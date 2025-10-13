HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TP HCM có gì mới?

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- ĐHQG TP HCM vừa thông tin có một số thay đổi về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026.

Ngày 13-10, TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TP HCM), cho biết kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 dự kiến sẽ có điều chỉnh về thời gian. 

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐHQG TP HCM có gì mới? - Ảnh 1.

Thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức

Cụ thể, đợt thi thứ nhất kỳ thi đánh giá năng lực cũng sẽ được tổ chức vào chủ nhật tuần cuối tháng 3 nhưng đợt 2 dự kiến sẽ tổ chức sớm hơn 1 tuần so với năm 2025 (năm 2025 tổ chức ngày 1-6). Việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với lịch trình chung của Bộ GD-ĐT.

Theo TS Chính, thời gian làm bài và cấu trúc đề thi không thay đổi so với năm 2025, thí sinh vẫn làm bài thi trên giấy - việc này tạo thuận lợi và sự thoải mái và dễ tiếp cận cho thí sinh ở mọi vùng miền.

Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức là kỳ thi có quy mô lớn nhất trong số các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy do các ĐH, trường ĐH tổ chức. Năm 2025 có tổng cộng 218.569 lượt thí sinh dự thi ở cả 2 đợt, trong đó có 67.623 thí sinh đã thi ở đợt 1 đăng ký thi lại ở đợt 2 để cải thiện điểm.

Năm 2025 có 101 trường ĐH cùng 10 trường CĐ sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển.

Tin liên quan

Trường ĐH Sài Gòn vẫn xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực

Trường ĐH Sài Gòn vẫn xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực

(NLĐO) -Trường ĐH Sài Gòn vừa ra thông báo về việc tiếp tục sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển ĐH 2025.

ĐHQG TP HCM bổ sung đợt thi đánh giá năng lực

(NLĐO)- ĐHQG TP HCM ấn định tổ chức đợt thi bổ sung kỳ thi đánh giá năng lực vào chiều 13-7, thí sinh không phải nộp lệ phí dự thi

67.623 thí sinh thi lại để cải thiện điểm thi đánh giá năng lực

(NLĐO)- Nếu thí sinh thi cả 2 đợt thi đánh giá năng lực thì kết quả đợt thi nào cao hơn sẽ được sử dụng để xét tuyển.

TS Nguyễn Quốc Chính kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM thi đánh giá năng lực năm 2026
