"Lá chắn" an toàn phòng đuối nước

Sau đó, nạn nhân được phát hiện tử vong dưới lòng hồ. Ngày hôm sau, một người đàn ông khác cũng được phát hiện tử vong tại khu vực hồ Đá Xanh (phường Long Hương). Hiện các địa phương khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn hàng chục hồ chứa nước lớn nhỏ, trong đó có nhiều hồ hình thành sau hoạt động khai thác đá, khai thác khoáng sản nhưng chưa được quản lý, rào chắn chặt chẽ. Dù tiềm ẩn nguy hiểm nhưng không ít người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên vẫn tự ý vào tắm, vui chơi hoặc chèo SUP. Chính điều này khiến nguy cơ tai nạn đuối nước luôn thường trực.

Là địa phương có nhiều hồ chứa nước, suối và đập thủy lợi, xã Kim Long được đánh giá là khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cao, nhất là vào mùa mưa và thời điểm học sinh nghỉ hè. Trước thực trạng này, Phòng Kinh tế xã đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi khu vực Châu Đức, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cùng cán bộ các ấp tổ chức đợt rà soát thực tế tại nhiều khu vực nguy hiểm. Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hồ Đá Đen, hồ Kim Long, Suối Đá, đập Tầm Bó và hồ Núi Nhan. Qua khảo sát, địa phương ghi nhận còn khoảng 15 suối, đập nước nằm xen kẽ trong khu dân cư và khu vực sản xuất nông nghiệp, nhiều nơi có địa hình phức tạp, mực nước sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Xã Kim Long làm rào chắn, biển cảnh báo tại một số hồ chứa nước

Ông Đỗ Chí Khởi, Chủ tịch UBND xã Kim Long, cho biết sau đợt rà soát, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạn chế tai nạn đuối nước. Trong đó, tập trung cắm thêm biển cảnh báo nguy hiểm, rà soát các vị trí thiếu hàng rào bảo vệ, tăng cường tuyên truyền tại khu dân cư và trường học, đồng thời tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra tại những điểm nguy cơ cao. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo phụ huynh cần quản lý chặt con em trong dịp hè, không để trẻ tự ý đến các khu vực hồ, đập, sông suối để vui chơi hoặc tắm khi không có người lớn đi cùng.

Tại phường Long Hương, địa phương cho hay thời gian qua đã nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo người dân không tụ tập tắm tại các hồ nước sâu, đặc biệt là những hồ hình thành sau khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, nhiều người vẫn tự ý đến vui chơi, câu cá hoặc tắm hồ dù khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Sau vụ người đàn ông tử vong tại hồ Đá Xanh, địa phương đã tăng cường kiểm tra, rà soát các điểm nguy cơ cao, đồng thời đề xuất lắp thêm biển cảnh báo và rào chắn nhằm hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng, địa phương cho rằng ý thức của người dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa tai nạn đuối nước. Người dân khi phát hiện trẻ em tụ tập tại khu vực nguy hiểm cần kịp thời nhắc nhở hoặc báo cho chính quyền địa phương xử lý.