Kỳ vọng bội thu du lịch hè

Số liệu của Cục Thống kê cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong 5 tháng đầu năm từ trước đến nay. Những ngày này, tại nhiều điểm đến trong nước, không chỉ khách quốc tế mà khách nội địa cũng nhộn nhịp khi mùa cao điểm du lịch hè bắt đầu.

Điểm sáng thu hút khách quốc tế

Trong các thị trường nguồn, khách quốc tế từ châu Á đạt hơn 7,77 triệu lượt; châu Âu đạt hơn 1,85 triệu lượt, cùng lượng khách tăng trưởng tích cực từ nhiều khu vực khác. Các tín hiệu tích cực như chính sách thị thực (visa) ngày càng thông thoáng; hoạt động xúc tiến, quảng bá được chuyên nghiệp hóa; hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, phù hợp xu hướng; chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện... đã và đang tạo nền tảng quan trọng để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Theo Trung tâm Thông tin Du lịch - Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong bối cảnh du lịch nhiều nước châu Á tăng trưởng chậm, Việt Nam tiếp tục nổi lên như một điểm sáng với mức tăng trưởng 12,4% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước, cao gấp 4 lần mức tăng trưởng trung bình của khu vực. Đà tăng trưởng này không chỉ được duy trì mà còn gia tăng trong 5 tháng đầu năm, khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 14,9%, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết du lịch Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, hướng tới đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Ngành du lịch đang xây dựng đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, với mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa; du lịch đóng góp khoảng 14% GDP.

Theo ông Bình, đây là những mục tiêu rất lớn, tạo áp lực nhưng cũng là động lực để doanh nghiệp (DN) và toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, định vị và có giải pháp thúc đẩy thị trường trọng điểm. Trong số 10,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường nguồn lớn nhất.

"Đáng chú ý, một số thị trường khách tăng trưởng rất cao như Philippines tăng hơn 71%, Ấn Độ tăng hơn 50%; nhiều quốc gia khác như Indonesia, Malaysia, Singapore đều tăng trên 20%... cho thấy tiềm năng rất lớn để tiếp tục mở rộng thị trường" - ông Bình nhận định.

Khách du lịch trải nghiệm kỳ nghỉ hè ở Cam Ranh (Khánh Hòa) Ảnh: LAM GIANG

Khách nội địa tấp nập

Không chỉ khách quốc tế, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khách du lịch nội địa cũng bắt đầu nhộn nhịp khi mùa hè bước vào cao điểm.

Bên cạnh việc đặt tour của các công ty du lịch, nhiều gia đình lựa chọn hình thức du lịch tự túc bằng xe cá nhân đến các điểm đến lân cận TP HCM. Anh Minh Thanh (ngụ phường Hiệp Bình, TP HCM) cho biết vừa đặt phòng nghỉ dưỡng tại Lagi cho đại gia đình gần 10 người. "Từ TP HCM đi Lagi (tỉnh Lâm Đồng) chỉ hơn 2 giờ lái xe, cung đường thuận tiện, dịch vụ hợp lý nên gia đình tôi chọn đi tự túc" - anh Thanh chia sẻ.

Tại nhiều DN lữ hành như Saigontourist, Vietravel, Bến Thành Tourist, Vietluxtour, Du lịch Việt, Kiwi Travel, VinaGroup..., lượng khách đến tìm hiểu và đặt tour du lịch hè ngày càng đông hơn. Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết khách gia đình vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu khách của công ty. Ngoài các sản phẩm tour trọn gói, DN còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi như tặng vé vào khu vui chơi giải trí cho trẻ em.

"Nhiều đoàn khởi hành đầu tháng 6 của công ty đã kín khách. So sánh các điểm đến biển ở TP HCM và khu vực lân cận thì Vũng Tàu và Ninh Chữ đang thu hút sự quan tâm lớn của du khách trong mùa hè năm nay. Đà Nẵng cũng nổi lên nhờ sức hút của Lễ hội Pháo hoa quốc tế" - bà Trà thông tin.

Tại Đà Nẵng, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) đã khai mạc từ ngày 30-5 và kéo dài đến hết tháng 7. Lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong ngày khai mạc ước đạt 91.700 lượt, tăng 17,5% so với đêm khai mạc năm trước. Phân khúc lưu trú cao cấp tiếp tục được du khách ưu tiên lựa chọn. Công suất phòng khối khách sạn 4 - 5 sao và tương đương đạt khoảng 75%; riêng khu vực ven sông Hàn và ven biển đạt tới 95%, nhiều khách sạn kín phòng từ rất sớm.

Thực tế từ Đà Nẵng và Phú Quốc cho thấy các lễ hội, chương trình nghệ thuật quy mô lớn đang góp phần định hình thương hiệu riêng cho từng địa phương. Nếu mùa hè Đà Nẵng gắn với DIFF thì Phú Quốc nổi bật với các màn trình diễn pháo hoa bên biển. Đây là những tài sản thương hiệu có giá trị lâu dài, khó sao chép và ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh của điểm đến.

Theo nhiều chuyên gia, đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa mà Việt Nam đang theo đuổi, trong đó các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và giải trí không chỉ phục vụ đời sống tinh thần mà còn trở thành động lực tăng trưởng kinh tế.

Du lịch biển kỳ vọng thu hút đông du khách trong mùa hè năm nay. Ảnh: LAM GIANG

Giá vé máy bay đang hạ nhiệt Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, giá vé máy bay nội địa hiện đã giảm đáng kể so với nhiều tuần trước. Chị Hạnh Thảo (ngụ phường Gò Vấp, TP HCM) cho biết vừa đặt tổng cộng 10 vé máy bay khứ hồi cho gia đình chặng TP HCM - Hà Nội, khởi hành cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Giá vé khứ hồi khoảng 3,7 - 3,8 triệu đồng/người, đã bao gồm 20 kg hành lý ký gửi, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 4,3 triệu đồng cách đây vài tuần. Giá vé nội địa đang hạ nhiệt được kỳ vọng kích thích nhu cầu đi lại trong mùa cao điểm hè. Theo bà Đoàn Thị Thanh Trà, giá vé máy bay biến động có ảnh hưởng nhất định đến nhu cầu du lịch. Tuy nhiên, đối với khách đi theo tour của các DN lữ hành, tác động không quá lớn bởi các hãng hàng không vẫn duy trì chính sách hỗ trợ DN du lịch, giúp giá tour không tăng đáng kể.

Cho thuê xe tự lái hút khách Theo các nền tảng cho thuê xe tự lái như BonbonCar, Sigo Việt Nam và IbookCar, nhu cầu thuê xe trong dịp hè năm nay tăng đáng kể. Nhiều khách đã đặt xe từ tháng 4, trong khi cùng kỳ năm ngoái phải đến đầu tháng 6 thị trường mới bắt đầu sôi động. Giá thuê xe hè năm nay nhìn chung không thay đổi so với ngày thường. Xe hạng A có giá 500.000 - 600.000 đồng/ngày; hạng B từ 700.000 - 800.000 đồng/ngày; hạng C từ 900.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/ngày; xe 7 chỗ dao động từ 900.000 đồng đến 2 triệu đồng/ngày. Năm ngoái, do nhu cầu thuê xe không cao, nhiều nền tảng phải triển khai các chương trình khuyến mãi với mức giảm tới 16%, tối đa 500.000 đồng cho mỗi đơn đặt xe để kích cầu. Trong khi đó, năm nay, các đơn vị không cần giảm giá nhưng lượng khách vẫn tăng so với cùng kỳ. Nếu như năm ngoái, khách chủ yếu thuê xe cho các hành trình dài thì năm nay xu hướng dịch chuyển sang các điểm đến gần TP HCM, bên cạnh nhu cầu về quê. Các tuyến biển như Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang được nhiều gia đình lựa chọn do thời tiết đầu hè nắng nóng. N.Hải



