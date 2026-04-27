Kỳ vọng từ những công trường

Trong năm 2026 này, nhịp sống hối hả của một siêu đô thị đòi hỏi các bước chuyển mình thật sự mạnh mẽ, quyết liệt về cơ sở hạ tầng. Trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), việc thành phố khởi công hàng loạt công trình trọng điểm không chỉ là hoạt động chào mừng thiết thực, mà còn là sự trả lời cho những mong mỏi bấy lâu của hàng triệu người dân.

Nhìn vào danh mục các dự án triển khai, từ nút giao thông cửa ngõ, tuyến vành đai đến dự án cải tạo kênh rạch, xây nhà ở xã hội..., chúng ta thấy rõ một quyết tâm lớn. Đây không phải kế hoạch ứng phó, mà là lộ trình bài bản giải quyết các điểm nghẽn đô thị. Với người dân, mỗi khi hàng rào tôn dựng lên, lưỡi gạt xe ủi hạ xuống, đó không phải là bụi bặm hay bất tiện nhất thời, mà là những viên gạch nền móng của sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ.

Kỳ vọng của người dân khi nhìn vào những công trường này vô cùng thực tế. Đó là mong ước của anh công nhân ở Thủ Đức về một tuyến đường hết kẹt xe giờ tan tầm để kịp về dùng bữa cơm với gia đình. Đó là hy vọng của những hộ dân ven các dòng kênh rạnh ô nhiễm về một không gian sống xanh, thoát khỏi cảnh ngập lụt khi triều cường. Đó là niềm tin của người lao động thu nhập thấp về các dự án nhà ở xã hội sẽ sớm mọc lên, biến giấc mơ an cư lạc nghiệp thành hiện thực.

Người dân không chỉ quan tâm tổng vốn đầu tư, họ còn quan tâm khi nào dự án hoàn thành và chất lượng thực tế ra sao. Kỳ vọng luôn đi đôi với sự giám sát. Thực tế từ những dự án trước đây cho thấy nỗi lo lớn nhất của người dân là tình trạng khởi công rầm rộ nhưng thi công nhỏ giọt. Một công trình chậm tiến độ không chỉ gây lãng phí nguồn lực tài chính, mà còn ảnh hưởng niềm tin của người dân, gây hệ lụy về đời sống và môi trường.

Do đó, người dân kỳ vọng tiếng máy móc reo vui trên các công trường dịp 30-4 này được duy trì liên tục. Người dân kỳ vọng vào tinh thần làm việc xuyên lễ; vào sự điều hành quyết liệt từ chính quyền và sự tận tâm của nhà thầu. Mỗi mét đường, mỗi nhịp cầu cần phải được xây dựng bằng trách nhiệm cao nhất với cộng đồng.

Trong bối cảnh TP HCM thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc triển khai các dự án hạ tầng không chỉ có ý nghĩa giao thông mà còn là sợi dây kết nối vùng trung tâm với khu vực ngoại vi, tạo động lực phát triển đồng bộ cho các phường, xã, đặc khu. Khi bộ máy hành chính được tinh gọn, người dân trông chờ sự đột phá trong thực thi công vụ. Các dự án khởi công lần này chính là thước đo chuẩn xác về năng lực quản lý và tinh thần phục vụ của chính quyền.

Việc đồng loạt khởi công các dự án vào dịp này còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Điều đó thể hiện sức sống mãnh liệt của một đô thị năng động, luôn tự đổi mới để giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước. Trong ánh mắt của người dân nhìn về những công trường, có sự kiên nhẫn, chia sẻ và cả sự khát khao. Họ sẵn sàng chịu đựng tiếng ồn, đường sá thu hẹp vài tháng, thậm chí vài năm, miễn là sau đó thành phố thực sự cất cánh.

Với tinh thần tháng tư lịch sử, những công trường đang đồng loạt chuyển mình hôm nay được kỳ vọng sẽ về đích đúng hẹn. Đó sẽ là món quà ý nghĩa mà TP HCM dành tặng người dân, dành tặng những người lao động đã và đang đóng góp từng giọt mồ hôi cho sự phồn vinh của thành phố.

Kỳ vọng của người dân là chính đáng. Trách nhiệm của những người thực thi là biến sự kỳ vọng đó thành giá trị hữu hình, để đô thị của chúng ta mãi là thành phố đáng sống, văn minh, hiện đại, thấm đẫm nghĩa tình.