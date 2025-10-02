Romoss, Anker, Xiaomi thu hồi sạc dự phòng có nguy cơ cháy nổ, chuyên gia chỉ cách ngừa rủi ro

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Công Thương vừa tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam về việc thu hồi sản phẩm pin sạc dự phòng Xiaomi 33W Power Bank 20000 mAh (Integrated Cable), model PB2030MI.

Chương trình thu hồi được triển khai do sản phẩm có nguy cơ quá nhiệt trong một số trường hợp sử dụng, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ. Nguyên nhân được xác định liên quan đến nguyên liệu đầu vào từ nhà cung cấp.

Các sản phẩm bị thu hồi có thời gian sản xuất từ tháng 8 đến 9-2024. Số lượng thu hồi tại Việt Nam là 87 sản phẩm.

Theo Xiaomi, mặc dù số lượng sự cố đã ghi nhận đến nay là rất ít nhưng để bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ở mức cao, Xiaomi quyết định thu hồi một số thiết bị.

Mới đây, Tổng cục Quản lý thị trường Trung Quốc (SAMR) thông báo đã chỉ đạo các hãng Romoss, Anker và Xiaomi thu hồi hơn 1,35 triệu sạc dự phòng do nguy cơ cháy nổ.

Cụ thể, Romoss thu hồi 167.000 chiếc, hoàn trả 22,84 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,2 triệu USD); Anker thu hồi 565.000 chiếc, hoàn trả 85,66 triệu nhân dân tệ (tương đương 12 triệu USD); Xiaomi thu về 17.000 chiếc, hoàn trả 2,7 triệu nhân dân tệ (tương đương 0,38 triệu USD).

Việc thu hồi hiện chỉ áp dụng tại Trung Quốc, chưa có thông tin toàn cầu.

Tại Việt Nam, Romoss và Anke chưa công bố sẽ thu hồi sản phẩm nào liên quan các lô hàng trên. Theo ghi nhận, các sản phẩm của 2 hãng vẫn đang được bày bán rộng rãi tại cửa hàng và các nền tảng thương mại điện tử.

Trước đó, vào tháng 6-2025, Anker cho biết đã chủ động thu hồi 4 mẫu pin sạc dự phòng tại Việt Nam để đề phòng cháy nổ, dù chưa ghi nhận thiệt hại nào. Nguyên nhân thu hồi là do lỗi cell pin của Amprius.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng chỉ chọn pin dự phòng chính hãng, có chứng nhận an toàn, tránh hàng trôi nổi.

Trong quá trình sử dụng, không vừa sạc vừa dùng, không sạc qua đêm và bảo quản pin ở nơi thoáng mát, tránh nhiệt độ cao, ẩm ướt hoặc gần vật liệu dễ cháy.

Nếu nghi ngờ pin quá nóng hoặc lo ngại cháy nổ, nên liên hệ trực tiếp nơi đã mua để được tư vấn và xử lý. Đồng thời, cần kiểm tra định kỳ pin, nếu phát hiện phồng, nóng bất thường hoặc mùi khét phải ngừng sử dụng ngay.



