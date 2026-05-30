Quốc tế

Kỳ vọng từ thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran

Anh Thư

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 28-5 xác nhận các nhà đàm phán nước này và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ mới

Tuy nhiên chưa rõ Tổng thống Donald Trump có chấp thuận hay không.

Trước đó, một quan chức Mỹ giấu tên nói với hãng tin AP rằng thỏa thuận mới sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của Iran. Ngoài ra, Iran sẽ không thể áp phí qua lại tại eo biển Hormuz, đồng thời phải loại bỏ toàn bộ thủy lôi khỏi tuyến hàng hải chiến lược này trong vòng 30 ngày. Phía Mỹ sẽ từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời nới lỏng trừng phạt để Tehran có thể xuất khẩu thêm dầu mỏ.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết thêm các bên đàm phán đang cố gắng thống nhất những nguyên tắc chung liên quan đến lượng uranium làm giàu cấp độ cao trong thỏa thuận sơ bộ, còn các chi tiết cụ thể sẽ tiếp tục được thương lượng trong các cuộc đàm phán tiếp theo. Theo trang Axios, những vấn đề đầu tiên được đưa ra đàm phán trong giai đoạn 60 ngày sẽ là việc xử lý kho uranium làm giàu ở mức cao và chương trình làm giàu uranium của Iran.

Kỳ vọng từ thỏa thuận sơ bộ Mỹ - Iran - Ảnh 1.

Lính thủy đánh bộ Mỹ hôm 28-4 lên tàu M/V Blue Star III bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa cảng Iran do Washington áp đặt Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tái khẳng định những "lằn ranh đỏ" của Tổng thống Donald Trump trong đàm phán với Iran, trong đó có yêu cầu Tehran cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, theo hãng tin Yonhap, ông Bessent nhấn mạnh Washington vẫn đang "kiên nhẫn" trong các cuộc đàm phán hòa bình với Iran, nhưng sự kiên nhẫn đó không phải là vô hạn. Đây được xem là lời cảnh báo rằng các đợt không kích có thể được nối lại nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.

Trong khi đó, theo trang The Guardian ngày 29-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một bản dự thảo thỏa thuận hòa bình với Iran cho các đồng minh, trong đó có Israel. Bản dự thảo này không khác nhiều so với đề xuất đã được lưu hành những ngày qua tại Trung Đông. Theo đó, eo biển Hormuz sẽ được mở lại cho hoạt động vận tải thương mại, Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran và Tehran sẽ được tiếp cận tới 12 tỉ USD tài sản bị đóng băng.

Mục tiêu là đưa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz trở lại mức trước chiến sự trong vòng 30 ngày, đồng thời khởi động các cuộc đàm phán dự kiến kéo dài tới 60 ngày về tương lai chương trình hạt nhân của Iran. Nội dung thảo luận sẽ bao gồm kho dự trữ uranium làm giàu cấp độ cao của Iran, việc tạm ngừng hoạt động làm giàu uranium trong một khoảng thời gian nhất định, cũng như cơ chế giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Iran cũng sẽ cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân.

