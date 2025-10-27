Kỳ thủ Hà Quỳnh Anh giành quyền tham dự Giải Vô địch cờ vây thế giới 2025

Được sự chấp thuận của UBND TP HCM, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức sự kiện tranh tài vòng loại Giải Vô địch cờ vây thế giới trong hai ngày 25 và 26-10 tại hội trường Khách sạn Đệ Nhất (phường Tân Sơn Nhất, TP HCM).
Việt Nam vinh dự là quốc gia duy nhất được cử đại diện góp mặt tranh tài cùng dàn kỳ thủ của 4 cường quốc cờ vây là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Không chỉ có vậy, nhà tài trợ chính của giải là Shinhan Bank còn hỗ trợ kinh phí tổ chức sự kiện vòng loại tại TP HCM, bao gồm cả tiền thưởng cho các kỳ thủ đạt thành tích cao lên tới 177 triệu đồng.
Sau hai ngày tranh tài quyết liệt và căng thẳng, vòng loại Giải Vô địch cờ vây thế giới - Shinhan Bank KISEON lần I đã kết thúc tại TP HCM. 85 kỳ thủ hàng đầu quốc gia đã tham gia tranh tài ở ba bảng đấu, gồm bảng vô địch, bảng trẻ U11 và bảng trẻ U16. Riêng kỳ thủ xếp nhất bảng vô địch sẽ nhận suất tham dự Giải Vô địch cờ vây thế giới lần I được tổ chức vào cuối tháng 12 tại Hàn Quốc.
Toàn thắng cả 6 ván đấu, nữ kỳ thủ Hà Quỳnh Anh (TP HCM) đứng đầu bảng vô địch, nhận cúp, 50 triệu đồng tiền thưởng cùng quyền tham dự Giải Vô địch cờ vây thế giới 2025. Ở bảng trẻ U11, nam kỳ thủ chủ nhà Phạm Uyên Di đứng thứ nhất còn ở bảng trẻ U16, Lưu Băng Băng (TP HCM) giành chức vô địch.
Cờ vây là môn thể thao trí tuệ đã và đang được phát triển mạnh mẽ với hàng chục triệu người chơi trên tất cả các châu lục cùng hàng chục triệu ván cờ được chơi mỗi ngày.
Vòng loại Giải Vô địch cờ vây thế giới - Shinhan Bank KISEON lần I không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là một lễ hội tuyệt vời của trí tuệ, nghệ thuật, sự xuất chúng và là sự tôn vinh vẻ đẹp của cờ vây, đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự phát triển của phong trào cờ vây tại Việt Nam.
Hồi tháng 8, với đội hình gồm Hà Quỳnh Anh, Giang Viên Minh và Trần Quang Tuệ, đội tuyển cờ vây Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng cao nhất tại Giải Vô địch Đông Nam Á lần thứ nhất tổ chức tại Malaysia. Giải thưởng cho danh hiệu vô địch là 3.000 RM (khoảng 10,9 triệu đồng). Đặc biệt, Hà Quỳnh Anh được vinh danh "Nữ kỳ thủ xuất sắc nhất" với phần thưởng cá nhân 500 RM (khoảng 1,8 triệu đồng).
