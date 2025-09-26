"Là bạn tốt thì không để bạn uống rượu, bia lái xe"

Ngày 26-9, tại Hà Nội, tọa đàm truyền thông với chủ đề "Xây dựng văn hóa thưởng thức có trách nhiệm tại Việt Nam thông qua phương pháp tiếp cận toàn xã hội" do Liên minh Rượu mạnh và Rượu vang quốc tế tại Châu Á - Thái Bình Dương (APISWA) và các đối tác tổ chức.

Theo số liệu thống kê, mặc dù Việt Nam đã hoàn thiện những quy định pháp luật chặt chẽ, tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi lái xe vẫn xảy ra, dẫn đến một số vụ tai nạn giao thông đau lòng, gây ra thiệt hại lớn về người, tài sản.

Thực trạng này cho thấy bên cạnh việc tăng cường thực thi pháp luật, điều cốt lõi là chúng ta cần thay đổi nhận thức, xây dựng một văn hóa thưởng thức rượu, bia có trách nhiệm.

Ông Ngô Vĩnh Bạch Dương, Giám đốc Trung tâm tư vấn Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật, nêu quan điểm: "Việc thị phạm, hướng dẫn trẻ em cầm cốc dù là nước lọc rồi giơ lên chúc tụng chưa chắc đã tốt. Sử dụng đồ uống có cồn dù không lái xe cũng gây hại cho sức khỏe, vì vậy cần có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng".

Theo bà Nguyễn Quý Linh, Giám đốc điều hành, Câu lạc bộ xe hơi Việt Nam, trong xã hội hiện đại, khi nói đến trách nhiệm uống và sử dụng đồ uống có cồn, nhiều người người dân hiểu là phải kiểm soát lượng rượu bia sử dụng. Tuy nhiên, người sử dụng đồ uống có cồn cũng cần ứng xử văn minh trong xã hội như không nói to, làm phiền tới người khác. "Đặc biệt, an toàn giao thông là tuyệt đối không sử dụng đồ uống có cồn khi lái xe. Là bạn tốt của nhau thì không để bạn lái xe khi sử dụng rượu, bia" - bà Giang chia sẻ.

TS Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, chia sẻ Nhà nước tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và xử lý nghiêm các vi phạm, chú trọng tới việc giảm sự phụ thuộc phương tiện cơ giới cá nhân, tăng việc sử dụng vận tải công cộng... Và quan trọng hơn, mỗi cá nhân cần tự ý thức, làm gương và nhắc nhở người thân, bạn bè về việc "đã uống rượu, bia thì không lái xe".

Vì vậy, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đánh giá cao những nỗ lực của các tổ chức như APISWA và Câu lạc Bộ xe hơi Việt Nam (AAV), với phương pháp tiếp cận toàn xã hội nhằm xây dựng văn hóa uống có trách nhiệm trong cộng đồng.