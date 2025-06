Kỳ vọng mùa vải thiều bội thu

Sản lượng vải thiều năm nay dự báo ước đạt khoảng 303.000 tấn, tăng 30% so với năm 2024. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bắc Giang là địa phương có sản lượng vải thiều lớn nhất nước với 165.000 tấn, tiếp đó là Hải Dương 60.000 tấn, Hưng Yên và Lạng Sơn 22.000 tấn/tỉnh, Đắk Lắk 21.000 tấn…

Tín hiệu vui đầu mùa

Thời gian thu hoạch vải thiều năm nay tập trung trong 2 giai đoạn: Vụ sớm từ ngày 20-5 đến 10-6 và chính vụ từ ngày 10-6 đến 25-7. Đến nay, cả nước có 469 mã số vùng trồng vải với gần 19.400 ha và 55 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Úc, Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan…

Ông Nguyễn Văn Thiết, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ vải sớm Phúc Hòa (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), cho hay vải chín sớm được bán tại vựa với giá 40.000 đồng/kg, cao hơn các năm trước 15%-20%. Hợp tác xã hiện có khoảng 35 tấn vải thiều chín sớm và đã nhận được đơn đặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản, EU với giá ký kết 35.000 đồng/kg. "Vải thiều đang bước vào đầu vụ thu hoạch, chúng tôi kỳ vọng năm nay sẽ được mùa, được giá" - ông bày tỏ.

Theo ông La Văn Năm, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, từ ngày 25-5 đến nay, hàng trăm thương lái Trung Quốc được cấp phép lưu trú đã đến các nhà vườn tham quan, tìm hiểu để xúc tiến tiêu thụ vải thiều. Song song với thị trường Trung Quốc, Bắc Giang còn đang đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ vải thiều trong nước và xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mỹ…

Trong khi đó, bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương, cho biết toàn tỉnh hiện có 8.800 ha trồng vải, gồm 2.850 ha vải sớm và 5.850 ha vải chính vụ. Trong đó, riêng huyện Thanh Hà có hơn 3.000 ha vải thiều. Nhìn chung, vải thiều Hải Dương đều được sản xuất theo quy trình an toàn, trong đó 12 vùng đã được chứng nhận GlobalGAP, 56 vùng được chứng nhận VietGAP.

Giá vải thiều đầu vụ năm nay cao hơn những năm trước 15%-20%

Ngay từ đầu vụ, dự báo vải thiều năm nay sẽ đạt năng suất, sản lượng cao, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã gửi văn bản tới 62 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để kết nối tiêu thụ. Hải Dương còn chủ động kết nối vùng sản xuất vải thiều với các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng, siêu thị; đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ trên Facebook, Zalo, TikTok và các kênh thương mại điện tử. Người tiêu dùng cả nước có thể dễ dàng tiếp cận và mua vải thiều Hải Dương với chất lượng bảo đảm, nguồn gốc rõ ràng.

Đến nay, sau thị trường Nhật Bản, hơn 2 tấn vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam đã chính thức có mặt tại Pháp. Ông Vũ Anh Sơn, phụ trách Thương vụ Việt Nam tại Pháp, thông tin với chất lượng vượt trội và khả năng đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, những lô vải thiều chính vụ 2025 của Hải Dương đã có mặt trên kệ hàng tại nhiều siêu thị của Pháp.

Thêm một tín hiệu vui là năm nay, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu và hệ thống siêu thị đã tham gia thu mua vải thiều trong nước với giá cao hơn thị trường. Trong đó, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Rồng Đỏ ký kết tiêu thụ khoảng 450 tấn, chủ yếu xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ, Úc. Công ty CP Ameii Việt Nam thì đưa 50 tấn vải thiều đến thị trường Nhật Bản (48 tấn) và Pháp (2 tấn) bằng đường biển và hàng không. Vải thiều đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP được bán tới tay người tiêu dùng tại các thị trường này với giá 550.000 - 600.000 đồng/kg.

Bảo đảm đầu ra

Dự kiến năm 2025, các hệ thống siêu thị GO!, Tops Market, mini go! của Central Retail trên cả nước sẽ tiêu thụ khoảng 1.000 tấn vải thiều - gấp đôi so với năm ngoái. Theo ông Jose Mestre, Giám đốc Thương mại ngành thực phẩm tươi sống - Central Retail Việt Nam, không chỉ đưa vào các chuỗi siêu thị trong nước, tập đoàn còn đang xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở thị trường Thái Lan.

Để nâng cao chất lượng vải thiều, bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CP Ameii Việt Nam, cho rằng cần phải xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, được giám sát chặt chẽ từ khâu canh tác đến thu hoạch. Doanh nghiệp này đề xuất cơ quan chức năng tăng cường đầu tư nghiên cứu, chuyển giao công nghệ bảo quản vải thiều trước và sau thu hoạch theo hướng nông nghiệp xanh, phát thải thấp.

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, nhấn mạnh vải thiều là một trong những loại quả đặc sản của Việt Nam. Ngành nông nghiệp xem vải thiều là sản phẩm chiến lược, từ đó tiếp cận và mở cửa nhiều thị trường lớn cho nông sản này như EU, Mỹ, Trung Quốc, Úc...

Tuy nhiên, xuất khẩu vải thiều sang thị trường Trung Quốc vẫn chiếm tỉ trọng lớn. Trong khi đó, thời gian thu hoạch ngắn, chỉ từ 1 đến 1,5 tháng, nên cần bảo đảm các kịch bản tiêu thụ khi vải thiều vào chính vụ. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai các giải pháp giúp tiêu thụ vải thiều bền vững hơn, như: Quy trình canh tác đạt tiêu chuẩn VietGAP, kéo dài thời gian thu hoạch, đẩy mạnh kết nối cung - cầu...

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đề nghị các địa phương xây dựng phương án tiêu thụ vải thiều linh hoạt, điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường, nhằm hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc thu mua ngay tại vườn. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phân phối sản phẩm đa kênh ở thị trường trong nước và xuất khẩu, tăng cường đưa vải thiều lên sàn thương mại điện tử.

Mở tour du lịch mùa hè Trong tháng 6-2025, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức chương trình "Vải thiều Lục Ngạn - Tinh hoa trái cây Việt" để khởi đầu chương trình du lịch Mùa hè Lục Ngạn 2025. Theo đại diện UBND huyện Lục Ngạn, địa phương dự kiến đón trên 100.000 lượt khách đến trải nghiệm các hoạt động như: hái vải, bó quả, chặt cuống, ướp đá, đóng gói thùng xốp theo quy trình xuất khẩu; chế biến món ăn, nước uống từ vải thiều...