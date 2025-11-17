HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Đồng bằng kết nối

Kỳ vọng mùa hoa kiểng Tết

TÂM MINH - CA LINH

Dù đang đối mặt nhiều khó khăn bởi triều cường thất thường và thời tiết bất lợi, nhà vườn ĐBSCL vẫn trông chờ vụ hoa kiểng Tết năm nay thành công

Dịp Tết hằng năm, ông Trần Văn Sê ở phường Long Tuyền, TP Cần Thơ thường trồng hàng trăm chậu cúc "chân dài". Thế nhưng, năm nay ông không có cúc "chân dài" cung cấp cho thị trường Tết.

Lo hoa nở sớm

Ông Sê cho hay nguyên nhân là do mưa nhiều và triều cường cuối tháng 10 vừa qua đã làm ngập gần 200 chậu cúc "chân dài" gần 2 tháng của ông. Do ngập nước, cúc dần thối rễ rồi chết, ông đành nhổ bỏ, chịu lỗ hàng chục triệu đồng.

"Tôi vừa xuống giống khoảng 2.000 chậu cúc Đài Loan và vạn thọ. Gia đình tôi đang hy vọng thời tiết ổn định và đợt triều cường cuối tháng 11 này không gây ảnh hưởng để có hoa bán dịp Tết" - ông Sê bày tỏ.

Trạm Khuyến nông Bình Thủy, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ cho hay năm nay, triều cường cao hơn những năm trước đã ảnh hưởng đến các hộ trồng hoa kiểng Tết. Nhiều hộ vẫn chưa dám xuống giống vụ hoa cho dịp Tết vì phải chờ đợt triều cường cuối tháng 11 này qua đi.

Tại tỉnh Vĩnh Long, Chợ Lách là một trong những địa phương có diện tích trồng hoa kiểng lớn ở ĐBSCL, với khoảng 3.500 ha. Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, thông tin: "Do xã đã xây đê bao bảo vệ diện tích trồng hoa kiểng nên các đợt triều cường không ảnh hưởng nhiều đến nhà vườn. Dự kiến năm nay, Chợ Lách cung ứng ra thị trường Tết khoảng 2,5 triệu sản phẩm hoa kiểng, trong đó cúc mâm xôi khoảng 1,2 triệu chậu, vạn thọ 500.000 chậu, còn lại là mai vàng, hoa giấy…".

Kỳ vọng mùa hoa kiểng Tết - Ảnh 1.

Nhà vườn ở xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long chăm sóc cúc mâm xôi để cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2026 .Ảnh: CA LINH

Nhiều nhà vườn ở Chợ Lách cho hay dù không bị ảnh hưởng bởi triều cường song do thời tiết bất lợi, cúc mâm xôi được dự báo sẽ nở hoa sớm. Theo ông Trương Văn Thuận, chủ nhà vườn ở xã Chợ Lách, năm nay có thể 40%-50% cúc mâm xôi sẽ ra hoa sớm.

Ông Thuận lo ngại: "Mưa nắng thất thường khiến cúc sinh trưởng không đều, nhiều chậu có thể nở hoa sớm hơn dự kiến 10-15 ngày, ảnh hưởng đến giá bán. Chúng tôi cố gắng chăm sóc kỹ, áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật, hy vọng hoa nở đúng dịp Tết. Chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp cũng đang bám sát từng vùng sản xuất, hướng dẫn nhà vườn chăm sóc để giảm thiểu thiệt hại".

Cũng tại tỉnh Vĩnh Long, vùng sản xuất hoa giấy ở xã Vĩnh Thành nổi tiếng gần xa không chỉ bởi các giống cây đẹp mắt mà còn vì nhà vườn tạo hình nhiều "thế" độc đáo. Trong đó, những gốc hoa giấy do ông Nguyễn Văn Màu tạo hình luôn thu hút nhiều người đến mua vào dịp Tết hằng năm.

Tết năm nay, ông Màu dự định tung ra thị trường 4 sản phẩm "không đụng hàng": Mô hình căn nhà mái Thái với chất liệu hoa giấy cổ thụ, với giá bán vài chục triệu đồng/cây. Ông còn đang chăm sóc khoảng 2.000 chậu hoa giấy lớn nhỏ các loại, xử lý sao cho ra hoa đúng dịp Tết.

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

Làng hoa Sa Đéc ở tỉnh Đồng Tháp là làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi. Việc sản xuất hoa kiểng ở Sa Đéc năm 2024 mang lại khoảng 3.300 tỉ đồng - chiếm 79,32% giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương, tăng 145,7% so với năm 2021.

Làng hoa Sa Đéc đã trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn tại miền Tây, thu hút gần 1 triệu lượt du khách trong và ngoài nước mỗi năm, nhất là dịp lễ, Tết. Đây cũng là cơ hội để nhà vườn địa phương đẩy mạnh việc sản xuất, tiêu thụ hoa kiểng.

Kỳ vọng mùa hoa kiểng Tết - Ảnh 2.

Người dân Làng hoa Sa Đéc đang tập trung trồng hoa kiểng Tết. Ảnh: TÂM MINH

Ông Huỳnh Thanh Tuấn, ngụ phường Sa Đéc, hào hứng: "Vụ Tết năm nay, gia đình tôi canh tác trên diện tích 8.000 m2 với hơn 30.000 giỏ hoa các loại, như: cúc đồng tiền màu mới, phượng hoàng, sen nghệ… Tết này, nhiều nhà vườn đầu tư trồng sen nghệ để cung cấp ra thị trường. Đây là giống hoa mới, có 3 màu trắng, tím, hồng; được chúng tôi mua từ Thái Lan, gần giống hoa sen của Việt Nam. Sen nghệ từ lúc ươm giống, trồng tới khi ra hoa khoảng 75-90 ngày, thời gian ra hoa kéo dài đến 1 tháng".

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Sa Đéc, vụ hoa kiểng Tết năm nay, Làng hoa Sa Đéc có hơn 4.000 hộ sản xuất với tổng diện tích hơn 946 ha. Trong đó, khoảng 2.000 trồng các loại hoa đặc trưng dịp Tết như: cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc đồng tiền, hướng dương, mào gà, xác pháo, sao nhái…

Là một trong những cơ sở chủ lực tại Làng hoa Sa Đéc, Tổ Hợp tác hoa kiểng Tân An đang tích cực trao đổi kỹ thuật, hỗ trợ vốn, cây giống nhằm giúp nhà vườn giảm đáng kể chi phí đầu tư. Tết năm nay, để tăng cường cơ hội tiêu thụ sản phẩm, tổ hợp tác này không chỉ tập trung trồng các giống hoa truyền thống mà còn chuẩn bị thêm nhiều loại mới, hướng đến thị trường du lịch và nhu cầu trang trí tiểu cảnh.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND phường Sa Đéc, cho biết: "Thời gian qua, địa phương đã khảo sát các cơ sở sản xuất và hộ dân trồng hoa kiểng trên địa bàn nhằm nắm thông tin, trao đổi, định hướng, phối hợp để chuẩn bị nguồn hàng cung ứng vào dịp Tết 2026. Chúng tôi khuyến khích nhà vườn chú trọng các khâu chăm sóc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giúp hoa kiểng phát triển tốt và giảm thiệt hại".

Theo dự báo từ nhiều nhà vườn, Tết năm nay, giá hoa kiểng các loại sẽ có xu hướng tăng so với năm ngoái. Nguyên nhân được cho là do sản lượng tại một số vùng chuyên canh bị sụt giảm vì triều cường và thời tiết bất lợi, trong khi các chi phí đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… lại tăng cao. 

Tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 27-12-2025 đến 4-1-2026, UBND tỉnh sẽ tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II. Điểm nhấn của festival lần này là các hoạt động: Xác lập kỷ lục "Con đường hoa kiểng với nhiều cổng hoa nhất"; không gian sắc hoa Sa Đéc; tổ chức cho 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở ĐBSCL trải nghiệm làng hoa; trưng bày, triển lãm hoa kiểng trong nước và quốc tế...

Ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ Hợp tác hoa kiểng Tân An, nhận xét: "Festival là dịp quảng bá hình ảnh Làng hoa Sa Đéc nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung. Đây là cơ hội để nhà vườn tiêu thụ mạnh hoa kiểng, nâng cao thu nhập".

Kỳ vọng mùa hoa kiểng Tết - Ảnh 3.


