Kỹ thuật mới phẫu thuật bảo tồn cột sống

Hội nghị do Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vừa tổ chức.

Theo BSCKII Nguyễn Quốc Hùng, Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, bệnh lý chèn ép tủy cổ đa tầng là nguyên nhân thường gặp gây yếu liệt chi, rối loạn cảm giác và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Bệnh viện đã ứng dụng thành công kỹ thuật tạo hình bản sống cổ (laminoplasty) Tateru Shiraishi - một bước tiến mới trong phẫu thuật điều trị chèn ép tủy cổ.

Nhiều kỹ thuật mới được Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn triển khai

Khác với truyền thống, kỹ thuật Tateru Shiraishi không sử dụng dụng cụ kim loại cố định, nhờ đó giúp bảo tồn tối đa độ linh hoạt của cột sống cổ và duy trì đường cong sinh lý tự nhiên. Ngoài ra, việc bảo tồn nhóm cơ dựng sống còn giúp người bệnh giảm đau sau mổ và hạn chế biến dạng cổ. Nhiều bệnh nhân bị chèn ép tủy cổ nặng đã được phẫu thuật thành công. Tất cả đều phục hồi tốt: Hết rối loạn cảm giác, cải thiện vận động tinh vi ở bàn tay và khả năng đi lại, không ghi nhận biến chứng hay tình trạng gù cổ.

"Việc làm chủ kỹ thuật Tateru Shiraishi đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực phẫu thuật bảo tồn cột sống, mang lại cơ hội điều trị an toàn và hiệu quả hơn cho người bệnh" - BS Hùng nhấn mạnh.