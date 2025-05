Ký thông báo thu hồi đất chưa "ráo mực", UBND TP Huế đã bị kiện

Ngày 21-5, TAND TP Huế đã tiếp nhận đơn kèm hồ sơ của Công ty CP đầu tư thương mại du lịch New Việt Thắng (có trụ sở tại quận Thuận Hoá, TP Huế), khởi kiện UBND TP Huế về việc ban hành thông báo thu hồi đất thực hiện dự án khu du lịch sinh thái nhà rường Huế ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thuỷ.

Chủ đầu tư vừa mới khởi công dự án thì UBND TP Huế có thông báo thu hồi đất.

Theo đó, doanh nghiệp này khởi kiện yêu cầu UBND TP Huế thu hồi lại thông báo trên đồng thời xác định lại nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp dựa trên tình trạng thực tế của đất được giao. Ngoài ra, doanh nghiệp yêu cầu xác định diện tích đất chính xác mà nhà nước đã giao cho dự án này và yêu cầu bồi thường thiệt hại do việc giao đất không "sạch" gây ra.

Trước đó, vào ngày 16-5, UBND TP Huế ban hành thông báo số 185/TB-UBND về việc thu hồi khu đất thực hiện dự án trên. UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư phải xử lý, di dời tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 45 ngày để hoàn trả mặt bằng. Quá thời hạn này, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế. Chi cục Thuế khu vực XII có trách nhiệm thu tiền thuê đất.

Cho rằng việc ban hành thông báo thu hồi đất không có lý do nên chủ đầu tư dự án đã gửi đơn khởi kiện UBND TP Huế ra tòa án.

Đơn khởi kiện của Công ty CP đầu tư thương mại du lịch New Việt Thắng do người đại diện là ông Lê Ngọc Thiện ký, khẳng định dự án dù được chính quyền có quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có hợp đồng thuê đất nhưng khi thu hồi lại không có quyết định, chỉ có thông báo thu hồi đất mà không nêu rõ lý do thu hồi.

Ông Lê Ngọc Thiện - đại diện chủ đầu tư trình bày - khi bị UBND TP Huế có thông báo thu hồi đất thực hiện dự án.

Mặt khác, chủ đầu tư cho rằng thông báo thu hồi không đề cập đến việc đền bù khi thu hồi dự án của doanh nghiệp. Trong khi vào ngày 18-3, họ đã có đơn khiếu nại gửi UBND TP Huế và các sở ban ngành về nội dung "15 năm nay không được giao mặt bằng sạch" nhưng chưa được giải quyết.

Dự án khởi công ngày 25-3, chủ đầu tư đang triển khai thì UBND TP Huế có thông báo thu hồi đất.

Dự án khu du lịch sinh thái nhà rường Huế đã được UBND TP Huế cho Công ty TNHH Việt Thắng thuê đất với diện tích hơn 41.153 m2 vào năm 2010. Năm 2021, công ty này đã chuyển nhượng lại toàn bộ số vốn và đổi tên thành Công ty CP đầu tư thương mại du lịch New Việt Thắng, được UBND TP Huế cho phép tiếp tục triển khai dự án.

Đơn khởi kiện khẳng định họ đã nộp tiền thuê đất cho nhà nước đến ngày 13-10-2021 dù mặt bằng còn vướng nhiều hộ dân, diện tích đất bị thâm hụt.

Đến ngày 7-8-2024, dự án mới được UBND thị xã Hương Thủy cấp giấy phép xây dựng. Ngày 25-3, chủ đầu tư đã chính thức làm lễ khởi công công trình với tổng mức đầu tư 2.100 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 450 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Lê Ngọc Thiện, khi doanh nghiệp này mới san ủi xong mặt bằng, làm hệ thống kè đá, móng nhà và chuẩn bị dựng nhà thì bị UBND TP Huế có thông báo thu hồi đất mà không có lý do rõ ràng.