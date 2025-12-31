Kỳ vọng thoát lũ cho khu vực Tây Nha Trang

Trong văn bản vừa gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết nhiều năm qua, khu vực Tây Nha Trang và một phần địa bàn huyện Diên Khánh (cũ) liên tục đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng mỗi khi mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, đợt lũ lịch sử tháng 11-2025 đã khiến 22 người chết, 20 người bị thương, 115 nhà sập hoàn toàn, 922 nhà hư hỏng. Ước tính thiệt hại trên 5.700 tỉ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng nguyên nhân là do quá trình đô thị hóa nhanh, trong thời gian dài đã làm hệ thống thoát lũ, thoát nước tự nhiên bị thu hẹp và chia cắt. Không ít sông, kênh bị bồi lấp, lấn chiếm, làm giảm mạnh khả năng tiêu thoát lũ. Các tuyến sông quan trọng như sông Quán Trường, sông Tắc, sông Bà Vệ, sông Kim Bồng, sông Đồng Đen… đều trong tình trạng bồi lắng nặng, mặt cắt dòng chảy bị thu hẹp, không còn đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ trong bối cảnh mưa lớn ngày càng cực đoan.

Theo ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, hệ thống sông, kênh của TP Nha Trang hiện có 16 tuyến. Trong đó, sông Quán Trường đã được đầu tư xây dựng nhưng cần tiếp tục nâng cấp để bảo đảm đồng thời các mục tiêu về thoát lũ, cải thiện môi trường, phát triển giao thông thủy nội địa và du lịch. Khu vực Tây Nha Trang là thượng lưu sông Quán Trường và sông Tắc, song nhiều nhánh sông, kênh rạch tại đây hiện bị bồi lấp, dòng chảy không còn lưu thông.

Khu vực Tây Nha Trang ngập nặng trong nhiều năm liên tiếp, cấp thiết cần được giải cứu

Trên cơ sở đó, tỉnh Khánh Hòa đề xuất đầu tư khơi thông 7 tuyến sông, kênh trọng điểm với tổng chiều dài khoảng 23 km, nằm trên địa bàn các phường Tây Nha Trang, Nam Nha Trang và khu vực Diên Khánh. Các tuyến này gồm thượng lưu sông Quán Trường, thượng lưu sông Tắc, kênh Vĩnh Thái - Vĩnh Hiệp, tuyến hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường, kênh Diên An - sông Tắc, kênh Vĩnh Trung - sông Tắc và đoạn sông Quán Trường thuộc dự án chỉnh trị hạ lưu đã được phê duyệt.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 5.285 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2027. Khi hoàn thành, các tuyến sông, kênh này sẽ góp phần tăng đáng kể khả năng tiêu thoát lũ cho khu vực phía Tây Nha Trang, giảm áp lực ngập úng cho khu vực trung tâm thành phố và các vùng lân cận.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi sáp nhập, tỉnh thuộc nhóm địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương. Trong bối cảnh đó, việc tự cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 để triển khai dự án quy mô lớn như hệ thống thoát lũ phía Tây Nha Trang là hết sức khó khăn. Vì vậy, tỉnh mong Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để dự án sớm được triển khai.

Ngoài đề xuất nói trên, tỉnh Khánh Hòa đang yêu cầu thực hiện thủ tục để đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang phát triển du lịch, dịch vụ hệ thống sông Quán Trường và sông Tắc thực hiện kết nối với sông Cái tạo hệ thống giao thông đường thủy kết nối lưu thông.

"Sau khi kết hợp với hệ thống thoát lũ thì về cơ bản, các sông Cái - sông Quán Trường - sông Tắc sẽ thông nhau, không chỉ góp phần giải quyết bài toán thoát lũ cho khu vực phía Tây Nha Trang mà còn thúc đẩy hình thành phát triển du lịch đường sông, hướng tới hình thành các khu đô thị ven sông" - ông Nguyễn Thanh Hiến cho biết.

Một nguồn tin cho hay hiện văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Trung ương đầu tư 7 tuyến sông, kênh thoát lũ này đã được Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, xử lý.