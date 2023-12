Kỳ vọng ngành hàng cá tra khởi sắc trong năm 2024

Theo báo cáo, năm 2023, hoạt động sản xuất, chế biến, xuất khẩu cá tra bị ảnh hưởng nặng nề do tình trạng tồn kho cao của các nhà bán lẻ. Ước cả năm 2023, diện tích thả nuôi cá tra cả nước đạt khoảng 5.700 ha (bằng 98% so với cùng kỳ năm 2022); sản lượng khoảng 1,61 triệu tấn (tương đương cùng kỳ năm 2022); kim ngạch xuất khẩu cá tra ước đạt 1,8 tỉ USD (bằng 75% so với cùng kỳ năm 2022). Mặc dù các doanh nghiệp, hiệp hội, địa phương và bộ, ngành trung ương đã nỗ lực cùng nhau giải quyết các khó khăn khách quang đến từ thị trường nhập khẩu và bất ổn chính trị, nhưng kết quả sản xuất không như mong đợi.



Kỳ vọng năm 2024, ngành hàng cá tra sẽ phục hồi mạnh mẽ

Trước những khó khăn từ thực tiễn, Thứ trưởng Bộ NN-PTNN Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: "Chúng ta phải có một đề án cá tra hoàn thiện hơn, trong đó có nhiều bộ, ngành cùng tham gia giải quyết bài toán con cá tra trong bối cảnh mới, hiệu quả và chất lượng hơn, có nhiều thị trường hơn, với giá trị xuất khẩu có thể phục hồi bằng năm 2022 và hơn nữa. Bộ sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những nguồn lực cho tổ chức sản xuất cho phát triển cá tra".

Từ những định hướng của Bộ NN-PTNT, Cục Thủy sản đặt mục tiêu năm 2024 diện tích thả nuôi phát sinh trong năm đạt 5.700 ha, sản lượng cá thương phẩm đạt 1,7 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 2,0 tỉ USD.