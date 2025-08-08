Kỳ vọng công trình biểu tượng mới ở thủ đô

Tháng 6-2025, Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - thành viên Vingroup - đã bàn giao mặt bằng Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) cho Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Sau gần 10 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, sẵn sàng để tổ chức Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Sẵn sàng phục vụ đại lễ

Rộng hơn 900.000 m2 với quy mô thiết kế khu vực triển lãm trong nhà lên tới 304.000 m2, VEC là trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và là 1 trong 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

"Với quy mô như thế mà công trình hoàn thành trong 10 tháng là điều chưa từng có tại Việt Nam - nhất là trong bối cảnh những năm qua, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, Vingroup không chỉ làm được mà còn làm vượt kỳ vọng" - chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận xét.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam rộng hơn 900.000 m2 với quy mô thiết kế khu vực triển lãm trong nhà có diện tích lên tới 304.000 m2

Dự kiến, Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 sẽ được tổ chức từ ngày 28-8 đến 5-9 tại khu vực chính là Nhà triển lãm Kim Quy thuộc VEC. Đây là công trình biểu tượng gắn liền với truyền thuyết thần Kim Quy của vùng đất Cổ Loa.

Chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng về công tác chuẩn bị, triển khai tổ chức triển lãm, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh với chủ đề 80 năm hành trình "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", triển lãm lần này có ý nghĩa đặc biệt. Thông qua việc trưng bày tại triển lãm, các bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương sẽ giới thiệu về thành tựu nổi bật của mình, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến đông đảo người dân và du khách.

"Triển lãm lần này phải được tổ chức xứng tầm, mang đẳng cấp quốc tế, để lại ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc không chỉ với người dân trong nước mà còn cả với du khách quốc tế trong dịp đại lễ của dân tộc" - Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu.

Nhà triển lãm Kim Quy và khu vực triển lãm ngoài trời

Theo TS Võ Trí Thành - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh - việc VEC được xây dựng hoàn thành ngay trước dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 có ý nghĩa rất lớn.

"Với một đất nước đang ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng, việc có được một trung tâm triển lãm như vậy đáp ứng chính nhu cầu của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Công trình này còn mang ý nghĩa biểu tượng rất cao, thể hiện vị thế và khả năng kết nối của Việt Nam với thế giới" - TS Võ Trí Thành nhìn nhận.

Thúc đẩy "nền kinh tế Expo"

Ông Võ Trí Thành cho rằng để làm được những công trình tầm cỡ một cách nhanh chóng, doanh nghiệp phải có mô hình quản trị hiệu quả, khả năng làm chủ công nghệ và một đội ngũ đủ quyết liệt. "Vingroup là minh chứng sống động về năng lực triển khai hạ tầng của khối tư nhân trong bối cảnh mới, vừa nhanh vừa hiệu quả và bảo đảm chất lượng" - ông đánh giá.

Theo chuyên gia kinh tế này, khi VEC vận hành sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có điều kiện giao lưu, quảng bá và xúc tiến thương mại. Đây là cơ sở thuận lợi để thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, kích thích tăng trưởng kinh tế của thủ đô Hà Nội nói riêng cũng như của cả đất nước nói chung.

Nhiều doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu… lâu nay vẫn trông chờ một trung tâm triển lãm mang tầm quốc gia được xây dựng. Họ mong muốn đây sẽ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế. Việc có một trung tâm triển lãm quy mô lớn, hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng mạng lưới kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhiều ý kiến cho rằng VEC là một trong những biểu tượng thịnh vượng mới của đất nước ta, minh chứng về tầm nhìn, khát vọng vươn xa của thủ đô ngàn năm văn hiến. VEC sẽ được ghi danh vào Top 10 trung tâm hội chợ triển lãm lớn nhất thế giới, tương tự mô hình Dubai Expo - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Frankfurt - Đức, Fiera Milano - Ý. Đây là "chìa khóa vạn năng" để khai mở "nền kinh tế Expo" - còn gọi là nền kinh tế sự kiện, có giá trị hàng tỉ USD ở Việt Nam.

Không gian bên trong Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup, cho biết sau khi được đưa vào hoạt động, VEC sẽ trở thành điểm đến của các sự kiện toàn cầu, trung tâm hội nghị quốc tế, lễ hội nghệ thuật, giao lưu văn hóa...

"Từ đây, một kỷ nguyên mới của ngành công nghiệp triển lãm hiện đại sẽ được khởi động, tương tự các mô hình đã thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần chuyển hóa năng lực mềm thành sức mạnh kinh tế, nâng cao vị thế của Hà Nội và Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế" - ông Nguyễn Việt Quang kỳ vọng.

Nhà triển lãm Kim Quy là điểm nhấn Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tọa lạc tại xã Đông Anh, TP Hà Nội. VEC là một tổ hợp với nhiều hạng mục, bao gồm 2 hạng mục quan trọng nhất là Nhà triển lãm Kim Quy và khu vực triển lãm ngoài trời. Trong đó, Nhà triển lãm Kim Quy được xem là nhà triển lãm hình tròn lớn nhất thế giới với tổng diện tích 104.863 m2, cao hơn 56 m; có thể đáp ứng tốt việc trưng bày nhiều thiết bị, máy móc lớn. Nhà triển lãm Kim Quy gồm 9 đại sảnh với diện tích từ 9.419 đến 10.478 m2. Các đại sảnh được thiết kế thông minh, có thể kết nối để tạo nên không gian triển lãm liên thông quy mô lớn thứ 2 thế giới; hoặc tách thành các phân khu độc lập, cho phép nhà tổ chức sắp xếp linh hoạt và tối ưu không gian triển lãm.



