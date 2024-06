KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2024: Bảo đảm kỳ thi thuận lợi, an toàn

Hàng trăm thí sinh vượt biển vào đất liền dự thi

Ngày 26-6, hơn 15.000 thí sinh tỉnh Kiên Giang bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023-2024. Các thí sinh được bố trí 650 phòng thi tại 26 điểm thi ở các địa phương, cùng 52 phòng dự phòng và 49 phòng chờ.

Đáng chú ý, có 138 thí sinh đến từ các xã đảo Lại Sơn, Nam Du (huyện Kiên Hải) và Tiên Hải (TP Hà Tiên) vào TP Rạch Giá để dự thi. Các thí sinh tự túc chi phí vé tàu, xe, chỗ ở trong những ngày dự thi. Những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được các hội khuyến học hỗ trợ một phần chi phí. Trong ngày, lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang bố trí xe chuyên dụng, đón số thí sinh này đến chỗ lưu trú.

Cùng ngày, ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang, xác nhận giáo viên và lực lượng công an được phân công cũng đã vượt biển để đưa đề thi ra Phú Quốc phục vụ các điểm thi tại đây. "Đề thi được niêm phong cẩn thận, có sự hỗ trợ giám sát, bảo vệ của lực lượng công an tỉnh. Đề thi được đóng thành 4 thùng chia cho các điểm thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sai sót" - ông Bảo khẳng định.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 các thí sinh tại TP Phú Quốc không phải vào đất liền dự thi. Tại đay được bố trí 3 điểm thi với 62 phòng thi.

D.Nhân