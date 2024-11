Lá chắn thép nơi biên giới

Tỉnh Gia Lai có 7 xã biên giới của 2 huyện Đức Cơ và Ia Grai với gần 13.000 hộ dân và 48.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Với đặc điểm dân số thưa, trải rộng trên diện tích lớn nên công tác phòng chống ma túy phải thật quyết liệt mới giữ được bình yên cho bản làng.

Đẩy lùi tệ nạn

Già làng Siu Bình, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, nói đã gắn bó cả đời với vùng biên giới, chứng kiến quê hương phát triển từng ngày, nên rất mừng. Tuy nhiên trước việc ma túy len lỏi, xâm nhập và một bộ phận thanh thiếu niên ở vùng biên giới đã làm cho già trăn trở, lo lắng.

Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, cho biết những năm gần đây, một bộ thanh thiếu niên thích ăn chơi, lười lao động, tụ tập sử dụng chất ma túy khiến cho tình hình tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới có những diễn biến mới phức tạp. "Để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm về ma túy, huyện Đức Cơ đã chủ động đề xuất tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy", đồng thời lấy huyện Đức Cơ làm điểm của tỉnh trong nhiệm vụ này" - ông Định nói.

Công an xã Ia Nan, huyện Đức Cơ thường xuyên tuyên truyền, cảm hóa các đối tượng liên quan đến ma túy

Từ cuối năm 2023, chủ trương "xã biên giới sạch về ma túy" bắt đầu được thực hiện. Trong đó xác định lực lượng công an, bộ đội biên phòng làm nòng cốt, đẩy mạnh biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa và đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân khu vực biên giới.

Theo đó, chiều 9-10, lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) phối hợp các cơ quan chức năng bắt quả tang Phạm Văn Tuấn (31 tuổi) và Phạm Trung Thành (35 tuổi, cùng trú huyện Đức Cơ) khi các đối tượng này thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào tháng 7-2024, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Rơ Mah Đương (26 tuổi) và Siu Thác (19 tuổi) về hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vận động, ngăn chặn ngay từ đầu

Theo ông Vũ Mạnh Định, hiện 100% các xã biên giới đều đã thành lập Ban Chỉ đạo, huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy. Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, công an xã đã tham mưu cho UBND xã thành lập 9 tổ quản lý tại 9 thôn, làng nhằm quản lý, giúp đỡ 17 đối tượng thanh thiếu niên sử dụng ma túy cai nghiện. Hằng tháng, các tổ quản lý với thôn trưởng, gia đình, cán bộ công an xã, công an viên cùng đến tận nhà để tuyên truyền, cảm hóa những người liên quan sử dụng ma túy. Sau 3 tháng sẽ tiến hành test kiểm tra, xem trong thời gian quản lý, các thanh thiếu niên này có lén lút sử dụng hay không. Qua một năm, sẽ đánh giá lại nếu thanh thiếu niên nào thực hiện, chấp hành tốt sẽ đưa ra khỏi danh sách quản lý.

Ông Ksor Yên, Công an xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, cho biết việc vận động không chỉ đối với thanh thiếu niên sử dụng ma túy mà cả cha mẹ, anh chị những người này. Làm sao để gia đình đều nhận thức rõ việc sử dụng ma túy là tan gia bại sản, vi phạm pháp luật. Để tất cả họ thấy được trách nhiệm của mình mà khuyên nhủ con cháu. "Việc này đã phát huy hiệu quả tích cực" - ông Ksor Yên nói.

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn xây dựng các hòm thư tố giác tội phạm đặt tại nhà văn hóa các thôn, làng để người dân có thể góp ý, tố giác tội phạm. Song song đó, thông qua các hội, nhóm Facebook, Zalo của các thôn, làng và trang fanpage của công an xã để người dân cung cấp thông tin tố giác tội phạm ma túy cũng như các loại tội phạm khác. Nhờ đó, người dân đã chủ động trao đổi với lực lượng công an, kiểm soát tình hình an ninh trật tự và các vấn đề liên quan ma túy ngày càng chặt chẽ.

Qua thời gian đầu xây dựng "xã biên giới sạch về ma túy", ông Vũ Mạnh Định đánh giá tình hình ma túy trên địa bàn huyện Đức Cơ đã được kiểm soát, xử lý hiệu quả. Một số vụ việc, đối tượng liên quan đến ma túy được phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời đã răn đe, giáo dục trong cộng đồng. "Trong thời gian đến, chúng tôi tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng tuyến biên giới ổn định, phát triển, tạo lập "lá chắn", "vùng đệm an toàn". Quyết tâm đạt được mục tiêu "xã biên giới sạch về ma túy", vì cuộc sống bình yên cho đồng bào các dân tộc trên các bản làng vùng biên" - ông Định nói.

Không lùi bước trước khó khăn Theo ông Định, những khó khăn thường trực trong cuộc đấu tranh chống ma túy là các đối tượng sau khi được đưa vào diện quản lý thì thường xuyên theo gia đình lên nương rẫy rồi ở lại nên khó gặp gỡ, tiếp xúc. Không lùi bước, lực lượng chức năng đã kiên trì đeo bám, vận động để các đối tượng thấy rõ được tác hại của ma túy và quyết tâm làm lại cuộc đời.