều, trong đó có một em người Lào. Mỗi tháng các em được hỗ trợ 500.000 đồng theo quy định. Không những thế, từ sự đóng góp hằng tháng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, các em còn được mua sắm quần áo, đồ dùng học tập, quà… vào các dịp lễ, Tết, khai giảng năm học mới.

Trung tá Ngô Quang Thuyên khẳng định việc thực hiện mô hình "Con nuôi đồn biên phòng" và chương trình "Nâng bước em đến trường" là nhiệm vụ, việc làm nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình cảm của người lính biên phòng đối với thế hệ trẻ nơi biên cương Tổ quốc. Các chương trình này giúp các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ, đồng thời tạo những nhân tố nòng cốt trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong tương lai.

Đến nay, các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang nhận nuôi, hỗ trợ hàng trăm học sinh vùng biên, kể cả các em nhỏ người Lào. Trong đó, mô hình "Con nuôi đồn biên phòng" nhận nuôi 44 em; chương trình "Nâng bước em đến trường" hỗ trợ 146 em cho đến khi học xong lớp 12, từ nguồn kinh phí của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị còn nhận nuôi 25 em nhỏ và hỗ trợ 289 em từ nguồn hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia.

Chắp cánh ước mơ đến trường Ngoài Quảng Trị, những năm qua, các đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình an sinh xã hội, trong đó mô hình "Con nuôi đồn biên phòng" để lại dấu ấn sâu đậm. Không chỉ hỗ trợ vật chất, mô hình còn chắp cánh ước mơ đến trường cho trẻ em nghèo vùng biên, vùng cao, vun đắp tình quân dân bền chặt. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, cho biết từ năm 2019 đến nay, các đơn vị trên hai tuyến biên giới và biển đảo đã chủ động rà soát, phối hợp địa phương để nhận những trường hợp khó khăn đặc biệt làm "con nuôi đồn biên phòng". Hiện các đồn biên phòng trên địa bàn TP Đà Nẵng đang nhận nuôi 27 học sinh ở khu vực biên giới, biển đảo. Ngoài có chỗ ăn ở ổn định, các em còn được tham gia hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, bồi dưỡng năng khiếu. Tr.Thường

(Còn tiếp)