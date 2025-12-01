Kỳ vọng lớn của Tây Ninh

Tại buổi làm việc mới đây với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã biểu dương những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội tích cực của tỉnh, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế nổi bật. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tây Ninh phải tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển, đặc biệt là nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, tạo tiền đề cho sự phát triển vượt bậc.

Phó Thủ tướng còn định hướng cho tỉnh Tây Ninh cần rà soát công tác chuẩn bị đầu tư, tránh đầu tư dàn trải mà phải tập trung vào các công trình, dự án có quy mô lớn, mang tính trọng tâm, trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, cho biết kinh tế - xã hội của tỉnh đã có sự phục hồi rõ nét, với tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng đầu năm 2025 đạt 9,52%. Con số này giúp Tây Ninh đứng đầu vùng Đông Nam Bộ và xếp hạng 8/34 trên cả nước. Tỉnh đang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số trong cả năm 2025. Về thu ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 20-11 đã đạt gần 46.300 tỉ đồng, vượt hơn 124% dự toán Trung ương giao, tăng 32,3% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn cần được thúc đẩy mạnh mẽ. Hiện Tây Ninh đã giải ngân gần 11.600 tỉ đồng, đạt 70,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 67,5% kế hoạch UBND tỉnh phân bổ. Dù đạt được khối lượng lớn nhưng tỉ lệ này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (82,91%), đòi hỏi sự quyết liệt hơn nữa trong những tháng cuối năm.

Nút giao Mỹ Yên đường Vành đai 3 TP HCM qua Tây Ninh kết nối tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP HCM - Trung Lương cơ bản hoàn thành

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tỉnh đã có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu công trình. Các chủ đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ để đạt 100% kế hoạch giải ngân vào cuối niên độ ngân sách.

Ông Lâm cũng nhấn mạnh về kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, các tập thể, cá nhân cố tình chậm trễ sẽ bị xử lý nghiêm; cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm sẽ bị thay thế; những hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý vốn sẽ bị kiên quyết xử lý.

Hiện tại, các dự án giao thông trọng điểm, được xem là huyết mạch cho sự bứt phá, đang đạt tiến độ khả quan, như: Dự án đường Vành đai 3 TP HCM đoạn qua Tây Ninh đạt 86,7% khối lượng và dự kiến thông xe kỹ thuật chính thức vào ngày 19-12; dự án thành phần 4 tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài (bồi thường, hỗ trợ tái định cư) đang tập trung thực hiện, đạt 73,19% so với phương án được duyệt, đã chi trả hơn 2.237 tỉ đồng tiền bồi thường cho người dân; dự án đường ĐT.823D đã hoàn thành 61% khối lượng và dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2025.

Với sự quyết tâm cao độ trong giải ngân vốn đầu tư công và đẩy mạnh cải cách hành chính, Tây Ninh kỳ vọng sẽ sớm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và tạo thế đứng vững chắc trong khu vực Đông Nam Bộ.



