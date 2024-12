Kỳ vọng "ngã tư an toàn giao thông"

Tại hơn 20 ngã tư, ngã năm... được triển khai mô hình "ngã tư an toàn giao thông" - vốn là những "điểm đen" ùn tắc lâu nay ở TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông và công an các quận, huyện, thị xã tập trung huy động lực lượng, phối hợp chỉ huy điều khiển giao thông, hướng dẫn người đi đường tuân thủ đúng quy định về phân đường, làn đường, hiệu lệnh đèn tín hiệu…

Trường hợp không tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, nhất là cố tình vượt đèn đỏ, lấn, đè vạch kẻ đường… sẽ bị xử lý nghiêm. Qua đó, cơ quan chức năng của Hà Nội muốn hình thành, phát triển thói quen văn hóa giao thông trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn, nhất là vào dịp cuối năm - lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao.

Những năm qua, trật tự an toàn giao thông nói chung, ùn tắc giao thông nói riêng đã trở thành vấn đề nan giải với TP Hà Nội. Nguyên nhân dễ thấy là việc tăng nhanh lượng người và phương tiện tham gia giao thông. Đến năm 2024, dân số TP Hà Nội đã lên tới khoảng 8,5 triệu người (chưa tính người nhập cư) với hơn 8 triệu phương tiện, gồm hơn 1 triệu ôtô và khoảng 7 triệu xe máy. Trong khi đó, hạ tầng và hệ thống giao thông công cộng không thể theo kịp tốc độ gia tăng dân số và phương tiện.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng khác là ý thức của người tham gia giao thông. Tại các nút giao thông, nhất là những giao lộ trọng điểm trên các tuyến đường chính ra vào TP Hà Nội, tình trạng người đi đường điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều, dừng, đỗ xe trái quy định, phớt lờ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường... diễn biến phức tạp, gây mất an toàn cũng như ùn tắc giao thông.

Vì thế, sắp tới thời điểm đi lại cao điểm trước Tết Ất Tỵ 2025, chính quyền và công an TP Hà Nội triển khai mô hình "ngã tư an toàn giao thông" nhằm trước hết giải quyết triệt để tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa ùn tắc, giảm thiểu tai nạn. Tiếp đó, Hà Nội sẽ rà soát, đánh giá việc tổ chức giao thông tại các ngã ba, ngã tư trọng điểm để bổ sung, sửa chữa, lắp đặt hệ thống biển báo đường bộ, vạch kẻ đường... bảo đảm rõ ràng, đúng quy định, giúp người đi đường dễ dàng thực hiện.

Mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" sau thời gian triển khai tại các giao lộ trọng điểm sẽ được đánh giá hiệu quả và nhân rộng ra toàn thành phố. Về lâu dài, Hà Nội muốn hướng tới việc xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng; tìm ra giải pháp căn cơ và hiệu quả nhằm giảm nguy cơ xảy ra ùn tắc, tai nạn và góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.