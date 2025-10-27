Kỳ thủ Hà Quỳnh Anh giành quyền tham dự Giải Vô địch cờ vây thế giới 2025

Được sự chấp thuận của UBND TP HCM, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức sự kiện tranh tài vòng loại Giải Vô địch cờ vây thế giới trong hai ngày 25 và 26-10 tại hội trường Khách sạn Đệ Nhất (phường Tân Sơn Nhất, TP HCM).



85 kỳ thủ tham dự vòng loại Giải vô địch thế giới 2025

Việt Nam vinh dự là quốc gia duy nhất được cử đại diện góp mặt tranh tài cùng dàn kỳ thủ của 4 cường quốc cờ vây là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Không chỉ có vậy, nhà tài trợ chính của giải là Shinhan Bank còn hỗ trợ kinh phí tổ chức sự kiện vòng loại tại TP HCM, bao gồm cả tiền thưởng cho các kỳ thủ đạt thành tích cao lên tới 177 triệu đồng.

Cuộc đua căng thẳng đến tận ván cuối cùng

Sau hai ngày tranh tài quyết liệt và căng thẳng, vòng loại Giải Vô địch cờ vây thế giới - Shinhan Bank KISEON lần I đã kết thúc tại TP HCM. 85 kỳ thủ hàng đầu quốc gia đã tham gia tranh tài ở ba bảng đấu, gồm bảng vô địch, bảng trẻ U11 và bảng trẻ U16. Riêng kỳ thủ xếp nhất bảng vô địch sẽ nhận suất tham dự Giải Vô địch cờ vây thế giới lần I được tổ chức vào cuối tháng 12 tại Hàn Quốc.

Ba nhà vô địch ba bảng đấu

Toàn thắng cả 6 ván đấu, nữ kỳ thủ Hà Quỳnh Anh (TP HCM) đứng đầu bảng vô địch, nhận cúp, 50 triệu đồng tiền thưởng cùng quyền tham dự Giải Vô địch cờ vây thế giới 2025. Ở bảng trẻ U11, nam kỳ thủ chủ nhà Phạm Uyên Di đứng thứ nhất còn ở bảng trẻ U16, Lưu Băng Băng (TP HCM) giành chức vô địch.

Hà Quỳnh Anh xếp nhất bảng vô địch và có suất dự giải thế giới

Cờ vây là môn thể thao trí tuệ đã và đang được phát triển mạnh mẽ với hàng chục triệu người chơi trên tất cả các châu lục cùng hàng chục triệu ván cờ được chơi mỗi ngày.

Vòng loại Giải Vô địch cờ vây thế giới - Shinhan Bank KISEON lần I không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là một lễ hội tuyệt vời của trí tuệ, nghệ thuật, sự xuất chúng và là sự tôn vinh vẻ đẹp của cờ vây, đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự phát triển của phong trào cờ vây tại Việt Nam.

Các kỳ thủ tham dự sự kiện vòng loại Giải Vô địch thế giới